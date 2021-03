Bayern-Bonus oder nicht? "Im Umgang ist es auf jeden Fall einfacher, für Bayern zu spielen"

Foul oder kein Foul? Der Zweikampf zwischen Leroy Sane und Emre Can, der beim Duell des FC Bayern gegen den BVB wenig später zum 3:2 für den Rekordmeister führte, war der Aufreger des 24. Spieltags. Dortmunds Kapitän Marco Reus beklagte einen Bayern-Bonus. Der ehemalige FIFA-Schiedsrichter Urs Meier und Ex-FCB-Spieler Jan Kirchhoff beziehen Stellung.

Bei Borussia Dortmund versucht man, das Thema des Wochenendes zu beenden. Nachvollziehbar, schließlich steht bereits am Dienstag mit dem Champions-League-Spiel gegen den FC Sevilla ein wegweisendes Duell an. "Unsere Verantwortlichen haben allesamt gesagt, dass es aus unserer Sicht ein klares Foulspiel war, Edin übrigens auch, und damit ist das Thema für uns dann auch durch", ließ der Pressesprecher des BVB am Montag ausrichten.

So leicht ist es freilich nicht getan, denn der von Kapitän Marco Reus vorgebrachte Vorwurf, Schiedsrichter Marco Fritz hätte am Samstagabend bei der Begegnung zwischen dem FC Bayern und der Borussia unter verkehrten Vorzeichen die Szene zwischen Leroy Sane und Emre Can anders bewertet, bleibt ja im Raum stehen.

"Das einzige Problem in dieser Szene ist die Emotionalität, die sie aufgrund des wenig später entstandenen Tores mit sich brachte. Hätte Dortmund 3:0 geführt und nach diesem Zweikampf wäre das 3:1 gefallen, niemand hätte sich beschwert", sagt der Schweizer Urs Meier, der zehn Jahre lang FIFA-Schiedsrichter war und zu den Besten seines Fachs gehörte, im Gespräch mit SPOX und Goal.

Für den 62-Jährigen gibt es gerade bei Foulspielentscheidungen kein Schwarz oder Weiß: "Es geht oft um den Graubereich - und dann kann es in beide Richtungen gehen. Das muss man einfach akzeptieren, das gehört zum Fußball. Wenn man das nicht akzeptieren kann, muss man die Sportart wechseln. Schiedsrichter sind keine Betrüger."

