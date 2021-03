BVB, News und Gerüchte - Manchester City nimmt angeblich Kontakt zu Haaland auf

Manchester City hat angeblich Kontakt zu Erling Haaland aufgenommen. Nico Schulz schwärmt von dem BVB-Star und Hans-Joachim Watzke wirbt für Zuschauer beim DFB-Pokalfinale. Alle News und Gerüchte zum BVB im Überblick.

Hier findet Ihr die News und Gerüchte vom Freitag.

BVB: ManCity nimmt angeblich Kontakt zu Haaland auf

Manchester City soll sein Werben um Erling Haaland intensivieren. Das berichtet die britische Daily Mail.

Demnach hätten die Citizens bereits Kontakt zum Lager von Haaland aufgenommen und würden einen Transfer im Sommer ausloten. Manchester ist derzeit auf der Suche nach einem neuen Angreifer, da der Vertrag von Sergio Aguero im Sommer ausläuft.

Neben ManCity sollen auch Real Madrid, der FC Chelsea und Manchster United an den Diensten des BVB-Stars interessiert sein. Die Citizens scheinen aber die besten Karten zu haben. Die finanziellen Ressourcen der Skyblues gelten als nahezu unbegrenzt, zudem spielte Haalands Vater Alf-Inge früher für ManCity.

Haaland verfügt beim BVB über eine Ausstiegsklausel. Diese kann aber wohl erst im Sommer 2022 aktiviert werden.

BVB: "Vollkommene Maschine" - Schulz schwärmt von Haaland

Nach dem Weiterkommen in der Champions League gegen den FC Sevilla hat Nico Schulz von Angreifer Erling Haaland geschwärmt. "Auf dem Platz ist der Typ einfach unfassbar", sagte der Linksverteidiger im BVB-Feiertagsmagazin. Haaland sei eine "vollkommene Maschine", so Schulz.

Den Einsatz des VAR gegen Sevilla sah Schulz indes kritisch. "In der Art habe ich das auch noch nicht erlebt", erklärte der 27-Jährige, der anfügte: "Das war ein bisschen viel." In der 2. Halbzeit war es nach einem Treffer von Haaland sowie einem Elfmeter jeweils zu langen Spielunterbrechungen gekommen.

Schulz hofft zudem auf einen Einzug ins Pokalfinale. "Das wäre ein kleiner Traum", sagte er. Er sei in seinem Leben bei vielen Pokalfinals als Fan im Stadion gewesen, so der gebürtige Berliner. "In meiner Stadt einen Titel zu gewinnen, wäre das Größte, was ich bisher erlebt habe."

BVB: Professor erklärt Haalands Körper "Fast schon ein Kunstwerk"

Erling Haaland trifft seit seinem Wechsel zum BVB praktisch wie am Fließband. Für Prof. Dr. Ingo Frböse von der Sporthochschule Köln offenbar keine große Überraschung. "Sein Körper ist fast schon ein Kunstwerk", sagte der Akademiker der Bild.

"Sein Blick verrät, dass er jedes Spiel gewinnen möchte", fuhr Froböse fort. "Insgesamt hat Haaland eine imponierende Körpersprache, die ihresgleichen sucht", sagte der Experte für Prävention und Rehabiliation.

