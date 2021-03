"Trennung nicht zu umgehen": Leverkusen feuert Bosz und holt Wolf

Aus im DFB-Pokal, Aus in der Europa League, Absturz in der Bundesliga: Bayer Leverkusen hat seinen Trainer Peter Bosz entlassen und umgehend Hannes Wolf als Nachfolger eingestellt.

Peter Bosz hatte die Trainingswoche schon durchgetaktet, der Niederländer wollte die Länderspielpause nutzen, um Bayer Leverkusen wieder auf den Weg zu bringen. Doch die Verantwortlichen des kriselnden Fußball-Bundesligisten sahen die Ziele in akuter Gefahr und reagierten auf die anhaltende Talfahrt. Am Dienstag gab der Klub die Trennung von Bosz bekannt und stellte umgehend Hannes Wolf als dessen Nachfolger vor. Ikone Peter Hermann (69) wird Wolf assistieren.

"Angesichts der fußballerischen Entwicklung in den vergangenen Wochen sind wir zu dem Schluss gekommen, dass die Trennung von Peter Bosz nicht mehr zu umgehen ist", sagte Sport-Geschäftsführer Rudi Völler. Am Sonntag hatte Leverkusen 0:3 bei Hertha BSC verloren.

Dieses Spiel sei "leider bezeichnend" für die Werkself gewesen, meinte Völler: "Unsere Mannschaft ist zuletzt immer wieder in dieselben Muster verfallen. Wir haben es nicht geschafft, die sich wiederholenden Fehler abzustellen."

Wolf: "Eine der reizvollsten Adressen im deutschen Fußball"

Wolf hatte zuletzt beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) als Trainer der U18-Nationalmannschaft gearbeitet. Er nannte Leverkusen eine der "reizvollsten Adressen im deutschen Fußball" und sprach von einer "sehr talentierten, spannenden Mannschaft." Leverkusen habe "alle Möglichkeiten, ins internationale Geschäft zu kommen", betonte Wolf: "Es liegt an uns, in den verbleibenden acht Spielen das Maximale für Bayer 04 Leverkusen herauszuholen."

Leverkusen, kurz vor Weihnachten 2020 noch Tabellenführer, hat im Kalenderjahr 2021 zehn von 17 Pflichtspielen verloren und ist in der Liga auf Platz sechs abgerutscht. In der Europa League scheiterte das Team am Schweizer Meister Young Boys Bern, im DFB-Pokal am Regionalligisten Rot-Weiss Essen. Die Trennung ändere nichts an der "großen Wertschätzung" für Bosz, der das Team seit Januar 2019 betreut hatte, sagte Völler.

Wolf hat sich "eindrucksvoll bei großen Klubs in Szene gesetzt"

In den vergangenen Wochen hatte Völler Bosz wiederholt das Vertrauen ausgesprochen, zuletzt aber klang der Weltmeister von 1990 weniger überzeugt. Nun wolle man mit dem "neuen Trainergespann die Wende schaffen und den zuletzt verlassenen Erfolgsweg wieder einschlagen", sagte Sportdirektor Simon Rolfes.

Der 39-jährige Wolf habe sich bereits "eindrucksvoll bei großen Klubs in Szene gesetzt - besonders überzeugend durch den Bundesliga-Aufstieg mit dem VfB Stuttgart", betonte Rolfes: "Hannes steht für einen Fußball, den wir bei Bayer 04 spielen wollen: intensiv, offensiv, aggressiv, attraktiv. Und natürlich erfolgreich - unsere internationalen Ambitionen bestehen weiterhin, wir sind als derzeitiger Tabellen-Sechster auf einem Europa-League-Rang, und den wollen wir mindestens verteidigen." Man sei überzeugt, "dass uns dies mit Hannes Wolf und Peter Hermann auch gelingen wird".

Hermann, in verschiedenen Funktionen bereits 29 Jahre für Bayer aktiv, wird Wolf helfen, sich im neuen Umfeld schnell zurechtzufinden. "Für mich schließt sich damit ein Kreis. Ich bin wieder dort, wo meine Fußball-Karriere richtig Fahrt aufgenommen hat, und wo ich mich einfach zu Hause fühle", sagte der 69-Jährige: "Ich bin glücklich, wenn ich diesem Verein helfen kann.