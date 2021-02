BVB, News und Gerüchte - Lothar Matthäus über neuen Trainer: "Sammer wäre die optimale Lösung"

Die Krise bei Borussia Dortmund spitzt nach dem 2:2 gegen die TSG Hoffenheim weiter zu. Um die Wende zu schaffen, bringt Lothar Matthäus BVB-Berater Matthias Sammer ins Spiel. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den BVB.

BVB: Lothar Matthäus über neuen Trainer: "Sammer wäre die optimale Lösung"

Mit vier Punkten aus vier Spielen legte der BVB den schwächsten Rückrundenstart seit der Saison 2008/09 hin. Für Lothar Matthäus wäre Matthias Sammer die "optimale Lösung", um bei den Schwarz-Gelben die Wende zu schaffen.

"Ich denke in so einem Moment immer an Matthias Sammer", sagte Matthäus bei Sky. "Ich weiß, dass er es nicht machen wird, aber er wäre für mich der richtige Mann." Sammer ist nach seiner Auszeit seit 2018 als Berater für den BVB tätig.

"Der Name steht für mich an erster Stelle. Er wäre für mich der richtige Mann. Wenn da vorne diese Persönlichkeit steht, die Dortmund-Geschichte geschrieben hat, die alles erreicht hat als Trainer und als Spieler, die ehrgeizig ist", sagte Matthäus weiter. Der 53-jährige Sammer hatte mit dem BVB zweimal die Meisterschaft sowie 1997 die Champions League gewonnen. Dazu holte er 2002 als Trainer den Titel mit den Schwarz-Gelben.

Der Rückstand auf die Champions-League-Plätze kann nach dem Spieltag auf sechs Punkte anwachsen, daher Matthäus' Appell an Sammer: "Stell dich drei Monate da hin, du musst ja nicht 90 Minuten das Training leiten, dafür hast du deine Co-Trainer, und mach es."

Matthäus erklärte weiter, dass er nicht mehr an eine Wende mit Interimstrainer Edin Terzic glaube. Daher schlug er einen erfahrenen Trainer als Übergangslösung vor. "Mir fällt eigentlich immer nur ein Name ein: Arsene Wenger", so der Ex-Weltfußballer: "Das ist so einer, den ich immer im Kopf habe, seit er bei Arsenal aufgehört hat. Er wurde ja auch mal bei Bayern München ins Gespräch gebracht."

Allerdings relativierte er im Anschluss: "Aber der ist bei der FIFA und ich kann mir nicht vorstellen, dass er so etwas für drei Monate macht."

Bundesliga: Die Tabelle am 21. Spieltag

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 20 58:26 32 48 2. RB Leipzig 21 37:18 19 44 3. Wolfsburg 20 32:19 13 38 4. Bayer Leverkusen 21 39:23 16 36 5. Eintracht Frankfurt 20 41:29 12 36 6. Borussia Dortmund 21 41:31 10 33 7. Borussia M'gladbach 20 37:31 6 32 8. SC Freiburg 21 35:33 2 31 9. 1. FC Union Berlin 21 34:25 9 30

BVB hadert mit 2:2 gegen Hoffenheim

Die Akteure von Borussia Dortmund waren mit dem 2:2 gegen Hoffenheim unzufrieden. "Wir haben vor allem in der zweiten Halbzeit wenig Ruhe in unser Spiel reinbekommen, wenig Struktur, waren dann ein bisschen zu wild", kritisierte Kapitän Marco Reus, den Terzic erst nach einer Stunde eingewechselt hatte, bei Sky: "Wir hatten auch nicht mehr die großen Chancen zum Sieg, dementsprechend sind wir sehr enttäuscht."

Obwohl der BVB nur eins seiner letzten sechs Spiele gewonnen hat, sieht Mats Hummels das Team unter Terzic dennoch "auf dem Weg der Besserung, das passiert nicht über Nacht". Unter "keinem Trainer der Welt" sei schon nach wenigen Wochen alles "so, wie es sich der Trainer vorstellt".

Bei der Borussia hat darüber hinaus Kapitän Reus anscheinend seinen Stammplatz verloren. Beim Anpfiff saß er nur auf der Bank, Gio Reyna, zuletzt ebenfalls weit von Bestform entfernt, sollte im offensiven Mittelfeld das Spiel lenken, was zu selten gelang. "Wir haben eine Englische Woche vor uns, von daher alles gut", meinte Reus.

Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim: Die Einzelkritiken der BVB-Spieler © getty 1/16 Am 20. Bundesliga-Spieltag kommt Borussia Dortmund nicht über ein 2:2 (1:1)-Unentschieden gegen die TSG Hoffenheim hinaus. Vor allem Bürki-Vertreter Marwin Hitz erwischt einen rabenschwarzen Tag. Die BVB-Einzelkritiken. © getty 2/16 MARWIN HITZ: Hatte bei einer frühen Unsicherheit Glück, dass Baumgartner nicht präzise genug lupfte (13.). Beim ersten Gegentor von seiner Abwehr alleine gelassen. Der zweite geht wohl auf seine Kappe. Note: 5,0. © imago images / Poolfoto 3/16 EMRE CAN: Half auf der rechten Abwehrseite aus, hatte dort aber große Mühe. Kam beim 1:1 durch Dabbur zu spät. Auch in der Offensive ohne den nötigen Pep, seine Flanken kamen überhaupt nicht an. Note: 4. © getty 4/16 MANUEL AKANJI: Schlimmer Patzer gegen Bebou, den er aber im Zusammenspiel mit Hitz wieder ausbügelte. Blieb ein ständiger Unsicherheitsfaktor. Note: 4,5. © imago images / Poolfoto 5/16 MATS HUMMELS: Der agile Bebou ließ ihn mehrfach alt aussehen. Dortmunds Abwehrchef hatte über die gesamte Spieldauer große Mühe, Ruhe in die Defensive zu bekommen. Mit den meisten Pässen, aber auch den meisten Ballverlusten. Note: 4,5. © getty 6/16 RAPHAEL GUERREIRO: Die wenigen genialen BVB-Momente gehen vom Linksverteidiger aus. Traumpass auf Haaland (10.), Traumpass auf Sancho vorm 1:0 (24.). Erneut mit den wichtigsten Spielanteilen. Trieb die Borussia später vom Mittelfeld aus an. Note: 3,5. © getty 7/16 JUDE BELLINGHAM (bis 71.): Sehr bemüht, aber in den entscheidenden Momenten stets zu unentschlossen. Verdaddelte einen vielversprechenden Konter, im Gegenzug fiel das 1:1. Note: 4,5. © getty 8/16 THOMAS DELANEY (bis 59.): Wird seit Wochen als unermüdlicher Kämpfer gelobt. Das täuscht aber nicht darüber hinweg, dass Dortmunds Dauerrenner die Mitte nicht zubekommt. Ließ die Hoffenheimer viel zu oft bis an den Strafraum kombinieren. Note: 4,5. © getty 9/16 JADON SANCHO: Die nächtliche Jogging-Einheit scheint ihm nicht zu schaden. Blieb im Duell Eins-gegen-Eins cool wie in besten Zeiten und erzielte sein viertes Saisontor. Note: 3,0. © getty 10/16 JULIAN BRANDT (bis 59.): Blieb erneut weit hinter den Erwartungen zurück. Bezeichnend: Kurz vor der Halbzeit bremste er einen Konter aus, als er wieder eine Pirouette einstreute anstatt den Ball direkt zu spielen. Note: 5,0. © getty 11/16 GIOVANNI REYNA (bis 59.): Weil Kapitän Reus seit Wochen seine Form sucht, sollte der Youngster das BVB-Spiel antreiben. Das gelang ihm aber nicht. Oft fehlten die zündenden Ideen. Note 5,0. © getty 12/16 ERLING HAALAND: Vergab nach 10 Minuten wie öfters zuletzt eine Riesenchance, im Duell mit Hoffenheims Keeper. Bekam nur wenige gute Anspiele und war oft nur unfair zu stoppen. Belohnte sich für seine Geduld kurz vorm Ende mit dem 2:2. Note: 3,5. © imago images / Poolfoto 13/16 YOUSSOUFA MOUKOKO (ab 59.): Große Laufbereitschaft, viel Kampfgeist, kein Ertrag. Note: 4,0. © imago images / Poolfoto 14/16 MARCO REUS (ab 59.): Kam vermutlich mit Wut im Bauch ins Spiel, aber auch als Joker ist Reus zurzeit keine Hilfe. Vergeblich darum bemüht, dem Dortmunder Spiel Struktur zu geben. Note: 4. © imago images / Poolfoto 15/16 MO DAHOUD (ab 59.): Machte es auch nicht viel besser als Delaney. Dahoud schaffte es nicht, die riesigen Lücken im Mittelfeld zu schließen. Dafür offensiv mit etwas mehr Drive. Note: 4,0. © imago images / Poolfoto 16/16 NICO SCHULZ (ab 71.): Konnte sich nicht mehr in Szene setzen. Keine Benotung.

BVB: Die nächsten Spiele im Überblick