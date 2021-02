Werder Bremen - Eintracht Frankfurt: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zum Auftakt des 23. Bundesliga-Spieltags stehen sich heute Werder Bremen und Eintracht Frankfurt gegenüber. SPOX informiert Euch darüber, wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Werder Bremen hat den 22. Spieltag der Bundesliga am vergangenen Sonntag gegen die TSG Hoffenheim abgeschlossen. Und Werder Bremen eröffnet den 23. Spieltag gegen das Team der Stunde: Eintracht Frankfurt.

Werder Bremen - Eintracht Frankfurt: Termin und Spielort

Die Hanseaten empfangen die Hessen am heutigen Freitag, den 26. Februar im Bremer Wohninvest Weserstadion, Anstoß ist um 20.30 Uhr. Auch diese Begegnung muss wegen der öffentlichen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie vor leeren Rängen stattfinden.

Eintracht Frankfurt geht als klarer Favorit in die Partie. Die SGE ist im Kalenderjahr 2021 die bislang beste Bundesliga-Mannschaft und konnte den FC Bayern München am vergangenen Wochenende 2:1 besiegen.

Das Team von Adi Hütter belegt derzeit Rang vier, einen Champions-League-Platz, während Werder in der Liga drei Spiele in Serie nicht gewonnen hat. Auf Unentschieden gegen den FC Schalke 04 (1:1) und den SC Freiburg (0:0) folgte zuletzt eine 0:4-Klatsche gegen Hoffenheim. Der SVW ist Tabellenzwölfter.

Bundesliga: Begegnungen am 23. Spieltag

Termin Heim Gast FR, 26.02., 20:30 Werder Bremen Eintracht Frankfurt SA, 27.02., 15:30 Bayern München 1. FC Köln SA, 27.02., 15:30 Borussia Dortmund Arminia Bielefeld SA, 27.02., 15:30 VfL Wolfsburg Hertha BSC SA, 27.02., 15:30 VfB Stuttgart Schalke 04 SA, 27.02., 18:30 RB Leipzig Mönchengladbach SO, 28.02., 13:30 Union Berlin 1899 Hoffenheim SO, 28.02., 15:30 1. FSV Mainz 05 FC Augsburg SO, 28.02., 18:00 Bayer Leverkusen SC Freiburg

Werder Bremen - Eintracht Frankfurt: Bundesliga im TV und Livestream

Zu sehen bekommt Ihr das Duell zwischen Werder und Eintracht heute nicht im Free-TV. Wie jedes Freitagsspiel der Bundesliga zeigt DAZN die Partie live und exklusiv. Die Vorberichte beginnen um 20.15 Uhr, eine Viertelstunde vor dem Startschuss an der Weser. Moderator Alexander Schlüter begrüßt Euch zunächst, kommentieren wird das Geschehen dann Uli Hebel. Unterstützt wird er von Ralph Gunesch, dem Experten.

Falls Ihr DAZN-Kunden seid und das Aufeinandertreffen verpassen werdet, könnt Ihr es Euch im Nachhinein ganz einfach im Re-live anschauen. Zudem stehen für Euch bei dem Streamingdienst 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights in der Zusammenfassung bereit. Das gilt grundsätzlich für alle Spiele der Bundesliga und 2. Bundesliga.

© getty Andre Silva traf in der Hinrunde für Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen.

Werder Bremen - Eintracht Frankfurt: Bundesliga im Liveticker

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 23. Spieltag