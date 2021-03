BVB, News und Gerüchte - Michael Zorc: Remis gegen Köln war "ein Rückfall in alte Zeiten"

Sportdirektor Michael Zorc von Borussia Dortmund hat sich nach dem 2:2 gegen den 1. FC Köln enttäuscht gezeigt. Auch Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl kritisierte die Mannschaft. Außerdem sorgt die Abstellung von Raphael Guerreiro für großen Ärger bei den Verantwortlichen. Alle News und Gerüchte zum BVB im Überblick.

BVB, News: Zorc nach Remis gegen Köln enttäuscht

Am Wochenende kam Borussia Dortmund gegen den 1. FC Köln nicht über ein 2:2 hinaus, der Rückstand auf Rang vier und die angestrebte CL-Qualifikation wächst. Sportdirektor Michael Zorc haderte nun mit dem Spielverlauf, der sich angesichts der vergangenen Partien nicht angedeutet hatte. "Wir dachten, wir wären weiter. Aber das war ein Rückfall in alte Zeiten", erklärte Zorc im Gespräch mit dem kicker und schob nach: "Das hat uns die Stimmung verhagelt."

Besonders der Leistungsabfall nach dem frühen 1:0 durch Erling Haaland (3.) gab Zorc zu denken. "Wir hatten Chancen auf das 2:0 und 3:0, aber auf einmal war das Spiel wie abgeschnitten", erklärte der 58-Jährige. Stattdessen geriet die Borussia zwischenzeitlich 1:2 in Rückstand, ehe Haaland in der 90. Minute noch den Ausgleich erzielte.

Der BVB habe das Spiel "aus der Hand gegeben", sagte Zorc gegenüber den Ruhr Nachrichten: "Es war, als sei der Stecker gezogen worden. Wir waren dann überhaupt nicht mehr klar in unseren Aktionen, nicht mit und auch nicht gegen den Ball."

An der Seitenlinie habe man "von Minute zu Minute spüren" können, "wie wir die Kontrolle über das Spiel verloren und den Gegner selbst wieder aufgebaut haben", führte er aus. "Solche Spiele zu verdauen, dauert ein bisschen", sagte Zorc. Er habe an dem enttäuschenden Ausgang in Köln auch einen Tag später "noch ordentlich zu knacken" gehabt.

Auch Lizenzspielerchef Sebastian Kehl fand das Auftreten des BVB nach der frühen Führung "unerklärlich". "Wir haben danach viel zu wenig investiert, hatten zu wenig Tempo und Klarheit in unserem Aufbauspiel, viele Ballverluste, wir haben auf den Ausgleich gewartet", sagte er dem kicker und fügte an: "Dafür wurden wir zu Recht bestraft."

