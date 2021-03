BVB, News und Gerüchte - Zorc über Haaland: "Nur eine Handvoll Klubs" würden für Wechsel in Frage kommen

Die Kandidaten für eine Haaland-Verpflichtung sind offenbar äußerst überschaubar. Edin Terzic hinterlässt einen bleibenden Eindruck in der Bundesliga, zudem scheinen Marco Reus und Mats Hummels nicht auszufallen. Alle News und Gerüchte zum BVB im Überblick.

Hier findet Ihr alle News und Gerüchte zum BVB vom Samstag.

BVB: "Handvoll Klubs" würden für Haaland-Wechsel in Frage kommen

Ein Wechsel von Erling Haaland (20) wird schon seit einigen Monaten immer wieder diskutiert, BVB-Sportdirektor Michael Zorc will diesen Zeitpunkt jedoch so weit wie möglich in die Zukunft verschieben. "Wir versuchen, ihn aus sportlichen Gründen so lange wie möglich zu halten", sagte Zorc der Welt am Sonntag.

Zorc habe in seinen 20 Jahren im BVB-Management noch keinen Stürmer wie Haaland erlebt, "da können wir aber gerne europaweit suchen", betonte Zorc. Dementsprechend sei auch klar: "Wenn er uns irgendwann irgendwohin verlassen sollte, käme nur eine Handvoll Klubs infrage."

Haaland trifft vor allem in der Champions League auf Rekordniveau, die Qualifikation der Borussen für die nächste Saison der Königsklasse habe für Zorc aktuell absolute Priorität. "Wir wollen nicht donnerstags in der Europa League spielen. Wir möchten unsere Visitenkarte in der Champions League abgeben", machte der 58-Jährige klar.

Außerdem sei Zorc weiterhin fest überzeugt von Marco Rose als Cheftrainer der Zukunft für den BVB, auch wenn es für Rose und Borussia Mönchengladbach momentan denkbar schlecht läuft. "Wir sind von diesen Entscheidungen sehr überzeugt. Wir haben das alles sehr klar mit allen Beteiligten besprochen. Da gab es keinerlei Dissens", sagte Zorc und führte aus: "Wir wissen, dass Marco Rose ein sehr guter Trainer ist."

BVB: Edin Terzic "relativ klar committed" zu BVB-Verbleib

Edin Terzic gibt nach kurzen Startschwierigkeiten eine gute Figur als vorübergehender Cheftrainer des BVB ab und hat sich damit wohl auch bei anderen Bundesliga-Klubs interessant gemacht. "Er macht es auf jeden Fall gut", sagte Gladbachs Sportdirektor Max Eberl im ZDF-Sportstudio, der auf der Suche nach einem Nachfolger für Rose ist. Eberl konkretisierte jedoch umgehend: "Er hat sich relativ klar committed, dass er unter Rose Co-Trainer werden wird."

Zorc hatte zuletzt erklärt, dass Terzic definitiv in der Planung für die Zukunft des BVB eine große Rolle spielt. "Unser großer Wunsch ist es, dass Edin weiter Bestandteil des Trainerteams bleibt", hatte Zorc vor dem Champions-League-Rückspiel gegen den FC Sevilla gegenüber Sky betont. Dabei würde er sich jedoch nach Terzic richten: "Wenn er mit anderen Wünschen auf uns zukäme, würden wir uns unter Männern zusammensetzen und darüber sprechen."

BVB: Brandt "ein bisschen erschrocken" von Jarstein-Patzer

Julian Brandt hat beim 2:0-Sieg gegen Hertha BSC am Samstag aus fast 30 Metern getroffen, der Ball schien jedoch gut haltbar für Hertha-Keeper Rune Jarstein. "Vielleicht hat der Wind eine entscheidende Rolle gespielt. Ich bin ehrlich: Ich habe mich ein bisschen erschrocken, dass er reingegangen ist", gab Brandt nach dem Spiel bei Sky zu.

Terzic zeigte sich "sehr zufrieden" mit dem Ergebnis: "Es war nicht einfach, die letzten Spiele waren sehr intensiv. Wir haben es aber durchgezogen und sind klar geblieben, das war sehr gut - auch, wie wir es zu Ende gespielt haben. Es war wichtig, die drei Punkte einzufahren."

Brandt sehe den Sieg als Möglichkeit, einen Lauf auf die Champions-League-Plätze der Bundesliga zu starten. "Ich habe ein relativ gutes Gefühl, auch wenn wir gute Mannschaften vor uns haben, die souverän ihre Siege holen" sagte der 24-Jährige und führte aus: "Wir haben noch ein paar direkte Duelle. Nun müssen wir zusehen, vor der Länderspielpause gegen Köln zu gewinnen. Dann haben wir eine gute Basis, um in den Endspurt zu gehen."

