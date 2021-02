Schalke 04, News und Gerüchte: Vertrag mit Ex-Trainer Manuel Baum aufgelöst

Der FC Schalke 04 hat den Vertrag mit Ex-Trainer Manuel Baum aufgelöst. Sportchef Jochen Schneider hat über die Personalpolitik der letzten Monate gesprochen und dabei Fehler zugegeben. Am Wochenende steht zudem das vielleicht vorerst letzte Revierderby gegen Borussia Dortmund an. Hier gibt es alle News und Gerüchte zu S04.

Schalke 04, News: Vertrag mit Manuel Baum aufgelöst

Manuel Baum (41) befindet sich nicht länger auf der Gehaltsliste von Schalke 04. Das verriet Sportvorstand Jochen Schneider in einer digitalen Gesprächsrunde mit Schalke-Mitgliedern. Schneider, der seinen Posten im Sommer räumen wird, erklärte bei "mitGEredet digital" am Dienstagabend zudem, dass Baums Vertrag lediglich bis zum Sommer 2021 dotiert war. Er hätte sich im Falle des Klassenerhalts um ein Jahr verlängert.

Baum war am 30. September als Nachfolger von David Wagner bei S04 angetreten, wurde nach zehn Spielen ohne Sieg aber am 18. Dezember entlassen. Vorgänger Wagner wird derweil immer noch von den Schalkern bezahlt: Er kassiert bis 2022 rund 200.000 Euro monatlich - es sei denn, er tritt in dieser Zeit einen neuen Job als Cheftrainer an.

Schalke 04, News: Schneider bezeichnet Suspendierung von Ibisevic als "Fehler"

Schneider sprach am Dienstag zudem über seine Personalpolitik. Generell würde er im Rückblick "bei Transfers mehr auf sich selbst und weniger auf andere hören" und "mit mehr Vehemenz auf Transfers drängen". Bei Problemen würde er zudem "früher 'lauter' werden".

Stürmer Vedad Ibisevic war von den Schalkern im September verpflichtet worden, im November kam es dann aber zur Suspendierung, wenig später zur Auflösung des Vertrags. "Es war ein Fehler, Vedad zu suspendieren", betonte Schneider. "Auf Vedad lasse ich nichts kommen." Es habe Schwierigkeiten im Verhältnis zwischen Baum und Ibisevic gegeben.

Gegen den Vorwurf, Breel Embolo unter Wert an Borussia Mönchengladbach verkauft zu haben, wehrte sich Schneider. Bei den elf Millionen Euro Ablöse habe es sich um Embolos "Marktwert" gehandelt. "Der Punkt ist, dass Breel Embolo zu teuer eingekauft wurde", erklärte er. Schalke hatte 2016 mehr als den doppelten Betrag an den FC Basel bezahlt.

