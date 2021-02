Stimmen zu Hertha BSC gegen FC Bayern München: "Gutes Zeichen, dass man sich ärgert"

Der FC Bayern München hat sich bei Hertha BSC zu einem 1:0 gemüht. Nach dem Spiel sind beide Trainer nicht unzufrieden, nur Rückkehrer Sami Khedira kann sich mit der Niederlage nicht anfreunden. Thomas Müller lobt vor allem die nächste weiße Weste der Münchner. Hier gibt es die Stimmen zur Partie.

Pal Dardai (Trainer Hertha BSC) ...

... zum Spiel: "Alles was wir uns vorgenommen haben, wurde von uns umgesetzt. Daher kann ich der Mannschaft keine Vorwürfe machen. Die Mannschaft muss allerdings von Anfang an wissen, welche Automatismen in den verschiedenen Situationen greifen. Wenn die Jungs weiter so kämpfen, dann kommt auch irgendwann das Spielglück und wir werden auch wieder Spiele gewinnen."

... zum Debüt von Neuzugang Nemanja Radonjic: "Solche verrückten Jungs brauche ich. Er ist sowohl zielstrebig wie auch pfeilschnell und wird den Fans viel Freude machen."

... über die Entscheidung, Sami Khedira auf die Bank zu setzen (vor dem Spiel): "Sami ist ein intelligenter Fußballer, aber ich muss ihn die ganze Woche beobachten. Wenn er noch nicht fit ist, muss ich gucken, ob ich ihn aufstellen kann. In dieser Woche sitzt er erstmal auf der Bank und dann schauen wir weiter. Je nach Spielverlauf könnte Sami eingewechselt werden. Und dann weiß er auch sofort, was seine Aufgaben sind."

... über die häufigen Trainerwechsel bei der Hertha (vor dem Spiel): "In den letzten eineinhalb Jahren waren zu viele Trainer bei der Hertha. Jeder Trainer hat mit den Spielern geredet und ihnen unterschiedliche Ratschläge gegeben. Daher ist es eine schwierige Situation."

Sami Khedira (Hertha BSC) ...

... über seine Rückkehr in die Bundesliga: "Es war kurz aber unheimlich gut. Ich bin froh und glücklich bei der Mannschaft zu sein und von ihr gebraucht zu werden, aber natürlich nicht zufrieden mit dem Ergebnis. Und das zählt am Ende des Tages. Uns hat es an Toren und Kaltschnäuzigkeit gefehlt. Wir haben in der dritten Minute eine riesige Chance gehabt, genau wie kurz vor Schluss. Wir wussten um die Schwächen der Bayern, die haben wir gut ausgenutzt. Wenn wir so arbeiten und spielen, dann werden wir in den kommenden Wochen definitiv die Punkte holen."

... über seine Rolle bei der Hertha: "Es ist keine One-Man-Show. ich gliedere mich hier zu 100 Prozent ein. Ich weiß, dass ich Trainingseinheiten und Spielzeit brauche. Wenn es darum geht, ob ich 90 Minuten spiele, entscheidet das der Trainer."

Niklas Stark (Hertha BSC): "Als Spieler ist man enttäuscht direkt nach einer Niederlage, auch weil für uns mehr zu holen war. Die Bayern muss man auch erstmal dahin bringen, dass man punkten kann. So ein Tag war heute und das wir ohne Punkte aus dem Spiel gehen ist ärgerlich. Man hat allerdings gesehen, dass wir Fortschritte machen und so die nächsten Spiele angehen können."

