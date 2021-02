BVB - News und Gerüchte: Offenbar erste Gespräche mit Wunsch-Keeper

Der BVB hat offenbar Gespräche mit Wunsch-Keeper Thomas Strakosha von Lazio Rom geführt. Derweil soll ein Fan-Banner der Mannschaft Beine machen und ein Gladbacher will wohl nicht seinem Trainer Marco Rose nach Dortmund folgen. Die News und Gerüchte zum BVB gibt es hier.

BVB - News: Fan-Banner soll Mannschaft motivieren

Für den BVB stehen wichtige Spiele an. Zunächst geht es am Mittwoch zum FC Sevilla (21 Uhr live auf DAZN) in der Champions League, anschließend kommt es am Samstag zum Revierderby gegen Schalke 04. Grund genug für die Fans der Borussia, der eigenen Mannschaft eine klare Botschaft mit auf den Weg zu geben.

Am Zaun des Trainingsgeländes in Dortmund-Brackel prangt daher nun ein schwarz-gelbes Banner mit der klaren Nachricht: "Zeit die Wende einzuleiten! Zerreißt Euch für Borussia!"

Zuletzt wurde dem einen oder anderen Spieler des BVB der letzte Siegeswille abgesprochen. Ein Umstand, der auch Interimstrainer Edin Terzic nicht verborgen blieb. Allerdings betonte Terzic auch: "Wir sind eine Mannschaft, die in dieselbe Richtung geht, aber klar sind die erfahrenen Spieler mehr in der Pflicht voranzugehen als ein 16- oder 17-Jähriger."

BVB - Gerücht: Erste Verhandlungen mit Thomas Strakosha

Nach den zuletzt schwachen Leistungen der Torhüter Marwin Hitz und zuvor Roman Bürki hat der BVB ein klares Torhüterproblem. Und offenbar arbeitet die Borussia nun daran, dieses zur neuen Saison in den Griff zu bekommen.

Ein möglicher Kandidat für den Kasten des BVB ist wohl Thomas Strakosha von Lazio Rom. Bereits in der Vorwoche erklärte dieser gegenüber sky: "Ich denke, Borussia Dortmund ist ein großer Verein. Sie haben ein sehr junges und talentiertes Team" und schob nach: "Wer wäre bei einer Anfrage eines solchen Vereins nicht interessiert?"

Der BVB wurde daraufhin offenbar hellhörig, denn wie sky nun berichtet, soll es bereits Gespräche zwischen Klubverantwortlichen und den Beratern des Albaners gegeben haben. Dessen Vertrag läuft indes 2022 aus.

Ein weiterer Name, der von sky ins Rennen gebracht wurde, ist Bartlomiej Dragowski. Der 23-Jährige spielt für die Fiorentina und hat noch Vertrag bis 2023.

Thomas Strakosha könnte in der kommenden Saison das Tor des BVB hüten.

BVB - News: Nachwuchskeeper Marian Kirsch kommt aus Hannover

Einen neuen Keeper hat der BVB aber bereits jetzt an der Angel. Es handelt sich um den 17 Jahre alten Marian Kirsch, der bislang beim Nachwuchs von Hannover 96 aktiv war.

Hannovers Klubboss Martin Kind bestätigte den Wechsel gegenüber der Neuen Presse: "Er geht nach Dortmund. Es ist mehr als ärgerlich, dass wir ihn nicht halten konnten. Wir waren dran und wollten den Vertrag mit ihm verlängern."

Zunächst wird Kirsch wohl im Nachwuchs eingeplant sein, auf Sicht aber ist er ein Kandidat für die Profis.

BVB - Gerücht: Borussia für Florian Neuhaus offenbar zu klein

Ein Spieler, den Gladbachs künftiger Trainer Marco Rose wohl gern mit nach Dortmund bringen würde, ist Mittelfeldspieler Florian Neuhaus. Doch das könnte sich offenbar schwierig gestalten.

Wie sky berichtet, ist die andere Borussia für Neuhaus wohl ein zu kleiner Schritt auf der Karriereleiter. Der 23-Jährige sehe sich "bei einem Klub, der noch größer ist". An Neuhaus soll unter anderem auch der FC Bayern interessiert sein.

