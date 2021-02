BVB verpflichtet Marco Rose als neuen Trainer: Der Wechsel zu Borussia Dortmund aus drei Perspektiven

Marco Rose wird ab der kommenden Saison Trainer bei Borussia Dortmund. Wie ist der Wechsel von Borussia Mönchengladbach zum BVB zu bewerten?

BVB verpflichtet Marco Rose: Die Perspektive von Dortmund

Es war aus Sicht des BVB alles andere als ideal, wie der Wechsel von Rose nach Dortmund am Montag kommuniziert wurde. Kurz zuvor saß Interimscoach Edin Terzic noch auf dem Podium einer Pressekonferenz, um über den kommenden Gegner FC Sevilla zu referieren. Als schließlich die Gladbacher Borussia mit der Verkündung vorpreschte, blieb den börsennotierten Westfalen nichts anderes übrig, als die notwendige ad-hoc-Mitteilung folgen zu lassen. Auf den Dortmunder Social-Media-Kanälen herrscht weiterhin Schweigen bezüglich der Personalie.

Am Ende wird sich die Verärgerung darüber in Grenzen halten. Zumal nun die Karten auf dem Tisch liegen und für alle Seiten Klarheit herrscht. Dortmund erhält in Rose seinen Wunschtrainer, auf den man schon schielte, als Lucien Favre noch im Amt war.

Der Fußball des gebürtigen Leipzigers steht für Attribute, die in Dortmund seit der Ära von Jürgen Klopp besonders hoch im Kurs stehen: Intensität, Emotionalität, Aggressivität, Leidenschaft. Auch hohes Pressing sowie viele Umschaltaktionen stehen für Roses Stil, der ihm in Salzburg und Gladbach schnelle Erfolge einbrachte.

Rose ist von seiner Persönlichkeit her auch jemand, den man sich gut in Dortmund vorstellen kann. Der gläubige Christ wird für seine gute Kommunikation gelobt, versprüht Charme und Witz und kann sich generell gut verkaufen. Es dürfte ihm nicht schwerfallen, den richtigen Ton beim BVB zu treffen, um damit die Menschen mitzunehmen. Rose wird verstehen, wie die Borussia funktioniert - ein nicht zu unterschätzender Faktor, an dem sich allen voran Favre, aber auch alle anderen Trainer nach Klopp die Zähne ausbissen.