Die Legenden-Elf von Schalke 04 seit der Jahrtausendwende © getty 1/22 Das neue Jahrtausend brachte Schalke 04 nicht nur eine neue Arena, sondern auch zahlreiche namhafte Spieler, die unter anderem drei Pokalsiege errungen. SPOX blickt zurück auf die Schalke-Legenden seit 2000. © getty 2/22 Tor: MANUEL NEUER (auf Schalke von 2005 bis 2011). Neuer spielte schon seit der Jugend (2001) für Schalke und trat schließlich als Pokalsieger 2011 ab. Wechselte anschließend zum FC Bayern und gewann national wie international alle möglichen Titel. © getty 3/22 Abwehr: RAFINHA (2005 bis 2010). Der bissige Rechtsverteidiger kam aus Coritiba zu Schalke und kämpfte bis zum letzten Tag. Über den Umweg Genua schloss er sich wie Neuer 2011 dem FC Bayern an und gewann unter anderem 2013 das Triple. Derzeit vereinslos. © getty 4/22 MARCELO BORDON (2004 bis 2010): Der beinharte Abwehrchef kam aus Stuttgart zu Schalke und machte insgesam 231 Spiele für die Knappen. Sein größter Erfolg war der Ligapokalsieg im Jahr 2005. © getty 5/22 BENEDIKT HÖWEDES (2007 bis 2017): Der Weltmeister von 2014 ist ein echtes Eigengewächs und durchlief ab 2001 mehrere Jugendteams. Holte den DFB-Pokal 2011 und ging 2017 im Unfrieden zu Juventus. Seine Karriere ließ er ab 2018 in Moskau ausklingen. © getty 6/22 ATSUTO UCHIDA (2010 bis 2017): Der Linksverteidiger gewann bereits in seiner ersten Saison den DFB-Pokal. Nach seiner Schalke-Zeit ging es zu Union Berlin und 2018 in die Heimat zu den Kashima Antlers. Dort beendete er 2020 die Karriere. © getty 7/22 Mittelfeld: IVAN RAKITIC (2007 bis 2011). Der Kroate kam als Talent aus Basel und schaffte auf Schalke den Sprung auf die internationale Bühne. Anfang 2011 ging es zu Sevilla, 2014 zu Barca, wo er 2015 die CL gewann. Seit 2020 wieder in Sevilla aktiv. © getty 8/22 JULIAN DRAXLER (2011 bis 2015): Das Eigengewächs spielte seit 2001 alle Jugendteams durch und gewann direkt in seinem ersten halben Jahr bei den Profis den Pokal. 2014 wurde er Weltmeister seit 2017 kickt er nach Zwischenstopp in Wolfsburg für PSG. © getty 9/22 JEFFERSON FARFAN (2008 bis 2015): Der Peruaner kam von der PSV Eindhoven zu Schalke. Der Flügelspieler gewann 2011 den Pokal und kam in 228 Spielen in Königsblau auf 53 Tore und 69 Assists. Spielte danach noch für Al-Jazira und Lok Moskau. © getty 10/22 Angriff: RAUL GONZALEZ BLANCO (2010 bis 2012). Die Legende von Real Madrid begann den Schlussabschnitt seiner Karriere bei Schalke und machte in 98 Pflichtspielen immerhin 40 Tore (21 Assists). Danach spielte er noch für Al-Sadd und Cosmos NY. © getty 11/22 EBBE SAND (1999 bis 2006): Sand war Toptorjäger der Schalker um die Jahrtausendwende, Bundesliga-Torschützenkönig 2001 - und damit auch bester Mann der "Meister der Herzen". Gewann mit Königsblau zweimal den Pokal und beendete dort auch seine Karriere. © getty 12/22 KLAAS-JAN HUNTELAAR (2010 bis 2017, seit 2021): Der Hunter wechselte vom AC Milan zu Schalke und zeigte von Anfang an seine Torjägerqualitäten (126 Tore, 35 Assists in 241 Spielen). Gewann 2011 den Pokal und wurde 2021 aus Amsterdam zurückgeholt. © getty 13/22 Honorable Mentions: GERALD ASAMOAH (1999 bis 2010). Der Publikumsliebling war Teil der Meister der Herzen 2001 und gewann zwei Pokale sowie den Ligapokal. Der Offensivspieler galt vor allem als großer Kämpfer. Beendete die Karriere 2015 bei Schalke II. © getty 14/22 NALDO (2016 bis 2019): Der Abwehrrecke war bekannt für seine beinharten Freistoße und seine Kopfballstärke. Kam seinerzeit aus Wolfsburg zu Schalke und beendete nach einem Jahr in Monaco seine Karriere. Aktuell Assistenztrainer auf Schalke. © getty 15/22 MLADEN KRSTAJIC (2004 bis 2009): Auch dieser Abwehrspieler war für seine gefährlichen Freistöße bekannt. Allerdings auch für seine Härte - er sah zweimal Rot. Spielte anschließend noch zwei Jahre für Partizan in der Heimat. © getty 16/22 RALF FÄHRMANN (2007 bis 2009, 2011 bis 2019, seit 2020): Noch ein Eigengewächs im Kasten der Schalker. Trat die Nachfolge von Neuer nach einem Abstecher nach Frankfurt an. Wurde zuletzt in Norwich und Bergen geparkt, ist nun aber wieder die Nummer 1. © getty 17/22 LEROY SANE (2014 bis 2016): Kam 2005 in die Schalke-Jugend, ging nach Leverkusen und kehrte 2011 wieder zurück. Schaffte auf Schalke seinen Durchbruch und wechselte dann für 52. Mio. Euro zu Manchester City. Seit 2020 spielt er für die Bayern. © getty 18/22 LEON GORETZKA (2013 bis 2018): Der gebürtige Bochumer kam als großes Talent zu S04 und spielte sich dort ins Blickfeld von Bundestrainer Jogi Löw. 2018 ging er schließlich ablösefrei zum FC Bayern, wo er 2020 alles gewann, was nur möglich war. © getty 19/22 LINCOLN (2004 bis 2007): Nicht immer geliebt, aber dennoch mit viel Talent gesegnet. Der waschechte Zehner brachte viel spielerische Qualität zu Königsblau. Kam vom FCK und ging dann zu Galatasaray, ehe es 2009 nach Brasilien zurückging. © getty 20/22 CHRISTIAN PANDER (2004 bis 2011): Der Linksverteidiger trat 2011 als Pokalsieger ab, nachdem er bei Schalke in der U19 angefangen hatte. Anschließend noch bei Hannover 96 aktiv. Nebenberuflich als "DJ Funky Pee" unterwegs. © getty 21/22 KEVIN KURANYI (2005 bis 2010): Der Nationalstürmer kam vom VfB zu Schalke und traf in 209 Spielen 87-mal (42 Assists) für die Knappen. Danach wechselte er etwas überraschend zu Dynamo Moskau, ehe es 2015 nach Hoffenheim ging. Karriereende 2016. © getty 22/22 Trainer: HUUB STEVENS (1996 bis 2002, 2011 bis 2012, 2015, 2016 bis 2017, 2019, 2020). Der "Knurrer von Kerkrade" gewann mit Schalke zweimal den DFB-Pokal sowie 1997 den UEFA Cup. Nach seiner ersten Amtszeit kam er immer wieder zurück, zuletzt 2020.