1. FC Köln - Borussia Dortmund: Noten und Einzelkritiken der BVB-Spieler © getty 1/16 Der BVB lässt am 26. Bundesliga-Spieltag beim 2:2 (1:1) gegen den 1. FC Köln weitere Punkte im Kampf um Europa liegen. Vor allem im Mittelfeldzentrum und auf den defensiven Außen präsentiert sich der BVB schwach. © imago images / Uwe Kraft 2/16 MARWIN HITZ: In Halbzeit eins noch kaum gefordert, parierte er nach der Pause gleich mehrmals gut gegen Wolf und Duda. Bei den Gegentoren ohne Schuld. Note: 3. © imago images / Uwe Kraft 3/16 THOMAS MEUNIER: Schaltete sich im Gegensatz zu Pendant Schulz offensiv etwas mehr ein, defensiv präsentierte sich der Belgier aber ähnlich fahrig. Beim 1:2 völlig von der Rolle, als er den Treffer von Jakobs unfreiwillig vorlegte. Note: 5. © getty 4/16 EMRE CAN: Bester Dortmunder Defensivmann. Überzeugte mit starker Passquote und war auch im Zweikampf kaum zu überwinden. Spielte zudem einen überragenden Ball vor Haalands Führungstreffer. Note: 2,5. © imago images / Uwe Kraft 5/16 MATS HUMMELS: Sorgte zu Beginn für einen Schreckmoment, als ihm ein Rückpass auf Hitz zu kurz geriet. Versuchte oft mit langen Bällen die Offensive in Szene zu setzen. Defensiv weitestgehend fehlerlos. Note: 3. © getty 6/16 NICO SCHULZ: Wenn die Kölner gefährlich wurden, war es meist über seine Defensivseite. Hatte große Probleme, Wolf und Ehizibue in Schach zu halten. Offensiv völlig blass. Note: 5. © getty 7/16 MAHMOUD DAHOUD: Sollte als alleiniger Sechser vor der Viererkette aufräumen, was anfangs noch recht ordentlich gelang. Verlor im Lauf des Spiels jedoch immer mehr Zugriff aufs Zentrum und bekam Hector und Skhiri kaum noch zu fassen. Note: 4,5. © getty 8/16 GIOVANNI REYNA: Musste Schulz immer wieder in der Defensive unterstützen und vernachlässigte daher seine Aufgaben im Angriffsspiel. Blieb ohne nennenswerte Aktion und musste nach 65 Minuten runter. Note: 4. © getty 9/16 JUDE BELLINGHAM: Ermöglichte mit seinem ungeschickten Handspiel den Kölner Weg zurück ins Spiel. Auch beim 1:2 nicht ganz unbeteiligt, als er Hector nicht energisch genug attackierte. Note: 5. © getty 10/16 JULIAN BRANDT: War viel unterwegs und versuchte immer wieder das Spiel der Dortmunder anzukurbeln, machte seinen Job insgesamt aber nicht gut. Viele Ballverluste, 18,2 Prozent gewonnene Zweikämpfe sind auch für ihn zu wenig. Note: 5. © getty 11/16 THORGAN HAZARD: Neben Haaland einer der wenigen Lichtblicke in der BVB-Offensive. Wechselte oft die Seiten und schlug viele gute Flanken in den Sechzehner. War in der Entstehung des 2:2 mitbeteiligt. Note: 3. © getty 12/16 ERLING HAALAND: Schwarz-Gelbe Lebensversicherung. Traf bereits in der dritten Minute, als er sich stark gegen Mere durchsetzte und cool vor Horn blieb. In der Schlussphase dann mit dem Lucky Punch zum 2:2. Note: 2. © getty 13/16 YOUSSOUFA MOUKOKO (ab 46.): Kam zur Halbzeit für den schwachen Brandt. War bemüht und verzeichnete einige Abschlüsse, blieb unterm Strich aber wirkungslos. Note: 3,5. © getty 14/16 REINIER (ab 65.): Durfte die letzte halbe Stunde für den blassen Reyna mitwirken, empfahl sich aber nicht für weitere Einsätze. Note: 4,5. © getty 15/16 ANSGAR KNAUFF (ab 81.): Wurde für die letzten zehn Minuten für Meunier eingewechselt und hatte mit seiner Vorlage zum 2:2 maßgeblichen Einfluss am Punktgewinn der Borussen. Ohne Bewertung. © getty 16/16 MANUEL AKANJI (ab 88.): Feierte für die Schlusssekunden sein Comeback nach Verletzung, trug zum Spiel aber nichts mehr bei. Ohne Bewertung.

BVB nach Länderspielpause gegen Frankfurt

Borussia Dortmund droht durch die verlorenen zwei Punkte in Köln, die Qualifikation für die Königsklasse zu verpassen. Im Hinblick auf das Erreichen des Saisonziels sprach Zorc deshalb von einem "klaren Rückschlag im Kampf um die Champions-League-Plätze".

Nach der Länderspielpause empfängt der BVB den direkten Konkurrenten Eintracht Frankfurt. Die Hessen stehen mit vier Punkten Vorsprung auf Dortmund auf Tabellenplatz vier. "Das Spiel gegen Frankfurt erfährt jetzt noch einmal eine größere Bedeutung als ohnehin schon", betonte Zorc die Wichtigkeit der Partie.

Eine Niederlage gegen die SGE könnte eine Vorentscheidung im Rennen um die Champions-League-Qualifikation bedeuten. Der VfL Wolfsburg auf Rang drei ist bereits acht Punkte enteilt.

BVB: Die Situation an der Tabellenspitze

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 26 78:35 43 61 2. RB Leipzig 26 48:21 27 57 3. Wolfsburg 26 45:22 23 51 4. Eintracht Frankfurt 26 53:36 17 47 5. Borussia Dortmund 26 54:37 17 43 6. Bayer Leverkusen 26 43:31 12 40

BVB - Guerreiro-Nominierung: Dortmund wütend auf portugiesischen Verband

Borussia Dortmund muss Raphael Guerreiro zur portugiesischen Nationalmannschaft abstellen. Und das, obwohl der Linksverteidiger seit Anfang März mit einer Muskelverletzung ausfällt.

Ein Umstand, der in Dortmund für viel Unmut sorgt. Zorc bezeichnete die Nominierung von Portugal im kicker als "sinnbefreit".

Kehl wurde ähnlich deutlich: "Es darf nicht sein, dass er dort zum Einsatz kommt, obwohl er uns vorher mehrere Spiele lang nicht zur Verfügung stand."

Der portugiesische Verband will sich offenbar selbst von Guerreiros Verletzung überzeugen. Da ein Verein eine Abstellung nicht ablehnen kann, sind dem BVB die Hände gebunden. Anders sähe es aus, wenn bei der Rückreise eine Quarantäne drohen würde.

Auf Portugals Länderspiele gegen Aserbaidschan (24. März in Turin/Italien), in Serbien (27. März) und in Luxemburg (30. März) trifft dies allerdings nicht zu.

© getty Guerreiro verletzte sich im DFB-Pokal gegen Gladbach.

BVB: Die nächsten Spiele im Überblick