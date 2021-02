VfB Stuttgart gegen Schalke 04 heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Kampf gegen den Abstieg gastiert der FC Schalke 04 am heutigen Samstag beim VfB Stuttgart. Wo und wann Ihr die Begegnung am 23. Spieltag der Bundesliga live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, verrät Euch SPOX.

Ihr wollt alle Highlights der Bundesliga schon 40 Minuten nach Abpfiff live sehen? Dann sichert Euch den kostenlosen Probemonat von DAZN!

Artikel und Videos zum Thema Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

VfB Stuttgart vs. Schalke 04 heute live: Ort, Datum, Anpfiff

Die Begegnung zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Schalke 04 steigt am heutigen Samstag - hier gibt es alle wichtigen Informationen zur Partie im Überblick:

Datum: Samstag, 27. Februar

Samstag, 27. Februar Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Mercedes-Benz Arena, Stuttgart

Mercedes-Benz Arena, Stuttgart Zuschauer: nicht zugelassen

VfB Stuttgart - Schalke 04 heute live im TV und Livestream

Das Gastspiel des Tabellenschlusslichts aus Gelsenkrichen beim VfB Stuttgart könnt Ihr nicht im frei empfangbaren Fernsehen verfolgen. Alle Samstagsspiele werden wie gewohnt von Pay-TV-Sender Sky übertragen, der das Auswärtsspiel von Schalke 04 sowohl einzeln als auch in der Konferenz zeigt.

Außerdem bietet der Bezahlsender seinen Kunden einen Livestream via SkyGo an. Wer kein Abonnement hat, aber unbedingt Livebilder will, kann sich das Sportpaket mit dem monatlich kündbaren SkyTicket sichern.

Alternativ könnt Ihr bei DAZN bereits 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights aller Spiele der 1. und 2. Bundesliga sehen. Zudem hat der Streamingdienst 40 Spiele aus dem deutschen Oberhaus live im Programm.

Neben dem Spitzenfußball aus Deutschland zeigt DAZN auch die Champions League, Europa League, Serie A, Ligue 1 und LaLiga. Auch US-Sport (NFL, NBA, MLB, NHL), Kampfsport (UFC, Boxen), Tennis und Wintersport könnt Ihr beim "Netflix des Sports" sehen.

Das Abonnement kostet Euch lediglich 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro im Jahr. Vorher könnt Ihr das Angebot für einen Monat gratis testen.

Jetzt den kostenlosen Probemonat von DAZN sichern und schon 40 Minuten nach Abpfiff alle Highlights der Bundesliga live sehen!

VfB Stuttgart gegen Schalke 04 heute im Liveticker

Die Partie zwischen dem VfB Stuttgart und Schalke 04 könnt Ihr auch im ausführlichen Liveticker von SPOX verfolgen. Dort verpasst Ihr keine wichtigen Spielszenen. Hier entlang.

© getty Der Schalker Abstieg ist kaum noch zu vermeiden.

FC Schalke 04 vor dem Abstieg

Schalke 04 hat kaum noch Chancen, nicht in die 2. Bundesliga abzusteigen. In 22 Spielen sammelten die Königsblauen lediglich neun Zähler und haben nach der 0:4-Klatsche im Revierderby bereits neun Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz (Arminia Bielefeld).

Darüber hinaus ging der S04 nur aus einer Partie als Sieger hervor. Die meisten Fans und ehemaligen Schalker haben die Hoffnung auf den Klassenerhalt aufgegeben. So glaubt auch Ex-Trainer Peter Neururer nicht mehr an eine Wende.

"Wer daran wirklich noch glaubt, ist der größte Träumer auf der Erde", sagte Neururer dem RevierSport: "Schalke muss in den Spiegel schauen und zusehen, dass die Saison 2021/2022 in der 2. Bundesliga geplant wird. Man darf nicht noch mehr Zeit verlieren."

Für die kommende Saison suchen die Verantwortlichen bereits einen Nachfolger von Trainer Christian Gross und Sportvorstand Jochen Schneider, die den Verein beide im Sommer verlassen.

Bundesliga: Tabelle vor dem 23. Spieltag