Schalke 04, News und Gerüchte: Wird Steffen Baumgart neuer S04-Trainer?

Schalke 04 plant bereits den Neuanfang in Liga 2. Wird Steffen Baumgart S904 ab der nächsten Saison trainieren? Außerdem: Jochen Schneider hat Eigengewächs Nassim Boujellab für dessen Hobby scharf kritisiert. Alle News und Gerüchte rund um Schalke 04 gibt es hier.

Schalke 04: Wird Steffen Baumgart neuer S04-Trainer?

Bei Schalke 04 laufen bereits die Planungen für den Neuanfang. Wie die Bild-Zeitung berichtet, gibt es ein Trainer-Trio, dass den im Sommer vakanten Posten übernehmen könnte. Als Kandidaten gelten demnach Steffen Baumgart (Paderborn), Dimitrios Grammozis (zuletzt Darmstadt) und Ex-S04-Trainer Domenico Tedesco (Spartak Moskau).

Ein Vorteil des Trios ist, dass es nicht freigekauft werden müsste. Tedesco wird Moskau am Saisonende verlassen, Baumgarts Vertrag läuft Stand jetzt ebenfalls aus und Grammozis ist seit Sommer ohne Verein.

Laut des Berichts ist Baumgart der aktuelle Geheimfavorit. Der 49-Jährige hat bereits mit dem SC Paderborn bewiesen, dass er einen Klub aus der 2. Liga in die Bundesliga führen kann. Zudem könnte seine offene Art viele Fans ansprechen. Mit einem Paderborner Trainer hingegen hat Schalke bislang keine guten Erfahrungen gemacht. Andre Breitenreiter musste nach einer Saison wieder gehen.

Der Name Tedesco hingegen sei auch laut Sky-Informationen bereits öfter bei den Königsblauen gefallen. Der 35-Jährige trainierte die Knappen bereits zwischen 2017 und 2019. Mit Tedesco wurde Schalke 2018 Vizemeister. "Tedesco hat auf Schalke immer noch einen großen Stellenwert. Ich würde es ihm zutrauen, auf Schalke mit dem Wiederaufbau eine neue Ära einzuleiten", sagte Lothar Matthäus bei Sky. Laut der Bild-Zeitung sei die Personalie Tedesco aber "kein Selbstgänger".

Der ehemalige Profi Grammozis war bereits zweimal in der engeren Auswahl. Nach den Entlassungen von David Wagner und Manuel Baum führten beide Seite Gespräche, das bestätigte der 42-Jährige Ende Dezember gegenüber Ran.

Schalke 04: Die Situation im Tabellenkeller

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 12. Werder Bremen 21 24:31 -7 23 13. FC Augsburg 22 22:35 -13 23 14. 1. FC Köln 22 20:36 -16 21 15. Hertha BSC 22 26:40 -14 18 16. Arminia Bielefeld 21 18:38 -20 18 17. 1. FSV Mainz 05 22 23:43 -20 17 18. Schalke 04 22 15:56 -41 9

Schalke 04: Wer übernimmt die Sportliche Führung?

Nachdem die Trennung von Sportvorstand Jochen Schneider bis spätestens Ende Juni bekannt gemacht wurde, läuft bei den Königsblauen die Suche nach einem neuen starken Sportlichen Leiter. Neben einem Sportvorstand suchen die Königsblauen zudem einen Kaderplaner.

Für die Sportliche Führung nennt die Bild-Zeitung Rouven Schröder (zuletzt Mainz 05), Peter Knäbel (Nachwuchsdirektor bei S04) und Erik Stoffelshaus (vereinslos, Schalke-Vergangenheit), der wohl nur für den Posten als Sportvorstand zur Verfügung stehe, als Kandidaten. Schröder soll laut der des Berichts ein Wunschkandidat von Schneider gewesen sein. Schneiders Einschätzung soll nun anscheinend ein Nachteil sein.

Als Sportdirektor seien außerdem Benjamin Schmedes (VfL Osnabrück), Rachid Azzouzi (Greuther Fürth) und Steffen Korell (Leiter der Scoutingabteilung in Gladbach) im Gespräch.

Schalke 04, News: Jochen Schneider kritisiert Nassim Boujellab

Bei der vereinsinternen Gesprächsrunde mitGEredet kritisierte Jochen Schneider Eigengewächs Nassim Boujellab wegen dessen Leidenschaft zum eSport scharf. "Das Bild, das wir abgeben, ist nicht gut", so der Sportvorstand.

Der Mittelfeldspieler streamt regelmäßig, wenn er an der Konsole bei der FIFA-Weekend-League teilnimmt. Was Schneider daran stört, ist der Zeitpunkt der Streams. Oft folgen diese kurz nach einer Niederlage der Königsblauen. "Das suggeriert etwas Falsches. Wir haben verloren, sind 18., aber das ist ja nicht so schlimm. Das ist falsch", erklärte er.

