Darum zeigt Sky RB Leipzig - FC Augsburg heute nicht live im TV und Livestream

RB Leipzig und der FC Augsburg eröffnen heute den 21. Spieltag der Bundesliga. Sky zeigt die Partie nicht. So könnt Ihr die Begegnung stattdessen live im TV und Livestream sehen.

RB Leipzig - FC Augsburg: Datum, Zeit, Ort

RB Leipzig kann dem FC Bayern München in der Bundesliga-Tabelle zumindest vorübergehend wieder ein wenig auf die Pelle rücken. Die Sachsen empfangen am heutigen Freitag, dem 12. Februar den FC Augsburg in der Leipziger Red Bull Arena, Anstoß ist um 20.30 Uhr.

Das Team von Julian Nagelsmann befindet sich vor diesem 21. Spieltag mit sieben Punkten Rückstand auf die Münchner auf dem zweiten Rang. Der FCB tritt wegen seiner gestrigen Teilnahme am Klub-WM-Finale in Katar erst am Montag gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld an.

Leipzigs Kontrahent Augsburg möchte sich derweil etwas Luft im Kampf um den Klassenerhalt verschaffen. Die Fuggerstädter liegen auf Rang 13, haben aktuell fünf Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz.

Begegnung: RB Leipzig - FC Augsburg

RB Leipzig - FC Augsburg Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Datum: 12. Februar 2021

12. Februar 2021 Anstoß: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Red Bull Arena, Leipzig

Red Bull Arena, Leipzig TV-Übertragung: DAZN

RB Leipzig - FC Augsburg im TV und Livestream

Das Aufeinandertreffen zwischen RB und dem FCA seht Ihr heute nicht im Free-TV und auch nicht bei Sky, das die höchste deutsche Spielklasse nur am Samstag und Sonntag zeigt. Stattdessen überträgt DAZN exklusiv alle Freitagsspiele der Bundesliga live.

Die Vorberichterstattung beginnt um 20.15 Uhr, eine Viertelstunde vor dem Anpfiff. Alex Schlüter ist Moderator, Uli Hebel kommentiert gemeinsam mit dem Experten Sebastian Kneißl.

Solltet Ihr die Partie verpassen, könnt Ihr sie Euch auch im Nachhinein im Re-live komplett anschauen - oder aber Ihr schaut 40 Minuten nach Abpfiff auf der Plattform vorbei, ab dann stehen die Highlights in der Zusammenfassung bereit. Das gilt generell im Anschluss aller Begegnungen in der Bundesliga und der 2. Bundesliga.

Bundesliga: Begegnungen am 21. Spieltag

Termin Heim Gast FR, 12.02., 20:30 RB Leipzig FC Augsburg SA, 13.02., 15:30 Borussia Dortmund 1899 Hoffenheim SA, 13.02., 15:30 Bayer Leverkusen 1. FSV Mainz 05 SA, 13.02., 15:30 Werder Bremen SC Freiburg SA, 13.02., 15:30 VfB Stuttgart Hertha BSC SA, 13.02., 18:30 Union Berlin Schalke 04 SO, 14.02., 15:30 Eintracht Frankfurt 1. FC Köln SO, 14.02., 18:00 VfL Wolfsburg Mönchengladbach MO, 15.02., 20:30 Bayern München Arminia Bielefeld

Bundesliga: RB Leipzig - FC Augsburg im Liveticker

Falls Ihr kein DAZN-Abonnement besitzt und vorerst auch keines abschließen wollt: Das Duell zwischen Leipzig und Augsburg lässt sich auch via Liveticker verfolgen. SPOX begleitet die 90 Minuten schriftlich, so verpasst Ihr nichts Wichtiges.