Borussia Mönchengladbach: Wer könnte auf Trainer Marco Rose folgen? © getty 1/20 Gladbach-Sportdirektor Max Eberl hat bestätigt, dass Trainer Marco Rose den Verein zum Ende der Saison verlassen und nach Dortmund wechseln wird. Wer könnte bei den Fohlen auf den Erfolgstrainer folgen? © Christof Koepsel/Bongarts/Getty Images 2/20 "Wir haben in den vergangenen Wochen viele Gespräche miteinander geführt, in denen es um die Zukunft von Marco ging. Leider hat er sich nun entschieden", kommentierte Max Eberl. Trotz Vertrag bis 2022 kann Rose schon im Sommer für 5 Millionen Euro gehen. © getty 3/20 Beim BVB wird Rose für Edin Terzic übernehmen, der nach dem Aus von Lucien Favre interimistisch übernommen hatte. "Wir freuen uns sehr auf ihn", sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke angesprochen auf die Verpflichtung von Rose. © imago images 4/20 Jetzt bleibt nur die Frage: Wer könnte auf Rose in Gladbach folgen? SPOX stellt mögliche Kandidaten vor. © getty 5/20 JESSE MARSCH (Red Bull Salzburg): Auch mit dem BVB wurde der US-Amerikaner in der Vergangenheit bereits in Verbindung gebracht und als Favre-Nachfolger gehandelt. In Salzburg folgte er 2019 ausgerechnet auf Rose. © getty 6/20 2020 gewann er das Double in Österreich und sorgte mit einem attraktiven, offensiv ausgerichteten Spielstil auch international für Aufsehen. In dieser Hinsicht könnte die Liaison Marsch-Gladbach definitiv Sinn ergeben. © getty 7/20 Marsch deutete bereits mehrfach an, an einem Engagement in der Bundesliga durchaus interessiert zu sein, insbesondere bei RB Leipzig, wo er bereits als Co-Trainer arbeitete. Auch in New York war er schon für die RB-Familie tätig. © imago images 8/20 FLORIAN KOHFELDT (Werder Bremen): Arbeitete sich über die Nachwuchsmannschaften der Hanseaten nach oben und ist seit November 2017 für die Profis verantwortlich. Mit Vertrag bis 2023 ausgestattet, vermied er 2020 gerade so den Abstieg aus der Bundesliga. © getty 9/20 Die Verantwortlichen hielten an ihm fest, Kohfeldt gilt als eines der größten deutschen Trainertalente. Die Sport Bild spekuliert, dass er angesichts des begrenzten finanziellen Spielraums beim SVW trotz seiner Loyalität den Verein verlassen könnte. © getty 10/20 Zwar erklärte der 38-Jährige, dass sein Projekt bei Werder noch nicht abgeschlossen sei, die Aussicht auf internationalen Fußball statt (im schlimmsten Fall) Abstiegskampf dürfte dennoch seine Reize haben. © getty 11/20 ERIK TEN HAG (Ajax Amsterdam): Bereits beim FC Bayern und BVB fiel der Name des Niederländers, auch bei den Fohlen ist er übereinstimmenden Medienberichten zu Folge ein Kandidat. Laut der Bild gab es sogar schon ein Kennenlerngespräch. © getty 12/20 "Nein, das sind Gerüchte. Und wir reagieren nie auf Gerüchte bei Ajax", sagte ten Hag bei ESPN, auch Eberl ließ aus dem Urlaub ausrichten, dass die Spekulationen über einen Austausch nicht der Wahrheit entsprächen. © getty 13/20 Ten Hag betreute zwischen 2013 und 2015 die U23 des FC Bayern, 2019 gewann er mit Ajax das Double und erreichte das Halbfinale der Champions League. Aufgrund dieser Meriten nennt die Rheinische Post ein mögliches Gladbach-Interesse "ambitioniert". © getty 14/20 ADI HÜTTER (Eintracht Frankfurt): Stattdessen sei der Österreicher Hütter eine realistischere Option. Dieser verlängerte jüngst erst bis 2023 beim Team der Stunde, entscheidend könnte der weitere Saisonverlauf und die Qualifikation für Europa sein. © getty 15/20 OLIVER GLASNER (VfL Wolfsburg): Ein weiterer Österreicher, der zum Gladbacher "Schattenkabinett" zählen könnte, derzeit mit den Wölfen in ähnlichen Tabellenregionen unterwegs ist und die Mannschaft stabilisiert hat. © getty 16/20 Im Gegensatz zu Hütter galt er in Wolfsburg nicht immer als unumstritten, hat ein belastetes Verhältnis zu Geschäftsführer Jörg Schmadtke und stand im November nach Ärger über die Transferpolitik schon vor dem Aus. © getty 17/20 GERARDO SEOANE (Young Boys Bern): Gilt laut der Rheinischen Post als Geheimfavorit. Leistet in der Schweiz erfolgreiche Arbeit und führte die Young Boys seit 2018 zweimal zur Meisterschaft und einmal zum Pokalsieg. © getty 18/20 Der 42-Jährige ist zwar bis 2023 gebunden und hegt nach RP-Informationen derzeit keine Abwanderungsgedanken, da seine Berateragentur allerdings ihren Sitz in Mönchengladbach hat, wäre eine Verbindung schnell hergestellt. © getty 19/20 LUCIEN FAVRE (vereinslos): Und dann wäre da noch der frühe Gladbacher Erfolgstrainer, der kurz vor Weihnachten beim BVB beurlaubt wurde und bereits zwischen 2011 und 2015 für die Fohlen arbeitete. © imago images 20/20 Zum jetzigen Zeitpunkt handelt es sich bezüglich einer Rückkehr nach Gladbach um bloße Gedankenspiele, die aber durchaus Charme hätten. Gilt jedoch als heißer Kandidat auf die Nachfolge von Andre Villas-Boas bei Olympique Marseille.

BVB muss sich unter Rose einer neuen Identität verschreiben

Auf dem Papier klingt das somit alles ganz gut. Elementarer für den Klub wird jedoch sein, sich wieder einer eindeutigen fußballerischen Identität zu verschreiben. Roses Spielansatz sowie sein Charakter werden bei der inhaltlich wie personell notwendigen Restrukturierung der Borussia gewiss helfen. Doch eine solche Identität ist grundsätzlich im ersten Schritt personenunabhängig und von Vereinsseite aus vorzugeben, sie wird dann von den dafür ausgewählten Persönlichkeiten mit Leben gefüllt.

Diese Reihenfolge des Weges sollte idealerweise auch der BVB im Kopf gehabt haben, als er sich frühzeitig auf Rose festlegte. Ein freilich nicht leichtes Unterfangen, schließlich ist derzeit unklar, ob sich die Borussia für einen internationalen Wettbewerb qualifizieren und wie sich der Kader im Sommer verändern wird, ohne die Teilnahme an der Champions League gewiss auch verändern muss.

Dachte man in den vergangenen Jahren an Dortmund, kam einem zuvorderst der Ruf als Talentschmiede Europas für hoch begabte Jungstars in den Sinn. Es würde dem Verein und Rose gleichermaßen helfen, würde man beim Gedanken an den BVB künftig vor allem wieder eine einheitlich praktizierte Art des Fußballs assoziieren.