Schalke 04: Letztes Revierderby gegen den BVB am Samstag?

Am kommenden Samstag (18.30 Uhr) steht das Revierderby gegen Borussia Dortmund an - aufgrund der Corona-Pandemie ohne Zuschauer in der Veltins-Arena. Sollten die Knappen absteigen, könnte es lange dauern, bis die Rivalität auf dem Rasen fortgesetzt wird.

"Ich drücke Schalke 04 weiter die Daumen, dass der Klub in der Bundesliga bleibt und die dafür nötigen Punkte sammelt - außer am Samstag", erklärte BVB-Boss Hans-Joachim Watzke in der Sport Bild. "Für uns ist das Derby immer ein Spiel mit besonderer Bedeutung. Und auch für die Liga wäre es nicht schön, wenn nach dem HSV, der inzwischen drei Jahre fehlt, wieder ein Verein mit großer Tradition verschwindet."

Auf Schalke will man allerdings nicht zu weit in die Zukunft schauen. "Für uns geht es um das Hier und Jetzt, nicht um eine mögliche Konstellation in der Zukunft", betonte Trainer Christian Gross. "Wir wollen das Derby gewinnen. Nur das ist in unseren Köpfen."

Punkte hat Dortmund angesichts des Kampfes um die Champions League nicht zu verschenken. "Die aktuelle Situation ist für beide Vereine katastrophal", erklärte Steffen Freund (51), der in seiner Karriere von Schalke zum BVB wechselte. "Einen Vorteil sehe ich für die Schalker: Sie sind eh schon abgeschrieben und haben gar nichts mehr zu verlieren. Der Druck liegt beim BVB."

Schalke 04: Die nächsten Spiele im Überblick