BVB: Die Noten und Einzelkritiken der Spieler von Borussia Dortmund gegen Hertha BSC © getty 1/16 Borussia Dortmund hat mit 2:0 gegen Hertha BSC gewonnen. Mateu Morey wurde zum Motor des BVB - und Youssoufa Moukoko traf in sechs Minuten öfter als Erling Haaland in 90. Die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/16 MARWIN HITZ: Im gesamten Spiel nicht einmal ernsthaft von der Hertha geprüft. Note: 3,5. © getty 3/16 MATEU MOREY (bis 71.): Der Motor der Borussia. Fast alle BVB-Angriffe nahmen auf seiner rechten Seite ihren Ursprung. Trotz Auswechslung mit den meisten Ballkontakten (126). Note: 2,5. © getty 4/16 EMRE CAN: Im Offensivspiel zurückhaltend, weil er Berlins Stürmer Cordoba nicht aus den Augen lassen konnte. Verteidigte ihn dafür sehr ordentlich. Zwang Jarstein später noch zu einer Glanzparade (77.). Note: 3. © getty 5/16 MATS HUMMELS: Souveräner Auftritt des Abwehrchefs. Hatte Piatek gut im Griff und half beim Spielaufbau mit. Nach gut einer Stunde ging es leicht angeschlagen nicht mehr weiter. Note: 3. © getty 6/16 NICO SCHULZ: Sorgte mit einigen guten Freistoß-Flanken für Gefahr. Kam ansonsten aber kaum an Zeefuik vorbei. In der Defensive nicht immer sattelfest, aber mit einem wichtigen Block gegen Darida. Note: 3,5. © getty 7/16 JUDE BELLINGHAM: Starker Auftritt des 17-Jährigen. Großes Laufpensum, viele Ideen. Führte die meisten Zweikämpfe (20). Bei der besten Chance vor der Pause scheiterte er nur knapp an Hertha-Keeper Jarstein (34.). Note: 2. © getty 8/16 MO DAHOUD: Gutes Spiel des Abräumers, viel unterwegs, fing viele Hertha-Angriffe ab. Im Offensivspiel leicht gebremst, um Bellingham den Rücken frei zu halten. Trotzdem mit einem Latten-Treffer (60.). Note: 3. © getty 9/16 JULIAN BRANDT: Statt Delaney in der Startelf, um für offensive Akzente zu sorgen. Zunächst viel Aufwand, wenig Ertrag - bis zum Distanzkracher zum 1:0 (54.). Sein zweiter Saisontreffer. Note: 3. © getty 10/16 MARCO REUS: Schöner Volley aus kurzer Distanz, ein Freistoß an die Latte und der Assist zum 1:0. Erkämpfte sich viele Bälle, bei Kontern aber oft zu unpräzise. Musste nach Daridas heftigem Foul verletzt vom Platz. Note: 2,5. © getty 11/16 THORGAN HAZARD: Sehr engagiert, machte über die rechte Seite viel Dampf. Perfekter Rückpass auf Bellingham, das musste eigentlich ein Tor sein. Note: 2,5. © getty 12/16 ERLING HAALAND: Über weite Strecken des Spiels kaum zu sehen. Nur sechs Ballkontakte im ersten Durchgang und ein Kopfball weit am Tor vorbei. Ackerte aber viel fürs Team. Note: 4. © getty 13/16 DAN-AXEL ZAGADOU (ab 58.): Musste für den angeschlagenen Hummels ran. Ließ ebenfalls nichts anbrennen. Note: 3. © getty 14/16 GIOVANNI REYNA (ab 71.): Weil Hazard noch keine 90 Minuten durchhält, bekam auch der US-Boy seine Chance. Sorgte mit Ecken für Gefahr, traf kurz vor Schluss den Pfosten. Keine Bewertung. © getty 15/16 THOMAS MEUNIER (ab 71.): In den letzten 20 Minuten für den müde gespielten Morey auf dem Platz. Machte seine Sache ordentlich. Keine Bewertung. © getty 16/16 YOUSSOUFA MOUKOKO (ab 84.): Erst mit einem Beinahe-Assist für Reyna, dann mit einem eigenen Treffer in der Nachspielzeit (90+1.). Ganz starkes Solo. Keine Bewertung.

BVB: Entwarnung bei Reus und Hummels

Trotz des sportlichen Erfolgs gab es Grund zur Sorge für die Borussen nach dem Sieg gegen die Berliner. Marco Reus musste nach einem brutalen Foul von Vladimir Darida, das mit einem Platzverweis bestraft wurde, frühzeitig vom Feld, auch Mats Hummels wurde verletzungsbedingt ausgewechselt. Für die beiden Führungsspieler kann es jedoch wohl schon bald weitergehen.

"Marco wirkte schon sehr gut und optimistisch", sagte Terzic. "Mats spürte sein Knie, das spürt er schon seit einigen Wochen mal so ein bisschen. Wir sind guter Dinge, dass sie ab Dienstag wieder dabei sind." Die Schwarzgelben sind am kommenden Samstag zu Gast beim 1. FC Köln.

BVB: Die anstehende Termine im Überblick