FC Bayern: Die Noten der FCB-Spieler gegen Hertha BSC © getty 1/15 Der FC Bayern verabschiedet sich mit einem knappen 1:0-Sieg über Hertha BSC in Richtung Klub-WM. Glänzen können vor allem Torschütze Coman und Torhüter Neuer. Torgarantie Lewandowski dagegen zeigt ungewohnte Schwächen. © getty 2/15 MANUEL NEUER | Tor | Note: 2 | Direkt in der 3. Minute mit toller Reaktion gegen Lukebakio. Auch in der Folge stets aufmerksam und der gewohnt sichere Rückhalt bei den Bayern. © getty 3/15 BENJAMIN PAVARD | Abwehr | Note: 3,5 | In der Defensive zunächst weitestgehend stabil (Zweikampfquote: 71 Prozent, 3 Tacklings), nach Radonjics Einwechslung mit mehr Problemen. Im Spiel nach vorne relativ blass. © getty 4/15 NIKLAS SÜLE | Abwehr | Note: 3 | Leitete mit einem starken Diagonalball das 1:0 ein und hatte neben Alaba trotz frühem Cut auf der Stirn alles im Griff. Gewann 75 Prozent seiner direkten Duelle. © getty 5/15 DAVID ALABA | Abwehr | Note: 3 | Ebenfalls grundsolide. Der Österreicher verbuchte die meisten klärenden Aktionen und Ballaktionen. Zudem mit starker Zweikampfquote (70 Prozent). © getty 6/15 LUCAS HERNANDEZ | Abwehr | Note: 4 | Wagte sich im zweiten Durchgang häufiger nach vorne, die Flanken des Franzosen fanden aber nur selten einen Abnehmer. Im Defensivspiel nicht zu hundert Prozent auf der Höhe. © getty 7/15 JOSHUA KIMMICH | Mittelfeld | Note: 3 | Ganz starker Beginn als alleiniger Sechser. Baute später etwas ab und leistete sich einige – für ihn untypische – Ballverluste (17). Fing andererseits aber auch die meisten Pässe ab. © getty 8/15 THOMAS MÜLLER | Mittelfeld | Note: 3,5 | Agierte in etwas defensiverer Rolle als sonst. Sehr lauffreudig und mit der Vorlage zum 1:0. Gewann aber nur ein Drittel seiner Zweikämpfe. © getty 9/15 LEROY SANE | Mittelfeld | Note: 3 | Sorgte für Aufsehen, als er sich gegen drei Herthaner durchtankte und auf Coman ablegte, der aber in Rücklage geriet (45.+4). Fleißig, holte in der ersten Hälfte den Elfmeter heraus. © getty 10/15 SERGE GNABRY | Angriff | Note: 3 | Spielte diesmal nicht auf der Außenbahn, sondern versetzt hinter Lewandowski. Umtriebig und agil, kam aber nur selten ins Eins-gegen-Eins. Hatte nach dem Seitenwechsel die große Chance aufs 2:0. © getty 11/15 KINGSLEY COMAN | Mittelfeld | Note: 2 | Der beste und auffälligste Feldspieler aufseiten der Bayern. Markierte nach schöner Einzelleistung das 1:0 und war an fast allen gefährlichen Aktionen beteiligt. Betrieb auch im Defensivspiel viel Aufwand. © getty 12/15 ROBERT LEWANDOWSKI | Angriff | Note: 4 | Es gibt sie doch noch, die Spiele, in denen Lewandowski nicht trifft. Verpasste vom Punkt seinen 25. Saisontreffer und agierte auch sonst glücklos. Ein gebrauchter Abend für den Polen. © getty 13/15 DOUGLAS COSTA | Mittelfeld | Note: Ohne Bewertung | Kam für Sane ins Spiel, konnte aber keine nennenswerten Impulse setzen. © getty 14/15 CORENTIN TOLISSO | Mittelfeld | Note: Ohne Bewertung | Ersetzte Gnabry und half dabei, den knappen Sieg über die Runden zu bringen. © getty 15/15 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING | Angriff | Note: Ohne Bewertung | Bekam noch ein paar Minuten und nahm die Siegprämie mit.

Hansi Flick (Trainer FC Bayern): "Die erste Halbzeit war schwer zu spielen. Wir mussten gegen den Ball immer mal ein paar Phasen überstehen, aber die Mannschaft hat es sehr gut gemacht. Wir haben das 1:0 bis zum Schluss verteidigt, von daher bin ich zufrieden. Wir wollten mit einem Sieg nach Katar abreisen. Jetzt wird es ein schöner Flug."

Hasan Salihamidzic (Sportvorstand FC Bayern München) ...

... zum Spiel: Wir haben gute Herthaner erwartet, die sich auch personell verstärkt haben. Sie haben die Konter gut gesetzt, aber ich denke wir haben verdient gewonnen. In der zweiten Halbzeit hatten wir ein paar Ballverluste, die wir nicht haben wollen, aber im Großen und Ganzen haben wir verdient gewonnen. Manuel Neuer hat natürlich am Anfang direkt eine Chance super vereitelt. Man darf auch nicht vergessen, dass wir einen Elfmeter verschossen haben."

... zur Klub-WM: "Wir sind stolz, an dem Turnier teilnehmen zu dürfen und wollen natürlich das Beste versuchen. Allerdings haben wir viel Arbeit vor uns, aber werden alles geben und hoffen, diesen Titel nach Hause zu bringen."

Thomas Müller (FC Bayern München) ...

... zum Spiel: "Als wir den Platz zum Aufwärmen betreten haben und der Rasen schon so leicht geschmatzt hat, da hat man schon gerochen, dass es ein hart umkämpftes Spiel wird. Pal Dardai lässt seine Mannschaft um jeden Zentimeter kämpfen. Das Engagement hat man den Berlinern angemerkt. Wir hätten durchaus in der einen oder andern Szene ein Tor mehr machen sollen. In jedem Spiel können wir nicht zelebrieren. Was auffällt, ist, dass wir wieder häufiger zu null spielen. Das liegt an unserer besseren Tiefenstaffelung, aber natürlich brauchst du auch ein wenig Spielglück."

... zur Klub-WM: "Wir freuen uns auf das Turnier - nach der Champions League wollen wir uns zum Abschluss auch hier die Krone aufsetzen."