BVB: Fans stimmen Mannschaft mit nächsten Plakat auf Revierderby ein

Vor dem Revierderby gegen den FC Schalke 04 (Sa., 18.30 Uhr im LIVETICKER) haben sich die Fans von Borussia Dortmund mit einer emotionalen Botschaft an die Mannschaft gewandt. Am Trainingsplatz in Dortmund-Brackel hing ein Banner, mit dem die Fans das Team auf das Duell gegen den Rivalen einschwören soll.

"Zeigt wer und was ihr seid - der Sieg im Derby ist der höchste Preis", ist auf dem Spruchband zu lesen. Damit unterstrichen die Anhänger erneut die Bedeutung der Partie für den zuletzt kriselnden Klub.

Bereits am Dienstag hatten Fans ein Banner ebenfalls am Trainingsgelände mit der Aufschrift "Zeit, die Wende einzuleiten! Zerreißt euch für Borussia" angebracht. Dem vorausgegangen war mit dem 2:2 gegen Hoffenheim ein erneuter Rückschlag im Kampf um die Champions League. Der Rückstand auf Platz vier beträgt aktuell sechs Punkte.

Nach den enttäuschenden Leistungen in der Bundesliga zuletzt hat der BVB zumindest in der Champions League wieder in die Spur gefunden. Mit 3:2 gewann das Team von Trainer Edin Terzic das Hinspiel im Achtelfinale gegen den formstarken FC Sevilla.

In der Bundesliga soll daran nach nur sechs Punkten aus den vergangenen sechs Spielen angeknüpft werden. Mit dem Tabellenletzten Schalke 04 kommt der vermeintlich richtige Gegner dafür.

Das Hinspiel am 24. Oktober haben die Schwarz-Gelben im Signal Iduna Park mit 3:0 gewonnen. Aktuell trennen die Klubs 24 Punkte in der Tabelle.