Schneider wurde noch deutlicher: "Das ist auf Deutsch gesagt zum Kotzen, wenn wir 18. sind, wenn wir so eine Grütze spielen, dann sollte ich mich auf das Wesentliche konzentrieren. So viele Leute leiden mit dem Klub. Da kann es nicht sein, dass ich nach außen das Bild abgebe: Mir ist das egal, mir geht es gut, ich genieße mein Leben, alles ist in Ordnung."

Er habe bereits das Gespräch mit dem 21-Jährigen gesucht. Schneider will aber den Eindruck vermeiden, dass sich um einen Denkzettel handele. "Wir haben so viele Fehler in unserer Jugend gemacht. Wir haben noch Luft nach oben, es ist wichtig, das an die Jungs zu adressieren, um die Chance zu haben, es besser zu machen", erklärte er.

BVB gegen FC Schalke 04: Die Noten und Einzelkritiken zum Revierderby © getty 1/32 Erstmals seit der Meistersaison 2010/2011 gewinnt der BVB beide Derbys in einer Saison. Beim 4:0-Sieg glänzten Erling Haaland und Jadon Sancho, Benjamin Stambouli erlebte einen tragischen Abend. Die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/32 RALF FÄHRMANN: In den ersten 25 Minuten schon gut beschäftigt. Parierte erst stark gegen Sancho, dann unsicher bei einer Ballannahme und anschließendem Abschlag. Dabei verletzte er sich am Bauchmuskel und musste runter. Note: 3,5. © getty 3/32 TIMO BECKER: Machte zunächst einen guten Eindruck, an den beiden ersten Gegentoren eher unbeteiligt. Zu Beginn des zweiten Durchgangs mit toller Hereingabe, dann aber zu schläfrig bei Guerreiros 3:0. Note: 4,5. © getty 4/32 BASTIAN OCZIPKA: Durch die kurzfristige Mustafi-Verletzung ins kalte Wasser geschmissen, machte Oczipka seine Sache zunächst gut und stand stabil. Beim 0:1 chancenlos, beim 0:2 zu weit weg von Haaland. Aber besser, als das 0:4 vermuten lässt. Note: 4. © getty 5/32 MALIK THIAW: Spielte an sich eine gute erste Halbzeit gemeinsam mit Oczipka, klärte einmal mit starker Grätsche in höchster Not. Bei den ersten beiden Gegentoren ohne eigenen Fehler. Note: 4. © getty 6/32 SEAD KOLASINAC: Der Mentalitäts-Schalker zog 30 Sprints an, war mit 33,92 Stundenkilometer in der Spitze auch schnellster Gelsenkirchener. Doch was bringt das, wenn die restliche Leistung weniger als solide war? Note: 4. © getty 7/32 BENJAMIN STAMBOULI: Organisierte im Zentrum zunächst gut, war einmal mit starker Grätsche zur Stelle, Zweikampfstärkster bei S04. Leitete aber mit seinem Ballverlust das 0:1 ein. Vor dem 0:2 außerdem zu zaghaft gegen Brandt. Tragischer Abend. Note: 5. © getty 8/32 SUAT SERDAR: Nebenmann Stambouli war in den Zweikämpfen deutlich besser, aber Serdar dafür offensiv wesentlich aktiver. Neben Harit der umtriebigste S04-Spieler. Macht er das 1:2, wird’s nochmal spannend, doch er vergab freistehend. Note: 4,5. © IMAGO / Poolfoto 9/32 WILLIAM: Von allen zehn startenden S04-Feldspielern mit den wenigsten Ballaktionen. Leistete er zu Beginn wenigstens noch Defensivarbeit, tauchte er mitte der ersten Halbzeit komplett ab. Am 0:2 nicht unbeteiligt. Note: 5,5. © getty 10/32 NASSIM BOUJELLAB: Ihm fehlte jegliche Bindung zum Schalker Spiel, hatte lediglich 22 Ballaktionen als Zehner und gewann nur 28 Prozent seiner Zweikämpfe. Ein ganz schwaches Spiel, das nach 45 Minuten für ihn beendet war. Note: 5,5. © getty 11/32 AMINE HARIT: Verschluderte ein ums andere Mal die wenigen Konterchancen der Schalker. Wollte viel, aber ihm gelang recht wenig. Dennoch offensiv mit 4 Torschussvorlagen und 3 Abschlüssen der Aktivste in der S04-Offensive. Note: 3,5. © getty 12/32 MATTHEW HOPPE: Rieb sich als alleinige Spitze auf, lief ab der Mittellinie Hummels und Can an, war damit jedoch wenig erfolgreich. Muss das 1:2 machen, scheiterte aber. Machte die meisten Sprints der Schalker (30). Viel Aufwand, wenig Ertrag. Note: 4,5. © getty 13/32 MICHAEL LANGER: Kam nach einer halben Stunde für Fährmann. Bei