BVB gegen FC Bayern München: Bayern-Bonus? Die Vorgeschichte der Reus-Schelte © getty 1/31 Die Schiedsrichter-Schelte von Marco Reus nach einem umstrittenen Einsteigen von Leroy Sane gegen Emre Can im Vorfeld des späten 3:2-Treffers der Bayern gegen den BVB erhitzt nach wie vor die Gemüter. Die Rede ist von einem Bayern-Bonus. © getty 2/31 "Wenn dieses Foul bei Bayern gewesen wäre, hätte er es hundertprozentig gepfiffen", sagte Reus bei Sky, legte danach sogar noch einmal gegen Fritz nach: "Für mich hat der Schiri keine Eier gehabt, da zu pfeifen." © getty 3/31 Während die Bayern wie Thomas Müller und auch Ex-Schiedsrichter wie Kinhöfer oder Jochen Drees kein Foulspiel von Sane an Can sahen, sprachen die BVB-Verantwortlichen um Zorc und Watzke von einer falschen Bewertung der Szene durch Fritz. © getty 4/31 Zorc sprach von einer "Fehlentscheidung", die "das Spiel entschieden" habe, Watzke erhöhte um ein "klares Foul" von Sane an Can. Zorc sprach außerdem von einer historischen Bevorzugung der Bayern. © getty 5/31 Enge Entscheidungen würden stets "für Rot" getroffen, erklärte Zorc - und der Blick gerade auf die direkten Duelle zwischen Dortmund und Bayern verrät, dass er nicht gänzlich Unrecht hat. Eine Chronologie. © getty 6/31 25. Mai 2013: Das deutsche Champions-League-Finale läuft auf Hochtouren, der BVB ist in der Anfangsphase am Drücker. Dreimal pariert Neuer gegen Lewandowski, Blaszczykowski und Reus. Dann kommt die 20. Minute. © getty 7/31 Ribery im Duell mit Lewandowski, der Franzose vollführt eine Mischbewegung aus Losreißen und Schlagen mit dem Ellenbogen – und wird von Schiedsrichter Rizzoli lediglich ermahnt. © getty 8/31 Ex-Schiedsrichter Merk: "Ribéry ist eigentlich noch im Glück. Da kann er auch Rot ziehen." Und der heutige Bayern-Vorstand Kahn als ZDF-Experte: "Es ist kein Wegdrücken. Er holt schon aus und trifft ihn am Kopf. Da hat’s schon für weniger Rot gegeben." © getty 9/31 Ein weiterer Streitpunkt im CL-Finale: Das Einsteigen des bereits mit Gelb vorbelasteten Dante gegen Reus, das zum Elfmeter und zum 1:1 führte, jedoch nicht zu einem Platzverweis des FCB-Verteidigers. © getty 10/31 11. Mai 2014: Der FC Bayern ist in der Liga unter Pep Guardiola das Maß aller Dinge, aber im Pokal agiert der BVB im Finale mindestens auf Augenhöhe. Die 64. Minute: Hummels köpft einen von Lewandowski verlängerten Freistoß aufs Tor … © getty 11/31 … Dante klärt, aber erst hinter der Linie. Der Tor-Klau von Berlin ist perfekt, zumal offenbar Schiedsrichter Meyer seinen besser postierten Linienrichter überstimmt. Der hatte nach Auffassung einiger Beobachter bereits Richtung Mittellinie gezeigt. © getty 12/31 "Das ist nicht Ihr Ernst?", fragt BVB-Trainer Klopp einen Journalisten, der ihm von Willenborgs angeblichem Tor-Signal erzählt. Der BVB verliert das Pokalfinale nach Verlängerung mit 0:2. Es entbrennt eine Diskussion über technische Hilfsmittel. © getty 13/31 Klopp moniert einerseits, dass Dante "im Cirque du Soleil arbeiten" müsse, um den Ball noch vor der Linie zu klären, so eindeutig war die Situation für ihn. Allerdings kritisiert er auch die damals verbreitete Ablehnung von elektronischen Hilfen. © getty 14/31 Diese seien jedoch in dieser Situation gar nicht vonnöten gewesen. "Wenn sie irgendwo in Sibirien spielen, dann stehen da fünf Mann auf der Torlinie. Aber beim Pokalfinale des größten Verbands der Welt gar keiner", sagt Klopp. © getty 15/31 21. Mai 2016: Gleiche Bühne, nur zwei Jahre später. Der BVB und die Bayern duellieren sich abermals in Berlin um den DFB-Pokal. In der 39. Minute gibt Gonzalo Castro Ribery einen mit, der seinerseits Weigl umtritt. © IMAGO / DeFodi 16/31 Daraufhin gibt es eine Auseinandersetzung zwischen Castro und Ribery, in deren Folge der Franzose dem BVB-Mittelfeldspieler