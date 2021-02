Bundesliga live: FC Augsburg - Bayer Leverkusen heute im TV, Livestream und Liveticker

Am 22. Spieltag treffen in der Bundesliga heute der FC Augsburg und Bayer 04 Leverkusen aufeinander. Hier bekommt Ihr alle Informationen zur Partie und ihrer Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

Bundesliga, FC Augsburg - Bayer Leverkusen: Uhrzeit, Ort

Gespielt wird am heutigen Sonntag in der WWK-Arena in der Fuggerstadt. Los geht es bereits um 13.30 Uhr.

Bundesliga live: FC Augsburg - Bayer Leverkusen heute im TV und Livestream

Die Sonntagsspiele um 13.30 Uhr werden in dieser Saison genau wie die Freitags- und Montagsspiele bei DAZN übertragen. Eine Viertelstunde vor Spielbeginn könnt Ihr dort bereits zur Vorberichterstattung mit Moderator Daniel Herzog einschalten, in der Kommentatoren-Box sitzen Uli Hebel und Experte Ralph Gunesch.

Neben der Bundesliga hat DAZN noch viele weitere europäische Topligen für Euch im Programm. Der Streamingdienst zeigt in dieser Saison über 100 Spiele der Champions League live und in voller Länge, ebenso wie die Europa League, Serie A, Ligue 1 und La Liga. Darüber hinaus findet Ihr bei DAZN auch US-Sport (u.a. NBA, NFL), Wintersport, Tennis, Kampfsport, Motorsport, Dart und weitere Sport-Events.

Bundesliga: Augsburg gegen Leverkusen im Liveticker bei SPOX

Bundesliga, 22. Spieltag: Die bisherigen Ergebnisse

Die meisten Partien sind bereits gespielt, unter anderem konnte Eintracht Frankfurt sich zuhause gegen den deutschen Rekordmeister durchsetzen. Das sind die Ergebnisse:

Heim Gast Ergebnis Arminia Bielefeld VfL Wolfsburg 0:3 Mönchengladbach 1. FSV Mainz 05 1:2 SC Freiburg Union Berlin 0:1 Eintracht Frankfurt Bayern München 2:1 1. FC Köln VfB Stuttgart 0:1 Schalke 04 Borussia Dortmund 0:4

Bundesliga: Voraussichtliche Aufstellungen von Augsburg und Leverkusen

So könnten Heiko Herrlich und Peter Bosz ihre Teams aufs Feld schicken:

FC Augsburg: Gikiewicz - Oxford, Gouweleeuw, Uduokhai - Strobl, Gruezo - Framberger, Pedersen - Caligiuri, Benes - Hahn

Gikiewicz - Oxford, Gouweleeuw, Uduokhai - Strobl, Gruezo - Framberger, Pedersen - Caligiuri, Benes - Hahn Bayer Leverkusen: Lomb - Fosu-Mensah, S. Bender, Tapsoba, Sinkgraven - Aranguiz - Wirtz, Amiri - Diaby, Schick, Bailey

© getty Der FC Augsburg konnte gegen Bayer 04 Leverkusen noch nie gewinnen.

Bundesliga: Statistiken und Fakten zu Augsburg und Leverkusen

Beim FCA lief es zuletzt nicht rund. Nach sechs Niederlagen aus den jüngsten sieben Spielen nähern sich die Fuggerstädter den Abstiegsrängen.

Bei Bayer 04 sah es jedoch nicht viel besser aus. Internationale Spiele mit inbegriffen konnte Leverkusen nur eines der jüngsten zehn Spiele gewinnen, davon keines auswärts.

Ein Sieg des FC Augsburg gegen B04 wäre eine absolute Premiere. Noch nie hat der Klub im direkten Duell gewonnen.

Bundesliga, 22. Spieltag: Die Tabelle vor den Sonntagsspielen