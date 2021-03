FC Schalke 04, News und Gerüchte: Steffen Baumgart und Dimitrios Grammozis wohl Top-Kandidaten für Gross-Nachfolge

Dimitrios Grammozis und Steffen Baumgart sind offenbar die Top-Kandidaten auf die Nachfolge von Christian Gross als Schalke-Trainer. Dieser will hingegen auch nach seinem Schalke-Engagement seine Karriere fortsetzen. Alle News und Gerüchte rund um den FC Schalke 04 findet Ihr hier.

Schalke: Baumgart und Grammozis wohl Top-Kandidaten für Gross-Nachfolge

Nach dem gestrigen Erdbeben und der damit verbundenen Entlassung von Christian Gross ist der FC Schalke 04 wieder einmal auf der Suche nach einem neuen Trainer. Wie der kicker berichtet, könnte mit Mike Büskens jemand aus dem eigenen Hause das Amt des Chef-Coaches übernehmen, der 52-Jährige soll das Amt aber maximal bis zum kommenden Sommer ausüben und dann für eine langfristige Lösung Platz machen.

Neben dem schon im vergangenen Jahr diskutierten Dimitrios Grammozis ist auch Paderborns Steffen Baumgart offenbar einer der Kandidaten. Sein Vertrag beim SCP läuft zum Saisonende aus, zudem würde seine emotionale und direkte Art zu einem Klub wie Schalke bestens passen.

Grammozis, der zuletzt den Zweitligisten SV Darmstadt 98 trainierte und zuvor in der Nachwuchsabteilung des VfL Bochum arbeitet, soll hingegen aufgrund seine Erfahrung mit jungen Spielern zu Auswahl stehen. Da den Königsblauen der Abstieg in die Zweitklassigkeit bevorsteht und eine damit einhergehende Kaderumstrukturierung unausweichlich scheint, wird Schalke ohnehin künftig eher auf junge Talente setzen müssen.

Schalke: Gross will Karriere fortsetzen

Christian Gross will seine Trainer-Laufbahn trotz seines Kurzzeit-Debakels beim Bundesligisten Schalke 04 fortsetzen. "Es wäre kein Happy End für meine Karriere", sagte der 66-Jährige der Schweizer Tageszeitung Blick nach seiner Entlassung auf Schalke am Sonntag. Zunächst aber habe er die größte Enttäuschung seiner Laufbahn zu verdauen.

Mit Bezug auf die Gelsenkirchener sagte der Schweizer, er habe "immer noch das Gefühl, dass sich die Mannschaft entwickelt. Dass wir sportlich auf dem richtigen Weg waren und Fortschritte machen." Auch sei er "nach wie vor überzeugt, dass Schalke den Abstieg noch verhindern kann".

Die Königsblauen hatten am Sonntag auf das 1:5 beim VfB Stuttgart reagiert und neben Gross auch Sportvorstand Jochen Schneider, Lizenzspieler-Chef Sascha Riether, Co-Trainer Rainer Widmayer und den Athletik-Trainer Werner Leuthard von ihren Aufgaben entbunden. Vor dem Spiel soll es beim abgeschlagenen Tabellenletzten eine Spieler-Revolte gegen Gross gegeben haben.

S04: Die Lage im Bundesliga-Tabellenkeller

Platz Team Spiele Tore Tordiff. Punkte 14. 1. FC Köln 23 21:41 -20 21 15. Hertha BSC 23 26:42 -16 18 16. Arminia Bielefeld 22 18:41 -23 18 17. 1. FSV Mainz 05 23 23:44 -21 17 18. Schalke 04 23 16:61 -45 9

Hamann über Schalke-Profis: "Link und hinterhältig"

Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann hat das Verhalten der Schalker Spieler gegenüber dem mittlerweile entlassenen Trainer Christian Gross aufs Schärfste kritisiert. "Ich finde das link und hinterhältig, da hat man Christian Gross sehr übel mitgespielt", sagte Hamann am Sonntag bei Sky. Nach Ansicht des 47-Jährigen würden die betreffenden Spieler "an Selbstüberschätzung und ein Stück weit an Realitätsverlust" leiden.

Die Verantwortung für den sportlichen Absturz sieht er vor allem bei den Spielern. Diese hätten angesichts der Niederlagen-Serie kein Recht, sich beim Vorstand zu beklagen. "Deswegen stehen sie da, wo sie sind: Nicht wegen Wagner, Baum oder Gross - da ist der Kader dran schuld", so Hamann.

