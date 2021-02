BVB, News und Gerüchte: Borussia Dortmund winkt nächste Millionenzahlung wegen Dembele

Der BVB erhält offenbar in Kürze die nächste Millionenzahlung im Zuge des Transfers von Ousmane Dembele. Axel Witsel hat über sein Comeback und die Ansprüche des BVB gesprochen. Ein Instagram-Video von Jadon Sancho sorgt für Wirbel. News und Gerüchte zur Borussia gibt es hier.

Dembele: Dortmund winkt nächste Millionenzahlung

Dem BVB winkt wohl schon bald die nächste Zahlung vom FC Barcelona für den Wechsel von Ousmane Dembele. Dieser würde mit dem Ligaspiel gegen Deportivo Alaves am Sonntag seinen 100. Einsatz für de Blaugrana bestreiten, wodurch laut Marca eine Zahlung von fünf Millionen Euro an den Ex-Verein des Franzosen fällig wird.

Beim Transfer von Dortmund nach Barcelona im Sommer 2017 waren zahlreiche Bonuszahlungen vereinbart worden. Unter anderem erhielt der BVB nach jeweils 25 Partien Dembeles im Barca-Trikot fünf Millionen Euro (nun zum vierten und letzten Mal), gleiches galt für die ersten beiden Champions-League-Qualifikationen der Katalanen.

Der Grundbetrag vor knapp vier Jahren betrug 105 Millionen Euro, weitere Zahlungen würden lediglich im Falle des Champions-League-Sieges fließen (ebenfalls zweimal möglich), sodass das Gesamtvolumen für den Transfer auf ein Maximum von 145 Millionen Euro anwachsen könnte. 2016 hatte der BVB lediglich 15 Millionen Euro für den Flügelspieler an Stade Rennes überwiesen.

In 99 Partien kommt Dembele für Barca bisher auf 25 Tore und 20 Assists, wurde jedoch neben Disziplinlosigkeiten abseits des Rasens immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. Zuletzt zählte der Franzose allerdings meist zur Stammformation Barcas, das mit acht Punkten Rückstand (und einem Spiel mehr) auf Tabellenführer Atletico auf Platz drei in LaLiga steht.

Witsel: BVB in "keiner guten Phase aktuell"

Der verletzte Mittelfeldspieler Axel Witsel hat seine Teamkollegen dazu aufgefordert, sich auf die Grundtugenden zu besinnen: "Wir können schön spielen, Tiki Taka, aber im Moment brauchen wir einfach die drei Punkte", sagte er im BVB-Feiertagsmagazin.

In erster Linie gehe es in den verbleibenden Saisonspielen darum, die Qualifikation für die Königsklasse sicherzustellen: "Wir müssen alles dafür tun, um in der nächsten Saison in der Champions League zu spielen. Ein Klub wie Borussia Dortmund muss in der Champions League spielen, nicht in der Europa League. Ich bin mir sicher, am Ende der Saison werden wir unter den ersten Vier stehen."

Nach 20 Spielen hat der BVB erst 32 Punkte auf dem Konto und damit 16 weniger als Spitzenreiter FC Bayern. Laut Witsel befinde sich der Klub "in keiner guten Phase aktuell". Platz sechs sei "nicht der, auf den wir gehören. Wir probieren aktuell Dinge aus, aber sie funktionieren nicht immer. Wir brauchen fünf oder sechs gute Chancen, um ein Tor zu erzielen." Zuvor sei Dortmund "fast mit jedem Atemzug" zu einem Torerfolg gekommen.

Witsel arbeitet nach seinem Achillessehnenriss im Spiel gegen Leipzig Anfang Januar in der Heimat an seiner Rückkehr und hofft auf ein Comeback bei der EM mit Belgien: "Ich trainiere von Montag bis Samstag immer etwa zwei Stunden. 20 bis 30 Minuten davon werde ich an den Füßen behandelt, um die Beweglichkeit zurückzuerlangen. Danach arbeite ich an allem, was möglich ist und trainiere den Oberkörper und sogar die Beine." Wenn in etwa zwei Monaten die Schiene abgenommen wird, könne "die richtig harte Arbeit beginnen".

BVB: Sancho sorgt mit Instagram-Video für Wirbel

BVB-Star Jadon Sancho hat am Freitagmorgen mit einem Instagram-Video für Wirbel gesorgt. Der Engländer ließ seine Follower daran teilhaben, wie er um 5.22 Uhr bei weniger als -10 Grad Celsius durch das schneebedeckte Dortmund joggte.

"Es ist kalt", kommentiert er seinen Lauf. Wie die Bild berichtet, legt Sancho "seit Dezember auf eigenen Wunsch Kraft- und Ausdauer-Sonderschichten ein, um wieder zu seiner Top-Form zu finden". Diese Extra-Einheiten seien ihm von den Athletik-Trainern und Chefcoach Edin Terzic erlaubt worden. Dass Sancho jedoch so früh eine Einheit einlegte, sei auch für die Führungsetage überraschend gekommen.

Auf dem Feld zeigte sich der abwanderungswillige Flügelspieler zuletzt deutlich verbessert. Nach schwachen Leistungen zu Saisonbeginn legte er in den vergangenen 26 Pflichtspielen 21 Scorerpunkte auf, dennoch verlor der BVB drei der vergangenen vier Partien in der Bundesliga.

