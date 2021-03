BVB, News und Gerüchte: Rose offenbar "großer Fan" von Wolfsburg-Verteidiger

Der neue Trainer Marco Rose hat sich offenbar für die Verpflichtung eines Wolfsburger Verteidigers starkgemacht. Nach seiner Operation hat sich Dan-Axel Zagadou zu Wort gemeldet. Hans-Joachim Watzke hat langfristig beim BVB verlängert - und auch ein Nachfolger ist wohl schon in Sicht. News und Gerüchte zur Borussia gibt es hier.

Hier findet Ihr weitere Neuigkeiten zu Borussia Dortmund.

BVB, Gerüchte: Rose offenbar "großer Fan" von Wolfsburg-Verteidiger

Maxence Lacroix ist einer der Senkrechtstarter beim VfL Wolfsburg und wird bereits seit längerem mit dem BVB in Verbindung gebracht, nun liefert Sky neue Informationen. Da der Vertrag des Innenverteidigers bis 2024 läuft und keine Ausstiegsklausel beinhaltet, sei mit zähen Verhandlungen zu rechnen.

Die Wölfe wollen den 20-Jährigen unbedingt behalten, laut Sky seien die Verantwortlichen "ab 30 Millionen, eher aufwärts" möglicherweise gesprächsbereit. Der neue BVB-Trainer Marco Rose gelte als "großer Fan" des Franzosen, der ein Hauptgrund dafür ist, dass der VfL die zweitbeste Defensive der Liga stellt.

23-mal kam Lacroix in der laufenden Saison zum Einsatz und ist absoluter Stammspieler, für nur fünf Millionen Euro kam Lacroix im vergangenen Sommer vom FC Sochaux in die Autostadt. "Wenn der Geldkoffer groß genug ist, kannst du nicht von vornherein sagen: Da geht nichts. Aber das gilt ja für alle Vereine, sogar für die Bayern", sagte Geschäftsführer Jörg Schmadtke zuletzt der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung.

Zudem wolle er Lacroixs Zukunft nicht von der Qualifikation von der Champions League abhängig machen. Dies sei "im Moment die falsche Diskussion". Derzeit deutet alles auf eine Teilnahme der Wölfe an der Königsklasse in der kommenden Saison hin, der Vorsprung des Drittplatzierten auf den BVB (Rang fünf) beträgt bereits acht Punkte.

BVB, News: Zagadou meldet sich nach Knie-OP zu Wort

BVB-Verteidiger Dan-Axel Zagadou ist nach seiner Knie-Operation nach Dortmund zurückgekehrt. Der Eingriff wurde von Professor Michael Strobel aus dem sporthopaedicum in Straubing vorgenommen, der Dortmunder Mannschaftsarzt Doktor Markus Braun holte den Franzosen nach dem Eingriff aus der Klinik am Isar Park in Plattling ab.

Wie der BVB auf seiner Homepage vermeldete, sei der Eingriff ohne Komplikationen verlaufen. "Ich möchte mich bei Prof. Strobel und seinem Team des sporthopaedicum sowie der Klinik am Isar Park ganz herzlich bedanken, ich bin exzellent behandelt worden und fühle mich jetzt bereit für die Reha auf meinem Weg zurück auf den Fußballplatz", wird Zagadou zitiert.

Bereits zuvor war klar, dass der Innenverteidiger für den Rest der Saison ausfällt. Nachdem der 21-Jährige, dessen Vertrag 2022 ausläuft, nach übereinstimmenden Medienberichten eigentlich als Verkaufskandidat für den Sommer galt, hat der Rückschlag und der daraufhin sinkende Wert auf dem Transfermarkt die Pläne nun wohl verändert.

Stattdessen sei nun gar eine Vertragsverlängerung denkbar, um Sicherheit und eine bessere Verhandlungsposition zu haben. Laut den Ruhr Nachrichten haben entsprechende Gespräche noch nicht stattgefunden, der BVB sei aber prinzipiell davon überzeugt, dass die Gesundheit bei Zagadou nicht zu einem dauerhaften Problem werden wird - obwohl es bereits die dritte schwere Verletzung in jungen Jahren ist.

© imago images / DeFodi Hans-Joachim Watzke hat seinen Vertrag verlängert.

BVB, Gerücht: Watzke verlängert langfristig - interner Nachfolger?

Hans-Joachim Watzke bleibt bis 2025 Geschäftsführer bei Borussia Dortmund. "In dieser außergewöhnlichen Situation war es ein Gebot der Stunde, da war ich mir mit Reinhard Rauball und dem Präsidialausschuss einig", sagte Watzke dem SID.

Nach der turbulenten Saison 2016/17 hatte Watzke sogar mehrfach öffentlich über Rücktrittsgedanken gesprochen. Der 61-Jährige verschiebt den Ruhestand und verlängerte seinen 2022 auslaufenden Vertrag vorzeitig um drei Jahre bis zum 31. Dezember 2025. Bereits im Frühjahr deutete Watzke im Interview mit dem Handelsblatt ein Umdenken an: "Ich kenne meine Verantwortung gegenüber diesem Verein sehr genau. Es ist völlig ausgeschlossen, dass ich in der größten Krise von Bord gehe."

Nach der Verlängerung sagte er den Ruhr Nachrichten zur Zielsetzung: "Es ist klar, dass wir den Status Quo erhalten und unsere Rolle als zweite Kraft in Deurschland weiter festigen wollen." Dies sollte man "idealerweise auch in der Tabelle ablesen können", "der ein oder andere Titel wäre auch nicht schlecht".

Neben Watzke verlängerten außerdem Finanzgeschäftsführer Thomas Treß und Marketing-Chef Carsten Cramer, ebenfalls bis 2025. Letzterer könnte nach Bild-Informationen in vier Jahren auf Watzke folgen. Seit 2010 arbeitet der Marketing-Experte im Klub und sei ein "aussichtsreicher Kandidat" auf den Posten von Watzke. Seit 2019 gehört er der Geschäftsführung an.

BVB, News: Moukoko verpasst auch letztes EM-Gruppenspiel

BVB-Toptalent Youssoufa Moukoko wird auch das dritte EM-Gruppenspiel der deutschen U21-Nationalmannschaft verpassen. "Er ist morgen nicht einsatzfähig, das ist ziemlich sicher", sagte DFB-Trainer Stefan Kuntz einen Tag vor der Begegnung am Dienstag gegen Rumänien in der ungarischen Hauptstadt Budapest.

Moukoko hatte vor dem Auftaktspiel gegen Co-Gastgeber Ungarn (3:0) im Training einen Schlag auf die Muskulatur am Schienbein bekommen und auch gegen die Niederlande (1:1) gefehlt.

Weitere Infos gibt es hier.

Borussia Dortmund: Die kommenden Partien