ins Gesicht greift. Die klare Tätlichkeit bleibt ungeahndet, Castro und Ribery sehen Gelb. © getty 17/31 Statt 50 Minuten in Unterzahl spielen die Bayern weiter mit elf Mann und haben nochmal Glück, dass Schiedsrichter Fritz den um Gelb-Rot bettelnden Vidal (49./79.) später ebenfalls nicht vom Platz schickt. © getty 18/31 Der Chilene "überlebt" die 120 Minuten von Berlin, tritt den Elfmeter zum 1:1 im Elfmeterschießen und darf am Ende mit seinen Mannschaftskollegen den erneuten Pokalsieg bejubeln. Ob es den auch bei Ribery-Rot gegeben hätte? © IMAGO / ActionPictures 19/31 31. März 2018: Der BVB geht an diesem Tag in der Allianz Arena unter. Sechs Tore schenken die Bayern dem schwarz-gelben Erzrivalen ein. Das erste aber gleicht auch aus heutiger Sicht und trotz der Dortmunder Chancenlosigkeit damals einem Skandal. © DAZN 20/31 Lewandowski, mittlerweile von Dortmund nach München gewechselt, steht bei Müllers Zuspiel knapp, aber sträflich und deutlich sichtbar im Abseits. Obwohl es mittlerweile den VAR gibt, zählt das 1:0 der Bayern. © getty 21/31 6. April 2019: Der BVB erlebt abermals eine Demütigung in München und ist erneut in 90 Minuten klar unterlegen. 5:0 heißt es am Ende. Doch auch hier war das 1:0 durch Hummels nicht ganz sauber und hätte abgepfiffen werden müssen. © DAZN 22/31 Zwar verhält sich der Torschütze regelkonform, nicht aber Mannschaftskollege Lewandowski, der den Dortmunder Delaney bei der Hereingabe klar und deutlich mit beiden Händen wegschubst. Der Pfiff bleibt aus und auch der VAR greift nicht ein. © getty 23/31 3. August 2019: Der DFL Supercup ist nicht das wichtigste aller Endspiele, aber es geht um einen Titel und es ist immer noch das Spiel Bayern gegen Dortmund. Brisanz ist also da und tatsächlich gewinnt diesmal der BVB das erste direkte Kräftemessen. © IMAGO / Laci Perenyi 24/31 Die Dortmunder schlagen den FCB mit 2:0, Thema des Abends ist aber ein Tritt von Joshua Kimmich gegen Jadon Sancho, als dieser an der Seitenauslinie steht und der Bayern-Sechser den Ball für einen schnellen Einwurf holen will. © DAZN 25/31 Kimmich weist anschließend jede Absicht von sich, hält wie Salihamidzic sogar die Gelbe Karte für überzogen. Ex-Schiedsrichter Kinhöfer stuft die Aktion jedoch als "dunkelrot" ein. Nachvollziehbar, angesichts der TV-Bilder. © getty 26/31 26. Mai 2020: Dem FC Bayern gelingt an diesem Tag der vorentscheidende Sieg im Meisterschaftsrennen. Durch ein 1:0 beim BVB im leeren Westfalenstadion zieht der FCB auf sieben Punkte weg, profitiert aber abermals von einem VAR-Blackout. © DAZN 27/31 Kimmich bringt die Bayern mit einem wunderschönen Heber in Führung, aber der BVB bleibt dran und hat durch Haaland in der 58. Minute den Ausgleich auf dem Fuß, Boateng lenkt den Schuss aber mit dem nicht angelegten Oberarm um den Pfosten. © DAZN 28/31 Ein klares und strafbares Handspiel im Sechzehner, eine Überprüfung des Handspiels findet im Kölner Keller jedoch nicht statt, nachdem Schiedsrichter Stieler auf dem Feld nicht eingreift. Ein Umstand, der selbst Gary Lineker fassungslos zurücklässt. © DAZN 29/31 "Penalty? VAR?", twittert die englische Fußball-Legende. Und BVB-Boss Watzke analysiert: "Man sieht die Absicht bei Boateng. Deshalb war das ein klarer Elfmeter." Große Giftpfeile schießt der BVB anschließend jedoch nicht. © getty 30/31 6. März 2021: Der FC Bayern hat den Blitzstart des BVB gekontert. Est steht 2:2 nach 0:2-Rückstand. Obwohl der FCB dominant ist, bahnt sich eine für die Dortmunder durchaus respektable Punkteteilung an, … © getty 31/31 … aber dann rempelt Leroy Sane Emre Can an der Mittellinie im Laufduell um und die Bayern münzen den Ballgewinn 30 Sekunden später in das 3:2 durch Leon Goretzka um. Besonders BVB-Kapitän Reus echauffiert sich hinterher.

