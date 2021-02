BVB, News und Gerüchte: Marco Rose schließt Verpflichtung von Gladbach-Stars aus

Der zukünftige Dortmund-Trainer Marco Rose hat eine Verpflichtung von Spielern von Borussia Mönchengladbach ausgeschlossen. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke hofft, dass Schalke 04 den Abstieg aus der Bundesliga vermeiden kann. Ex-Trainer Jürgen Klopp spricht über Dortmunds Meistermannschaft von 2011 und 2012. Heute Abend steht zudem das Champions-League-Achtelfinalhinspiel gegen Sevilla an. Alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund gibt es hier.

BVB, News: Marco Rose schließt Verpflichtung von Gladbach-Stars aus

Nachdem bekannt wurde, dass Marco Rose im Sommer Trainer von Borussia Dortmund wird, schossen direkt Gerüchte ins Kraut. Könnte er aktuelle Stars der Fohlen wie Marcus Thuram oder Florian Neuhaus mit nach Dortmund bringen?

In einer Pressekonferenz am Mittwoch schob Rose derartigen Spekulationen nun einen Riegel vor: "Wenn Marco Rose sagt, er nimmt keinen Spieler mit zu Borussia Dortmund, dann nimmt er keinen Spieler mit zu Borussia Dortmund. Fertig, aus", betonte er.

Was Rose auf der Pressekonferenz sonst zum anstehenden Wechsel sagte - und warum Gladbach-Manager Max Eberl gegen "Lügen" wetterte, könnt Ihr hier nachlesen.

BVB, News: Watzke drückt Schalke 04 die Daumen

Borussia Dortmund droht mit dem möglichen Abstieg von Schalke 04 aus der Bundesliga seinen Erzrivalen im Oberhaus zu verlieren. BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hofft deshalb, dass die Königsblauen die Misere noch abwenden können.

"Ich drücke Schalke 04 die Daumen, dass der Klub in der Bundesliga bleibt und dafür die nötigen Punkte sammelt - außer am Samstag", sagte Watzke der Sport Bild vor dem anstehenden Revierderby am kommenden Samstag (18.30 Uhr).

© getty BVB-Boss Hans-Joachim Watzke hofft, dass Schalke der Klassenerhalt gelingt.

"Für uns ist das Derby immer ein Spiel mit besonderer Bedeutung", erklärte der 61-Jährige. "Und auch für die Liga wäre es nicht schön, wenn nach dem HSV, der inzwischen drei Jahre fehlt, wieder ein Verein mit großer Tradition verschwindet." Ganz ähnlich äußerte sich auch Sebastian Kehl, Chef der Lizenzspielerabteilung beim BVB.

"Wenn wir auf die Brisanz, Emotionen und Rivalität bei diesem Spiel dauerhaft verzichten müssten, wäre das nicht nur für uns, sondern ganz Fußball-Deutschland schade", sagte der ehemalige BVB-Kapitän. "Wenn Schalke absteigen sollte, würde uns in der nächsten Saison ohne die Derbys schon eine Menge fehlen. Trotzdem haben wir am Samstag nichts zu verschenken und brauchen unbedingt die drei Punkte."

BVB: Marco Reus kehrt in Startelf zurück

Vor dem Duell mit Schalke 04 steht für die Dortmunder am Mittwoch zunächst das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den FC Sevilla auf dem Programm (ab 21 Uhr live auf DAZN). Wie die Bild berichtet, wird dabei Marco Reus in die Startelf zurückkehren.

Am vergangenen Wochenende kam der Kapitän nur von der Bank, nun darf er sich wieder von Beginn an beweisen. Dafür soll Julian Brandt beim Gastspiel in Spanien Platz machen. Offen ist aktuell noch, ob Thomas Delaney mit von der Partie ist Der 29-Jährige saß am Dienstag nicht im Teamflieger, da seine Frau ein Kind erwartet. Womöglich könnte er aber noch im Privatjet kurzfristig nachreisen.