Pressestimmen zur Champions League: BVB feiert "Gigant" Haaland - Juve von CR7 "betrogen" © getty 1/18 Der BVB hat sich mit einem 2:2 im Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Sevilla ins Viertelfinale der Champions League gezittert. Die spanische Presse feiert im Anschluss den "Giganten aus der Kälte", Erling Haaland. Wir zeigen die besten Pressestimmen. © getty 2/18 MARCA (Spanien): "Ein heldenhaftes Sevilla knallt frontal mit Haaland zusammen. Sevilla gibt niemals auf, aber Haaland ist nicht zu bremsen. Sevilla macht das Spiel und Haaland die Tore. Wahnsinn, was mit dem VAR in Dortmund abging." © getty 3/18 AS: "Das Haaland-Gesetz. Haaland macht alles klar mit seinen Toren im Hin- und Rückspiel. Er erlegt ein Sevilla voller Charakter und Courage. Haaland, schon wieder dieser Haaland: Eine Bestie läuft frei herum. Er ist der Gigant, der aus der Kälte kam." © getty 4/18 SPORT: "Haaland frisst Sevilla auf. Von jetzt an wird Sevilla von einem Menschenfresser träumen. Wieder zwei Tore vom Monster. Was diesmal mit dem VAR passierte, hat man auch selten gesehen." © getty 5/18 EL MUNDO DEPORTIVO: "Erling Haaland beerdigt Sevillas Traum. Der nordische Gigant versenkte den zweiten Elfmeter, nachdem der erste wiederholt werden musste. Trotz des Weiterkommens enttäuschte Borussia Dortmund auf der ganzen Linie …" © getty 6/18 "… Sie übergaben den Ball und die Spielkontrolle an die Rot-Weißen aus Sevilla. Die Borussia steht im Viertelfinale, ist aber in so einer Form keines der acht besten Teams in Europa." © getty 7/18 ESTADIO DEPORTIVO: "Haaland und tschüss. Sevilla scheidet in allen Ehren aus. Die Schiedsrichterleistung war ein Witz. Mitten in der Drangphase fiel das 1:0 durch den norwegischen Riesen, das war schmerzvoll und ungerecht …" © getty 8/18 "… Wenn man die gesamten 180 Minuten zusammenrechnet, war Haaland zu viel des Guten für Sevilla." © getty 9/18 SUN (England): "Erling Haaland bricht weitere Torrekorde, während Dortmund ein stürmisches Comeback von Sevilla abwehrt und sich ins Viertelfinale der Champions League stiehlt." © getty 10/18 CORRIERE DELLO SPORT (Italien): "Tornado Haaland. Der gigantische, nicht zu bremsende Norweger demütigt die Spanier. Nach zwei Toren beim 3:2-Hinspiel zwingt der Pirat auch beim Heimspiel den Gegnern sein Gesetz auf." © getty 11/18 GAZZETTA DELLO SPORT: "Phänomen Haaland. Wir können nur Norwegen wegen eines Juwels beneiden, das Fußballgeschichte schreiben könnte. Wenn er so weitermacht, kann er einen Rekord nach dem anderen stellen." © getty 12/18 TUTTOSPORT: "Borussia im Haaland-Rausch. Der Norweger beflügelt seine Mannschaft und zerrt sie zum Sieg. Die Muskeln und das Talent des Norwegers beeinflussen das ganze Spiel." © getty 13/18 JUVENTUS TURIN - FC PORTO (3:2 n.V.) - GAZZETTA DELLO SPORT (Italien): "Ein weiteres Desaster in der Champions League. Juve tappt im Dunkeln. Ronaldo enttäuscht ..." © getty 14/18 "… Trotz einer Investition von 348 Mio. Euro für CR7 ist Juve in drei Jahren nie über das Viertelfinale hinausgekommen. Und in der nächsten Saison wird er schon 37 Jahre alt sein. Gegen Porto kommt der schlechteste Ronaldo aller Zeiten zum Einsatz." © getty 15/18 CORRIERE DELLA SERA: "Das ist eine Niederlage für den gesamten Verein. Das war kein international wettbewerbsfähiges Juve. Sie waren zu schlecht gegen eine normale Mannschaft. Ronaldo ist verschwunden." © getty 16/18 CORRIERE DELLO SPORT: "Juve von Ronaldo verraten. Der Albtraum wird wieder wahr. Der Schmerz ist unerträglich. Juve erlebt wieder eine Riesenpleite und muss im Duell gegen einen schwächeren Rivalen ausscheiden. Die CL ist für die Turiner verhext." © getty 17/18 TUTTOSPORT: "Juve, nein so nicht! Die Turiner spielen ungenau, energielos und unkonzentriert. Juve zerschmilzt wieder einmal bei einem europäischen Wettbewerb." © getty 18/18 LA STAMPA: "Ronaldo scheint nur noch ein weit entfernter Verwandter des Champions-League-Königs CR7 zu sein. Eine Ära ist zu Ende gegangen."

BVB: Watzke wirbt für Zuschauer beim DFB-Pokalfinale

Hans-Joachim Watzke hat sich für eine begrenzte Zahl von Zuschauern beim Pokalfinale in Berlin ausgesprochen. Watzke schwebt ein "Pilotprojekt" vor, bei dem gegen Corona geimpfte Zuschauer aus der medizinischen oder sozialen Betreuung "kostenlos eingelassen werden sollten." Das erklärte der BVB-Boss gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

"Das wäre eine coole Nummer. Es spricht nichts Nennenswertes dagegen", sagte Watzke. Er brachte eine Anzahl von 10.000 bis 15.000 Zuschauern bei dem Endspiel ins Spiel.

"Erstens wäre es eine schöne Geste, zweitens würde es der Atmosphäre unglaublich guttun", erklärte Watzke seine Idee. "Und drittens würde es die Gesellschaft wieder etwas zusammenbringen. Deshalb müssen wir über solche Dinge sprechen."

Man müsse darüber nachdenken, "Geimpften irgendwann einmal ein paar ihrer originären Rechte" zurückzugeben, sagte Watzke. Für die nächste Saison plane der BVB wieder mit (einigen) Zuschauern im eigenen Stadion.

