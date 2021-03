FC Schalke 04: Büskens wird Co-Trainer, Asamoah folgt auf Riether - Knäbel spricht über Trainer-Suche

Der neue Sport-Verantwortliche Peter Knäbel hat beim Tabellenletzten Schalke 04 erste Weichen gestellt, aber noch nicht in der Cheftrainerfrage entschieden. "Mike Büskens hat seine Bereitschaft erklärt, die Mannschaft als Co-Trainer zu betreuen. Nicht nur provisorisch, sondern dauerhaft", sagte der 54-Jährige am Montag. Der UEFA-Cup-Sieger von 1997 leitete am Nachmittag auch das Training.

U23-Manager Gerald Asamoah folgt zudem auf Sascha Riether und wird bis zum Saisonende die Koordination der Lizenzspielerabteilung übernehmen. Sebastian Klein, Koordinator Athletik der Knappenschmiede, ersetzt bei den Profis den Athletik-Chef Werner Leuthard, der wie Sportvorstand Jochen Schneider, Trainer Christian Gross und Riether am Sonntag nach der 1:5-Niederlage gegen den VfB Stuttgart freigestellt worden war.

Der neue Cheftrainer, "die wichtigste Frage" (Knäbel), ist noch nicht gefunden. "Dafür braucht man die entsprechende Zeit. Sie ist so wichtig, dass sie gut abgeklärt sein will", sagte er: "Es muss eine hohe Wahrscheinlichkeit geben, dass es auch passt."

Am Freitag trifft Schalke auf den Tabellenvorletzten FSV Mainz 05 (20.30 Uhr live auf DAZN). "Ich erwarte vom gesamten Team, da gehört auch das Funktionsteam dazu, eine Top-Einstellung. Wir haben eine Chance und eine Verpflichtung, den Eindruck, der in den letzten Wochen entstanden ist, wieder gut zu machen. Ich erwarte eine sehr gute Leistung, die beruht auf der Einstellung. Und dann muss es auch ein gutes Resultat werden", sagte Knäbel.