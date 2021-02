Stolpert der BVB wieder über eine Mannschaft aus dem Tabellenkeller? Hier bei SPOX könnt Ihr die Partie von Borussia Dortmund gegen Arminia Bielefeld im Liveticker verfolgen.

Bundesliga: BVB - Arminia Bielefeld heute im Liveticker

Trotz des harten Programms mit vier Spielen in den kommenden elf Tagen wird Terzic gegen den Aufsteiger die "beste Mannschaft auf den Platz schicken". Bielefeld würde immer "mutigen Fußball spielen", so der BVB-Coach: "Wir müssen sie in ihrem mutigen Auftreten stoppen."

Roman Bürki, Thorgan Hazard, Dan-Axel Zagadou und Lukasz Piszczek sind heute bei Borussia Dortmund wieder dabei.

Bundesliga: BVB - Arminia Bielefeld heute im TV und Livestream

Alle Spiele des heutigen Bundesliga-Samstags werden vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Livestream-Möglichkeiten gibt es hierfür über die SkyGo-App oder über Sky Ticket, falls Ihr einen Pass erwerben wollt.

Bundesliga: Die Tabelle vor BVB gegen Arminia Bielefeld