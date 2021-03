Der FC Augsburg empfängt heute Borussia Mönchengladbach im Freitagsspiel der Bundesliga. Die Partie wird allerdings nicht vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Wie Ihr das Spiel dennoch im TV und Livestream verfolgen könnt, verrät Euch SPOX.

Bundesliga: Wann beginnt Augsburg gegen Gladbach?

Wie üblich starten die Freitagsspiele um 20.30 Uhr. Als Austragungsort für die heutige Partie dient die WWK-Arena in Augsburg.

Darum zeigt Sky FC Augsburg - Borussia Mönchengladbach heute nicht live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte für die Freitagsspiele der Bundesliga liegen in dieser Saison nicht beim Pay-TV-Sender Sky, sondern beim Streamingdienst DAZN. Sky darf alle Samstagsspiele sowie die 15.30- und 17.30 Uhr-Spiele am Sonntag übertragen. DAZN zeigt neben den Freitagspartien auch die Spiele am Sonntag um 13.30 Uhr und die Montagsspiele um 20.30 Uhr.

FC Augsburg gegen Borussia Mönchengladbach auf DAZN im Livestream sehen

Die Übertragung auf DAZN beginnt heute um 20.15 Uhr, also 15 Minuten vor Spielbeginn. Folgendes Personal führt Euch durch die Übertragung:

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Ralph Gunesch

DAZN zeigt ab der kommenden Saison 106 Begegnungen der Bundesliga. Dazu kommen umfassende Rechte in der Champions League (fast jedes Spiel sowie eine Konferenz), die DAZN bereits jetzt schon überträgt.

Neben diesen beiden Wettbewerb hat DAZN aktuell alle Spiele der Europa League, Serie A, LaLiga und Ligue 1 im Programm. Auch Basketball, Handball, Tennis, American Football, Darts, Boxen und MMA zeigt DAZN.

Bundesliga: Augsburg gegen Gladbach heute im Liveticker verfolgen

Augsburg gegen Gladbach: Die letzten Duelle im Überblick

Seit acht Bundesliga-Spielen ist Gladbach gegen den FC Augsburg unbesiegt (vier Siege, vier Remis).

Wettbewerb Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Bundesliga 21.11.2020 Borussia Mönchengladbach FC Augsburg 1:1 Bundesliga 29.02.2020 FC Augsburg Borussia Mönchengladbach 2:3 Bundesliga 06.10.2019 Borussia Mönchengladbach FC Augsburg 5:1 Bundesliga 26.01.2019 Borussia Mönchengladbach FC Augsburg 2:0 Bundesliga 01.09.2018 FC Augsburg Borussia Mönchengladbach 1:1

Bundesliga: Die Tabelle vor Augsburg vs. Gladbach