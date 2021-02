Borussia Mönchengladbach: Pressekonferenz mit Marco Rose und Max Eberl im Liveticker

Der Wechsel von Trainer Marco Rose von Borussia Mönchengladbach zu Borussia Dortmund nach der Saison steht fest. Auf einer Pressekonferenz stellen sich Rose und Manager Max Eberl heute den Fragen der Journalisten. Hier könnt Ihr die PK im Liveticker verfolgen.

Borussia Mönchengladbach - Die Pressekonferenz mit Rose im Liveticker: Vor Beginn

Vor Beginn:

Eberl sowie einige Borussia-Fans zeigten sich nach der Bekanntgabe des Rose-Wechsels allerdings enttäuscht, dass der 44-Jährige nicht in Gladbach bleibt. Laut Bild soll es nach einer Abschiedsrede Roses in der Kabine zu Wortgefechten mit den Führungsspielern gekommen sein. Wie erklärt Rose heute seinen Abschied?

Vor Beginn:

Zuletzt kursierten Gerüchte, nach denen sich die Borussia schon vorzeitig von Rose trennen möchte. Dies wies der Verein gegenüber Sport1 jedoch zurück. Die Fohlen wollen die Saison mit Rose zu Ende bringen.

Vor Beginn:

Herzlich willkommen zur Pressekonferenz von Borussia Mönchengladbach. Manager Max Eberl und Trainer Marco Rose werden sich heute zum nahenden Abschied des Coaches äußern, und natürlich wird es auch um die Bundesliga gehen. Los geht es um 9.30 Uhr.

Borussia Mönchengladbach: Die Rose-PK im Livestream

Die Borussia bietet allen Interessierten einen Livestream der Pressekonferenz mit Rose und Eberl über ihren YouTube-Kanal an. Hier geht's lang. Bei uns im Liveticker verpasst Ihr natürlich ebenfalls kein Zitat.

Borussia Mönchengladbach: Trainer Marco Rose verkündet Abschied

Am Montag gab die Borussia bekannt, dass Rose den Verein zum Saisonende verlassen und bei Borussia Dortmund anheuern wird. "Wir freuen uns sehr auf ihn. Mehr gibt es momentan nicht zu sagen, das tun wir, wenn Marco Rose hier seinen Job antritt. Das gebietet der Respekt vor allen Beteiligten", sagte der Dortmunder Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke dem SID.

Rose macht Gebrauch von einer Ausstiegsklausel, der 44-Jährige kann für eine kolportierte Ablösesumme in Höhe von fünf Millionen Euro wechseln. Rose hatte den fünfmaligen deutschen Meister im Sommer 2019 übernommen und ihn in seiner ersten Saison mit brillantem Tempofußball in die Champions League geführt. Dort erreichte der Klub erstmals in seiner Vereinsgeschichte das Achtelfinale und trifft dort in der kommenden Woche auf Manchester City.

