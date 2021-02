Schalke 04: Angebrochene Rippe! Ralf Fährmann fällt vorerst aus

Der stark abstiegsgefährdete FC Schalke 04 muss "bis auf Weiteres" auf seinen Stammtorhüter Ralf Fährmann verzichten. Der 32-Jährige hatte sich am vergangenen Samstag in der ersten Halbzeit des Revierderbys gegen Borussia Dortmund (0:4) eine Rippe angebrochen. Das teilten die Königsblauen am Dienstag mit.

Wegen einer leichten Erkältung konnte am Dienstag zudem der Brasilianer William am Mannschaftstraining nicht teilnehmen. Der abgeschlagene Tabellenletzte aus Gelsenkirchen tritt am kommenden Samstag beim Aufsteiger VfB Stuttgart an.

Mit Blick auf diese Partie absolvieren Shkodran Mustafi, Nabil Bentaleb, Matthew Hoppe und Sead Kolasinac ein individuelles Programm.