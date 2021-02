BVB-Star Erling Haaland schwärmt von Robert Lewandowski und verrät: "Ich schaue jedes Spiel von Bayern"

Stürmerstar Erling Haaland von Borussia Dortmund hat verraten, dass er sich jedes Spiel von Rekordmeister Bayern München anschaut. Zudem schwärmte der Norweger von Weltfußballer Robert Lewandowski.

"Der Typ ist verrückt. Er ist einfach verrückt", sagte Haaland im Interview mit dem norwegischen Sender Viaplay Football. "Wenn ich ein Tor erziele, sage ich mir: 'Okay, jetzt bin ich ihm ein Tor näher gekommen'. Aber dann macht er einfach mal wieder einen Hattrick, als wäre es etwas Alltägliches."

Er könne daher auch viel von dem 32-jährigen Bayern-Angreifer lernen, führte Haaland aus: "Er ist vor allem technisch und im Kombinationsspiel sehr gut. Da kann ich mir viel abgucken. Ich schaue jedes Bayern-Spiel und lerne von all ihren Spielern viel. Sie sind ein fantastisches Team."

Zudem beeindrucke ihn an Lewandowski auch dessen Positionsspiel, so der 20-jährige Nationalspieler weiter: "Seine Mitspieler wissen immer, wo er steht und er schafft es immer, am richtigen Ort zu sein und ihre Angriffe abzuschließen."

In der laufenden Bundesliga-Saison sind Haaland bis dato 17 Tore für den BVB gelungen. An der Spitze der Torjägerliste steht Lewandowski mit 26 Treffern.