Diese Stars wechselten von Gladbach nach Dortmund - und umgekehrt © getty 1/19 Wer in Gladbach gute Arbeit leistet, gerät schon mal ins Visier des BVB. Marco Rose folgt nun dem Ruf der Schwarzgelben. Wer sonst noch von den Fohlen in den Ruhrpott wechselte, zeigen wir Euch hier. © imago images / kicker/Metelmann 2/19 FRANZ BRUNGS: Der Angreifer wechselte 1963 von Gladbach nach Dortmund. Spielte zuvor seit 1960 bei den Fohlen und anschließend nur zwei Jahre beim BVB, ehe es zum 1. FC Nürnberg ging. © imago images / Horstmüller 3/19 Brungs gewann zwei deutsche Meisterschaften und drei DFB-Pokale, jeweils einmal mit dem BVB. Für Gladbach traf er 37-mal in 92 Spielen, für den BVB 31-mal (13 Vorlagen) in 70 Spielen. Spielte zudem für den Club, Hertha und Köln. © imago images / Werek 4/19 SIEGFRIED REICH: Der Mittelstürmer kam 1983 aus Gladbach zum BVB, spielte dort allerdings nur ein Jahr, ehe er 1984 nach Bielefeld wechselte. In Gladbach verbrachte er allerdings zuvor auch nur zwei Spielzeiten. © imago images / Werner Otto 5/19 Reich war nur Reservist bei beiden Borussia und kam insgesamt auf 33 Spiele und 10 Tore. Weitaus erfolgreicher war er in der 2. Liga mit Wolfsburg und Hannover. Er wurde zweimal Torschützenkönig schaffte 1987 mit 96 den Aufstieg. © imago images / Werek 6/19 FRANK MILL: Kam 1986 aus Gladbach nach Dortmund und blieb dort letztlich bis 1994. Der Mittelstürmer war lange Zeit eine feste Größe beim BVB. © imago images / Horstmüller 7/19 Mit dem BVB gewann Mill 1989 den DFB-Pokal. Sein größter Erfolg jedoch war der WM-Titel 1990 mit Deutschland. In 227 Pflichtspielen traf er 64-mal für den BVB. Bei Gladbach zuvor netzte er allerdings 80-mal in nur 186 Spielen. © imago images / HJS 8/19 HEIKO HERRLICH: Nach zwei Jahren in Leverkusen ging Herrlich 1993 zur Gladbacher Borussia, wechselte jedoch bereits 1995 nach Dortmund, wo er schließlich bis zum Karriereende 2004 blieb. © imago images / Passage 9/19 Der Stürmer verabschiedete sich als DFB-Pokalsieger aus Gladbach und räumte dann mit dem BVB so richtig ab: Zweimal Meister sowie Champions-League- und Weltpokal-Sieger 1997. In 183 Spielen machte er 56 Tore für den BVB. © getty 10/19 MAHMOUD DAHOUD: Das Gladbacher Eigengewächs spielte von 2013 bis 2017 für die Profis und wechselte dann zur anderen Borussia. © getty 11/19 Nach anfänglichen guten Jahren steht Dahoud mittlerweile auf dem Abstellgleis beim BVB, für den er insgesamt 82 Pflichtspiele bestritten hat (1 Tor, 7 Vorlagen). Bei Gladbach waren es noch 86 Spiele, 8 Tore und 16 Vorlagen. © getty 12/19 MARCO REUS: Aus Ahlen gekommen, spielte sich Reus in Gladbach von 2009 bis 2012 in den Vordergrund, anschließend klopfte sein ursprünglicher Jugendverein BVB an und Reus wechselte für 17,1 Millionen Euro nach Dortmund zurück. © getty 13/19 Beim BVB stieg Reus schließlich zum absoluten Leistungsträger und Kapitän auf. Gewann 2017 den DFB-Pokal und dreimal den Super Cup. Traf bislang 123-mal in 296 Spielen (87 Assists) für Dortmund. Für Gladbach waren es 41 Tore in 109 Spielen. © getty 14/19 THORGAN HAZARD: Bereits 2014 lieh Gladbach Hazard von Chelsea aus und verpflichtete ihn 2015 dann fest. In Gladbach blieb der Bruder von Eden Hazard bis 2019, ehe es für ihn zum BVB ging. © getty 15/19 Mit dem BVB gewann er 2019 den Super Cup, sein erster Titel auf Vereinsebene. In mittlerweile 55 Spielen traf er 10-mal und legte 17 Tore direkt auf. In Gladbach zuvor waren es 46 Tore und 44 Assists in 182 Spielen. © getty 16/19 JONAS HOFMANN: Es geht aber auch in die andere Richtung! Hoffmann nämlich kam 2016 vom BVB zur Gladbacher Borussia. Zuvor war er noch kurzzeitig an Mainz 05 ausgeliehen. © getty 17/19 Mit dem BVB gewann er 2013 und 2014 jeweils den Super Cup. In Gladbach gehört er jedoch seit Jahren zu den Leistungsträgern und brachte es in 141 Spielen auf 20 Tore und 30 Assists. © getty 18/19 MATTHIAS GINTER: Auch Ginter spielte zuerst für Dortmund und kam erst 2017 nach Gladbach. Er stammt indes aus der Freiburg-Jugend und wurde 2014 nach Dortmund transferiert. © getty 19/19 In Gladbach ist der Abwehrspieler gesetzt, jedoch feierte er seine größten Erfolge in seiner BVB-Zeit, darunter den WM-Titel 2014. Er gewann 2017 den DFB-Pokal und wurde 2017 Confed-Cup-Sieger mit Deutschland.

BVB, News: Jürgen Klopp spricht über Meistermannschaft

Mit Trainer Jürgen Klopp holte der BVB 2011 und 2012 zweimal die Deutsche Meisterschaft, bevor mehrere Leistungsträger sich aus Dortmund verabschiedeten. "Ich hätte gerne mal gesehen, wie das Ganze ausgesehen hätte, wenn wir alle zusammengeblieben wären", sagte Klopp in der DAZN-Doku "BVB 09 - Stories who we are". Außerdem schwärmte er in den höchsten Tönen von seinem ehemaligen BVB-Schützling Dede. Hier könnt Ihr Kloppos Aussagen nachlesen.