Bayern-Bonus? Ex-FIFA-Schiri Meier bezieht Stellung

Betrug haben die Dortmunder Schiri Fritz selbstverständlich nicht unterstellt, doch eine Wortschöpfung wie der "Bayern-Dusel" hat sich über die Jahre mindestens genauso etabliert wie ein vermeintlicher "Bayern-Bonus" bei den Schiedsrichtern. Dabei belegen Erhebungen des Datenanbieters Deltatre jedenfalls für die laufende Saison, dass der FCB in Sachen Toren, Elfmetern und Platzverweisen bei strittigen Entscheidungen öfter benachteiligt als bevorzugt wurde.

"Wenn man als Schiedsrichter nicht die notwendige Neutralität aufbringt oder in einem Spitzenspiel nicht mit dem Druck umgehen kann, dann merkt dies das Umfeld sofort", sagt Meier. Der Leiter des CL-Finals von 2002 ist sich zudem sicher, dass das Thema Bonus-Behandlung durch Schiedsrichter in so gut wie jedem Land rund um die erfolgreichen und polarisierenden Klubs diskutiert wird. "Es kann immer einmal einen Schiedsrichter geben, der nicht die Stärke hat, dagegen anzukommen. Das sind jedoch Einzelfälle, die zudem nicht lange an der Spitze des Schiedsrichterwesens stehen."

Dass Reus am Wochenende seine deutlichen Worte im Zustand höchster emotionaler Erregung gesprochen hat, ist nachvollziehbar. Daher sollte man in dieser Debatte gewiss auch die Empfindungen der Spielerseite hören, die ständigen Umgang mit den Männern an der Pfeife pflegen.

Kirchhoff: "Als Bayern-Spieler war es angenehmer als in Mainz"

Jan Kirchhoff, der von 2013 bis 2016 beim FC Bayern unter Vertrag stand und kürzlich seine aktive Karriere beendete, sieht es als richtig von Reus an, sich derart geäußert zu haben: "Denn wenn man das einfach so über sich ergehen lässt, widerspricht das sozusagen ein bisschen dem Leistungsgedanken. Ich finde es gut, dass er dazu einmal öffentlich Stellung bezogen und versucht hat, die kleinen Kniffs zu nutzen, um sich dadurch in Zukunft vielleicht doch einen Vorteil zu verschaffen", sagt der 30-Jährige zu SPOX und Goal.

Gibt es diesen Vorteil häufiger, wenn man beim deutschen Rekordmeister spielt? Für Kirchhoff jedenfalls schon: "Ich glaube, dass es ein Vorteil ist, da die Spieler des FC Bayern einfach bekannter sind und sie im besten Fall mehr Sympathie entgegengebracht bekommen als ein No-Name. Den Bayern und einem deutschen Nationalspieler fliegen normalerweise mehr Sympathien zu, sodass man im zwischenmenschlichen Bereich ein anderes Standing beim Schiedsrichter besitzt als ein normaler Bundesligaspieler."

Die veränderte Wahrnehmung als Spieler in München bekam Kirchhoff am eigenen Leibe zu spüren. Von 2008 bis 2013 spielte er noch für den 1. FSV Mainz 05. "Für mich persönlich war das als Bayern-Spieler natürlich deutlich angenehmer als zuvor in Mainz. Damals hat mich der Schiedsrichter oft weggeschickt oder ich bekam schnell eine Gelbe Karte, wenn ich mich mit ihm angelegt habe", sagt der Defensivspieler.

"Im Umgang ist es einfacher, für Bayern München zu spielen"

Kirchhoffs Erfahrung nach habe man eine leichtere Handhabung mit dem Schiedsrichter, sobald er "deinen Namen kennt und dich wahrnimmt, man agiert auf einmal auf Augenhöhe". Dies sei als Spieler eines kleineren Vereins etwas schwieriger: "Dann reden die Schiedsrichter teilweise von oben herab und nehmen dich nicht so wahr. Das Standing spielt gewiss eine Rolle. Im Umgang untereinander ist es auf jeden Fall einfacher, für Bayern München zu spielen."

Man erinnere sich in diesem Zusammenhang beispielsweise an den Vorfall zwischen Bayerns Franck Ribery und Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus aus dem August 2017. Der Franzose öffnete im Pokalspiel gegen den Chemnitzer FC kurz vor der Ausführung eines Freistoßes den Schnürsenkel der Unparteiischen. Steinhaus reagierte abgeklärt und Ribery verwandelte zum 4:0.

"Ob das genauso passiert wäre, wenn es ein unbekannter Spieler eines kleineren Klubs getan hätte?" fragt Kirchhoff und liefert seine Antwort gleich mit: "Der hätte sich vermutlich nicht getraut."