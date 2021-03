Bundesliga: Darum zeigt Sky TSG Hoffenheim - 1. FSV Mainz 05 heute nicht live im TV und Livestream

Am 26. Spieltag der Bundesliga kommt es zum Duell zwischen der TSG Hoffenheim und dem FSV Mainz 05. Warum Ihr das Ganze nicht auf Sky sehen könnt und was Eure Alternativen im TV, Livestream und Liveticker sind, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Bundesliga, Hoffenheim gegen Mainz: Ort, Uhrzeit, Anstoß

Hoffenheim empfängt Mainz heute in der Sinsheimer PreZero-Arena. Angepfiffen wird das Spektakel um 13.30 Uhr.

Bundesliga: TSG Hoffenheim - 1. FSV Mainz 05 heute live im TV und Livestream

Die Begegnung zwischen Hoffenheim und Mainz wird heute exklusiv in voller Länge bei DAZN übertragen. Der Streamingdienst hat in dieser Saison die Rechte an allen Freitags- und Montagsspielen der Bundesliga sowie den Sonntagsspielen um 13.30 Uhr.

Die Vorberichte beginnen ab 13.15 Uhr, das Team besteht aus Moderator Daniel Herzog, Kommentator Uli Hebel und Experte Ralph Gunesch.

© getty Das Hinspiel zwischen Mainz und Hoffenheim endete 1:1.

Bundesliga: Hoffenheim gegen Mainz im Liveticker auf SPOX

Sämtliche Bundesligaspiele könnt Ihr auch mit unseren Livetickern verfolgen. Hier findet Ihr das Spiel zwischen der TSG und dem FSV, hier den Tagesplaner.

Bundesliga, 26. Spieltag: Die bisherigen Ergebnisse

Bundesliga: Die voraussichtlichen Aufstellungen von Hoffenheim und Mainz

Für diese Aufstellungen könnten sich Sebastian Hoeneß und Bo Svensson heute entscheiden:

Hoffenheim : Baumann - Posch, Vogt, Richards - Kaderabek, John - Samassekou - Rudy, Grillitsch - Bebou, Kramaric

: Baumann - Posch, Vogt, Richards - Kaderabek, John - Samassekou - Rudy, Grillitsch - Bebou, Kramaric Mainz: Zentner - St. Juste, Bell, Niakhaté - da Costa, Mwene - Barreiro, Kohr - Boetius - Ad. Szalai, Quaison

Bundesliga: Zahlen und Fakten zu Hoffenheim und Mainz

Bo Svensson hatte bislang einen guten Einstand in Mainz. Seine 15 Zähler aus elf Partien konnten lediglich Thomas Tuchel und Jürgen Klopp als Trainer des FSV überbieten (beide 18 Punkte).

Insgesamt 14 Punkte davon sammelten die Mainzer in der Rückrunde, womit sie das sechstbeste Team der zweiten Saisonhälfte sind. Hoffenheim folgt zwei Ränge dahinter.

Die TSG konnte zuhause zuletzt zweimal mit Siegen überzeugen. Das letzte Mal, dass Hoffenheim in Sinsheim drei Partien in Folge gewann, war Anfang 2019.