Dahouds Schuss direkt zur Stelle, bei den vier Gegentoren dann machtlos. Note: 4,5. © getty 14/32 ALESSANDRO SCHÖPF: Kam nach der Pause für Boujellab. Nicht ganz so undisponiert, doch 19 Ballaktionen sind auch nicht gerade berühmt. Gewann immerhin die Hälfte seiner sechs Zweikämpfe. Boujellab zuvor 28,6 Prozent seiner sieben. Note: 4,5. © getty 15/32 OMAR MASCARELL: Mit seiner Einwechslung folgte die beste Schalker Phase nach der Pause. Mascarell kurbelte an, war passsicher (93 Prozent) und leitete Serdars Pfostenschuss mit ein. Note: 4. © getty 16/32 BENITO RAMAN: Kam nach 65 Minuten für den glücklosen Hoppe, fand aber praktisch kaum statt. Vier Ballkontakte, zwei Pässe. Note: 5. © getty 17/32 MARWIN HITZ: Oft wurde er nicht geprüft von den schwachen Schalkern, doch zur Stelle, als er Hoppes Schuss zu Beginn der zweiten Halbzeit noch an den Pfosten lenkte. Note 2,5. © getty 18/32 MATEU MOREY: Seine Balleroberung gegen Benjamin Stambouli leitete das 1:0 des BVB ein. Noch einmal eine Steigerung zum Sieg beim FC Sevilla unter der Woche. Starke kämpferische Leistung, gibt das Vertrauen des Trainers zurück. Note: 2,5. © getty 19/32 EMRE CAN: Pässe schlagen kann er wie kein anderer Dortmunder, wie so oft der ballsicherste Borusse. Jedoch wie zu oft auch nicht wirklich dominant. Durfte vor dem 4:0 den Ball von der eigenen Hälfte ins letzte Drittel schleppen. Note 3. © getty 20/32 MATS HUMMELS: Sein Fehler hätte beinahe zu Hoppes Anchlusstreffer geführt. Ansonsten aber solide. Spielte die meisten Dortmunder Pässe. Note: 3,5. © getty 21/32 RAPHAEL GUERREIRO: Der Spielmacher auf dem linken Flügel gehörte wie so oft zu den auffälligsten Dortmundern. Sein Treffer zum 3:0 war seine elfte Torbeteiligung in dieser Bundesliga Saison. So viele hatte er noch nie. Note 2,5. © getty 22/32 THOMAS DELANEY: Etwas defensiver als Dahoud, resolute Zweikampfführung, erstickte viele Schalker Angriffsbemühungen schon im Keim. Zusammen mit Dahoud auch mit der größten Laufleistung. Note 2,5. © getty 23/32 MAHMOUD DAHOUD: Wieder eine ansprechende und spielfreudige Leistung des Mittelfeldspielers. Hielt sich vornehmlich in der Schalker Hälfte auf. Wenn die Schalker mal dagegenhielten, gewann dennoch meist Dahoud den Zweikampf. Note 2. © getty 24/32 JADON SANCHO: Treffer zum 1:0, Zuckervorlage zu Haalands Tor zum Genießen. Mit 20 Jahren, 10 Monaten und 26 Tagen der jüngste BL-Spieler mit 35 Toren. Leitete das 4:0 ein. Note: 1,5. © getty 25/32 MARCO REUS: Es dauerte, bis er dem Derby seinen Stempel aufdrücken konnte. Doch sein Doppelpass mit Guerreiro vor dessen Tor zum 3:0 war überaus gelungen. In der Folge verbessert. Note: 3. © getty 26/32 JULIAN BRANDT: Stand dem Schalker Tor im Schnitt am nähesten, etwas Zählbares gelang ihm - bis auf den Pass auf Sancho vor dem 2:0 - dabei nicht. Kein Torschuss, keine Torschussvorlage, nur eine Zweikampfquote von elf Prozent. Note: 4,5. © getty 27/32 ERLING HAALAND: Passte sich zunächst dem Niveau des Derbys an, war kaum zu sehen. Sein Treffer zum 2:0 war weit mehr als ein typisches Vollstrecker-Tor eines geborenen Vollstreckers. Sein Tor zum 4:0 war wieder typisch Haaland. Note: 1,5. © getty 28/32 JUDE BELLINGHAM: Ersetzte in Anschluss an das 3:0 Brandt. Machte es besser als sein Vorgänger und bereitete Haalands zweiten Treffer vor. Note: 2,5. © getty 29/32 GIOVANNI REYNA: Kam für Dahoud, zog noch vier Sprints an. Ohne Benotung. © getty 30/32 REINIER: Ersetzte Marco Reus, war zweimal am Ball, schoss einmal Richtung Tor. Ohne Benotung. © getty 31/32 THOMAS MEUNIER: Durfte auch noch ein paar Minuten Derby-Luft schnuppern. Ohne Benotung. © getty 32/32 YOUSSOUFA MOUKOKO: Kam für die letzten Minuten, durfte immerhin seine ersten zwei Ballkontakte in einem Derby sammeln. Ohne Benotung.

Schalke 04: Die nächsten Spiele