Im Freitagsspiel der Bundesliga stehen sich heute der VfB Stuttgart und FSV Mainz 05 gegenüber. Die Partie des 19. Spieltags könnt ihr hier bei SPOX im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

VfB Stuttgart - Mainz 05: Freitagsspiel heute im Liveticker - Vor Beginn

Aufsteiger VfB Stuttgart sucht nach einem guten Start in die Saison seine Form. In den vergangenen drei Partien holten die Schwaben nur einen Punkt, gegen Bielefeld und Freiburg ging man als Verlierer vom Platz. Der heutige Gegner aus Mainz befindet sich jedoch in einer noch tieferen Krise. Nur zehn Zähler sind auf dem Konto des aktuell Vorletzten.

Das Duell zum Auftakt des 19. Spieltags wird um 20.30 Uhr angepfiffen und in der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart ausgetragen.

Hallo und herzlich willkommen zum Bundesliga-Liveticker der Partie zwischen dem VfB Stuttgart und Mainz 05.

VfB Stuttgart vs. Mainz 05: Die voraussichtlichen Aufstellungen

VfB Stuttgart: Kobel - Mavropanos, Anton, Kempf - W. Endo, Mangala - Wamangituka, Sosa - Castro, Klimowicz - Gonzalez

Mainz 05: Zentner - St. Juste, Bell, Niakhaté - da Costa, Mwene - Barreiro, Kohr - Latza - Burkardt, Onisiwo

VfB Stuttgart vs. Mainz 05: Freitagsspiel heute im TV und Livestream

Das heutige Freitagsspiel der Bundesliga überträgt DAZN live und in voller Länge. Die Vorberichterstattung beginnt um 20.15 Uhr. Es begleiten Euch Moderator Alex Schlüter, Kommentator Lukas Schönmüller und Experte Ralph Gunesch.

VfB Stuttgart vs. Mainz 05: Bundesliga-Tabelle vor dem 19. Spieltag