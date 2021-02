1. FC Köln rudert nach Protesten gegen den neuen "Leiter Kommunikation und Medien" Fritz Esser wohl zurück

Der 1. FC Köln hat offenbar auf die Proteste aus seiner Fangemeinde reagiert und von der Einstellung von Fritz Esser als neuen "Leiter Medien & Kommunikation" abgesehen. Das berichtet Sport1 unter Berufung auf eigene Informationen. Noch im Laufe des Tages soll eine Stellungnahme des Vereins in der Causa erfolgen.

Zuvor hatte sich der Klub durch die Personalentscheidung nicht nur den Unmut der eigenen Fans und Mitglieder zugezogen, sondern auch den von prominenten Anhängern und einem Klub-Idol der jüngeren Jahre.

Esser, der sich in mehreren Bewerbungsrunden bei den Domstädtern durchgesetzt und sich bereits Geschäftsführer Alexander Wehrle und Horst Heldt vorgestellt hatte, wurde vorgeworfen, nicht in Einklang mit den Werten zu stehen, die der Verein nach eigener Aussage und nach Meinung der Fans vertreten sollte.

Der 39-Jährige hatte in seiner Rolle als Bild-Journalist und als Privatperson in sozialen Medien in der Vergangenheit ein ums andere Mal fragwürdige Ansichten bei Fragen der Einwanderungspolitik in Kommentaren und Beiträgen vertreten.

So schrieb er beispielsweise im Oktober 2017 einen Beitrag via Twitter, in dem er AFD-Politiker Bernd Baumann zu dessen Kritik im deutschen Bundestag gratulierte. "Die Schelle" habe sich der Bundestag "redlich verdient". Baumann hatte zuvor mit einem Göring-Vergleich im Bundestag für einen Eklat gesorgt. Außerdem schoss Esser immer wieder gegen die aktive Fanszene des Effzeh, bezeichnete die Anhänger als "Schwachmaten" und verglich Ultra-Aktionen mit Neonazi-Aufmärschen.

Der Mitgliederrat des 1. FC Köln beklagte noch am Mittwoch im Kölner Stadt-Anzeiger, dass er nicht in die Entscheidung eingebunden worden sei. Wäre man gefragt worden, hätte man mit deutlicher Mehrheit gegen Esser votiert, heißt es aus dem Gremium.

Auf Ablehnung stieß die Einstellung von Esser, der zuvor bei der Bahn-Tochter Schenker Logistics tätig war, auch bei prominenten Mitgliedern des Vereins wie Komikerin Carolin Kebekus, der Band Kasalla oder Fabian Köster von der ZDF heute show.

Während Klublegende Lukas Podolski mit wütenden Emojis auf die Esser-Einstellung reagierte, appellierte Köster - offenbar mit Erfolg - an den Verein: "Lieber 1. FC Köln, bitte überdenkt diese 'Verpflichtung'. Die Liga ist uns egal, die Werte sind es nicht."