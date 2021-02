BVB-Neuzugang Julian Rijkhoff: Berater Dick van Burik erklärt die Transferhintergründe

Der Berater von Borussia Dortmunds Neuzugang Julian Rijkhoff, Dick van Burik, hat die Beweggründe des 16-jährigen Talents für den Wechsel von Ajax Amsterdam zum BVB erklärt.

"Wir waren in den Gesprächen mit Dortmunds Verantwortlichen sehr beeindruckt. Sie wussten alles über ihn, ihre Scouting-Abteilung hat einen sehr guten Job gemacht. Wie gut der BVB ihn schon kannte, wie er ihn weiterentwickeln möchte und wir überzeugt er von ihm ist - all das hat auf Julian und seine Eltern großen Eindruck gemacht", sagte der 47-Jährige der Bild-Zeitung.

Das Lager des Nachwuchsstürmers sei sich "sicher, dass der Wechsel zum BVB genau der richtige Schritt" sei.

Der BVB habe seinen guten Umgang in puncto Behandlung und Entwicklung von jungen Talenten bereits in den vergangenen Jahren mehrfach unter Beweis gestellt. "Der Verein hat gezeigt, was für ein gutes Umfeld er talentierten Spielern für ihre Entwicklung auf höchstem Niveau bietet", erklärte van Burik.

Rijkhoffs Wechsel vom niederländischen Spitzenteam nach Dortmund hatte besonders in Amsterdam für Wirbel gesorgt. Neben dem 16 Jahre alten Niederländer verließen in den vergangenen Jahren zahlreiche Offensivtalente die so gerühmte Ajax-Akademie, ohne ein Profispiel gemacht zu haben.

