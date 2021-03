BVB-Juwel Moukoko fehlt auch im letzten EM-Gruppenspiel der U21

Toptalent Youssoufa Moukoko (16) von Borussia Dortmund wird auch das dritte EM-Gruppenspiel der deutschen U21-Nationalmannschaft verpassen.

"Er ist morgen nicht einsatzfähig, das ist ziemlich sicher", sagte DFB-Trainer Stefan Kuntz einen Tag vor der Begegnung am Dienstag (ab 18 Uhr im LIVETICKER) gegen Rumänien in der ungarischen Hauptstadt Budapest.

Moukoko hatte vor dem Auftaktspiel gegen Co-Gastgeber Ungarn (3:0) im Training einen Schlag auf die Muskulatur am Schienbein bekommen und auch gegen die Niederlande (1:1) gefehlt. Sein Debüt als jüngster Spieler in der Geschichte der U21 muss Moukoko somit verschieben.

"Wir standen täglich mit Dortmund im Austausch und haben überlegt, ob es Sinn macht, ihn nach Hause zu holen. Aber die Absprache auch mit Sebastian Kehl war, dass es am Besten ist, wenn er hier bleibt. Er lernt so die Abläufe bei der U21 kennen, damit er im Mai nicht mehr so viel kennenlernen muss", sagte Kuntz.

U21-EM: DFB-Junioren mit personellen Sorgen

Angeschlagen sind zudem Niklas Dorsch (KAA Gent), Jonathan Burkardt (1. FSV Mainz 05) und Kapitän Arne Maier (Arminia Bielefeld). "Sie haben muskuläre Probleme und werden reduziert trainieren, um zu sehen, ob sie einsatzfähig sind", sagte Kuntz. Der deutschen Mannschaft reicht gegen Rumänien ein Remis, um die K.o.-Runde zu erreichen.

Im Tor wird trotz seines Patzers gegen die Niederlande der Mainzer Finn Dahmen stehen. "Es bleibt dabei, dass er im Tor ist", sagte Kuntz.