Ajax und die Talente-Flucht: Die Bundesliga als großer Profiteur - BVB, Bayern, Hertha und Bayer sahnen ab © Instagram/julianrijkhoff 1/25 Julian Rijkhoff wechselt von Ajax Amsterdam zum BVB. Ajax verliert durch den Transfer eines seiner vielversprechendsten Talente. Es ist nicht das erste Mal, dass dies in den letzten Jahren passiert. Insbesondere Angreifer verließen Ajax zuletzt. © getty 2/25 "Das ist schon auffällig. Auf anderen Positionen schaffen es Talente immer wieder zu den Profis, nicht aber im Angriff", sagt Thijs Zwagerman, Redakteur für "Ajax Showtime". Wir zeigen die Talente, die Ajax noch vor ihrem ersten Profispiel verließen. © Instagram/julianrijkhoff 3/25 JULIAN RIJKHOFF: Rijkhoff galt als eines der größten Ajax-Talente seit langer Zeit. Als 15-Jähriger gelangen ihm in der U17 von Ajax in vier Spielen neun Treffer, in seinem Debüt für die niederländische U15 erzielte er in 19 Minuten einen Hattrick. © getty 4/25 Der Fördervertrag von Rijkhoff lief allerdings im Sommer aus. Ajax bot dem Angreifer zwar einen Profivertrag an, dieser lehnte das erste Angebot jedoch ab. Dann herrschte lange Funkstille. Die Chance für Michael Zorc und den BVB! © getty 5/25 Die Borussia lotste Rijkhoff nach Dortmund, dort soll der 16-Jährige zunächst in der U17 auflaufen. Für Dortmund ist der Transfer ein echtes Schnäppchen: Der BVB muss nur die Ausbildungsentschädigung entrichten. Kostenpunkt: weniger als 200.000 Euro. © getty 6/25 DONYELL MALEN: Auch Malen durchlief diverse Jugendmannschaften von Ajax. Bereits mit neun wechselte der Niederländer in die Jugendakademie von Amsterdam. Trotz seines großes Talents sah er bei anderen Vereinen bessere Chancen für seine Entwicklung. © getty 7/25 Der Angreifer wechselte als B-Jugendlicher in die Akadamie des FC Arsenal. Dort funktionierte Thierry Henry Malen vom Mittelstürmer zum Flügelspieler um - mit Erfolg. In zwei Jahren traf er für die U18 und U23 der Gunners 44-mal. © getty 8/25 Dennoch wechselte Malen erneut. Seinen ersten Profivertrag unterschrieb er bei PSV Eindhoven und avancierte dort zum Nationalspieler. In 100 Spielen für PSV traf Malen bislang 45-mal, nun soll ihn unter anderem der BVB auf dem Zettel haben. © getty 9/25 DAISHAWN REDAN: Auch Redan lief als Teenager für die Jugendmannschaften von Ajax auf und galt als eines der größten Talente seiner Altersklasse. Der Angreifer spielte 17-mal für die niederländische U15 und U16. © getty 10/25 Auch er entschied sich allerdings noch vor dem Sprung zu den Profis zu einem Wechsel auf die Insel. Redan schloss sich dem FC Chelsea an, wo er in 53 Spielen für die Jugendmannschaften der Blues 32-mal einnetzte. © getty 11/25 Für rund 3 Millionen Euro wechselte der Youngster 2019 dann zu Hertha BSC, wo er zunächst für die zweite Mannschaft zum Einsatz kam und anschließend zum FC Groningen verliehen wurde. 2020/2021 kam er für die Hertha auf sechs Bundesliga-Kurzeinsätze. © IMAGO / Pro Shots 12/25 JAVAIRO DILROSUN: Noch ein Ajax-Schüler, der nun für die Hertha spielt. Der Linksaußen durchlief in Amsterdam sämtliche Jugendmannschaften, wechselte allerdings schon in jungen Jahren zu Manchester City auf die Insel. © getty 13/25 Bei den Citizens sah er jedoch keine Chance für einen Durchbruch, wie ihn Phil Foden im Jahr 2018 geschafft hatte. Eine Vertragsverlängerung lehnte der Niederländer ab und verhandelte unter anderem mit Benfica über einen Wechsel. © getty 14/25 Schließlich landete er in der deutschen Hauptstadt. Die Hertha musste lediglich eine Ausbildungsentschädigung stemmen. Dilrosun wurde sofort bei den Profis eingebunden, überzeugte auf Anhieb und ist eigentlich gesetzt, aber immer wieder verletzt. © getty 15/25 DILLON HOOGEWERF: Lief bereits als Knirps im Ajax-Trikot auf, im Alter von neun Jahren schloss er sich Amsterdam an. Auch er lief für die niederländische U15-, U16- und U17-Auswahl auf. © getty 16/25 Und auch er entschied sich - wer hätte das gedacht? - für einen Wechsel zu einem englischen Spitzenteam. Im vergangenen Sommer wagte Hoogewerf den Sprung über den Teich und ging zu Manchester United. © getty 17/25 Bislang kommt der 17-Jährige noch in erster Linie in der U18 der Red Devils zum Einsatz, ließ sein Potenzial allerdings bereits aufblitzen: In zehn Spielen traf er in dieser Saison viermal und steuerte weitere vier Assists bei. © getty 18/25 NICOLAS KÜHN: Einen etwas anderen Weg ging Kühn. Der deutsche Youngster spielte zunächst für St. Pauli, Hannover 96 und RB Leipzig, ehe er im Januar 2018 schließlich zu Ajax wechselte. Dort blieb Kühn zwei Jahre. © getty 19/25 Nach 43 Spielen sowie einer Zweitliga-Meisterschaft mit Jong Ajax, wie die zweite Mannschaft der Niederländer genannt wird, schloss sich Kühn dem FC Bayern an. Zunächst auf Leihbasis, im Sommer verpflichteten die Bayern ihn dann schließlich fest. © getty 20/25 In der aktuellen Saison kam der Rechtsaußen bislang 16-mal für die zweite Mannschaft der Bayern zum Einsatz. Dem 21-Jährige gelangen in der 3. Liga dabei vier Tore sowie zwei Vorlagen. © IMAGO / VI Images 21/25 OUASIM BOUY: Verließ die Ajax-Akademie in der U19 nach vier Jahren in Amsterdam und ging zu Juventus. Den Durchbruch verpasste er dort jedoch, trotz eines Profieinsatzes für die Alte Dame. Wird nun seit Jahren immer wieder verliehen. © getty 22/25 Der zentrale Mittelfeldspieler landete unter anderem beim HSV, für den er drei Spiele in der Rückrunde 13/14 machte. Seine beste Zeit hatte er bei PEC Zwolle (56 Spiele), aktuell steht er bei Leeds United unter Vertrag, ist aber noch ohne Einsatz. © IMAGO / Pro Shots 23/25 TIMOTHY FOSU-MENSAH: Zugegeben kein Offensiv-Spieler, aber immerhin acht Jahre in der Ajax-Jugend. Auch der Neu-Leverkusener zog es vor, das Weite zu suchen, anstatt den Sprung zu den Ajax-Profis zu wagen. Wie Redan und Dilrosun zog es ihn nach England. © IMAGO / AFLOSPORT 24/25 Manchester United legte 2014 380.000 Euro für den damals 16 Jahre alten Außenverteidiger hin, unter van Gaal kam er sogar im zweiten Jahr recht regelmäßig bei den Profis zum Einsatz, gewann gegen den Ex-Klub sogar das Europa-League-Finale. © getty 25/25 Auf Leihen zu Crystal Palace und Fulham, wo ihn eine Kreuzbandverletzung ausbremste, folgte nun im Januar der Transfer zu Bayer Leverkusen - für gerade einmal 1,7 Mio. Euro. Soll dort Lars Bender als Rechtsverteidiger künftig beerben.

Borussia Dortmund: Rijkhoff spielt vorerst in der U17

Donyell Malen, der ebenfalls im Fokus des BVB stehen soll, Javairo Dilrosun (Hertha BSC), Nicolas Kühn (FC Bayern) oder Leverkusen-Neuzugang Timothy Fosu-Mensah standen allesamt ebenfalls nie für Ajax auf dem Platz.

Die Dortmunder wollen das Talent langsam aufbauen. Rijkhoff soll zunächst in der U17 mittraineren und im kommenden Sommer in die U19 aufrücken.

Der BVB bezahlte für Rijkhoff lediglich eine Ausbildungsentschädigung in kolportierter Höhe von 200.000 Euro an Ajax.