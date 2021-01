Bundesliga, Stimmen zu den Dienstagsspielen am 17. Spieltag - BVB-Trainer Terzic übt Kritik an Mannschaft: "Zu sehr auf das Talent verlassen"

Nach der Niederlage gegen Leverkusen hat BVB-Trainer Kritik an der Einstellung seiner Mannschaft geübt. Während Werder mit dem Spielausgang in Mönchengladbach haderte, sah der Wolfsburger Trainer ein "richtiges Kampfspiel" in Mainz.

Die Stimmen zum 16. Spieltag von Sky gibt es hier im Überblick.

Borussia Mönchengladbach - Werder Bremen 1:0

Marco Rose (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Wir hatten Feldvorteile, ohne klare Chancen zu haben. Ich hatte trotzdem in der Pause ein gutes Gefühl. Bremen hat nach unserer Führung noch einmal richtig Druck gemacht. Am Ende hatten wir beim Pfostenschuss das Glück, das wir in dieser Saison manchmal nicht hatten."

Florian Kohfeldt (Trainer Werder Bremen): "Beide Mannschaften hatten ihren Plan. Der ist aus unserer Sicht lange Zeit gut aufgegangen. Der Unterschied war, dass Gladbach die eine Chance nutzt. Es war eine unglückliche Niederlage. Aufgrund der Chancen hätten wir mindestens einen Punkt verdient gehabt. Mit der Leistung bin ich sehr zufrieden, mit dem Ergebnis extremst unzufrieden."

Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 2:1

Julian Brandt (Borussia Dortmund) über ...

... das Spiel: "Ich glaube, dass wir in den ersten Minuten gut reingekommen sind, Ballgewinne hatten, nah ans Tor gekommen sind. Der Rest war nicht gut. Wir hatten keine gute Intensität, haben den Leverkusenern zu viel Zeit und Platz gegeben. Sie konnten sich jeden Pass aussuchen. Nach der Pause haben wir mit höherer Intensität gespielt und uns Chancen herausgespielt.

... die Leistungsschwankungen: "Das macht kein Spieler auf dem Platz extra. Es zieht sich durch die Saison, dass wir im Moment nicht in der Lage sind, das Niveau über 90 Minuten zu halten. Es gibt zu viele Dellen. Wir bauen den Gegner zu oft mit eigenen Fehlern auf, das bricht uns dann das Genick."

... sein Tor: "Ich bin froh, dass auch mal bei mir der Knoten geplatzt ist."

... den Titelkampf: "Mit der bisherigen Punkteausbeute sind wir nicht zufrieden. Wir sollten zusehen, dass wir vielleicht mal anfangen eine Serie zu starten."

Marco Reus (Borussia Dortmund): "Es war ein brutal offenes Spiel. Wir haben Leverkusen extrem viele Kontermöglichkeiten gegeben. Nach dem 1:1 waren wir sehr, sehr am Drücker. Die Tür war auf, aber wir sind nicht durchgegangen. Dann kriegen wir eine Konterchance, die 15. glaube ich, und dann kriegst du das 1:2 und dann wird es schwer. Es war ein enttäuschender Abend für uns."

Lukas Hradecky (Bayer Leverkusen): "Wir hätten höher gewinnen können, es gab die Möglichkeiten. Das 1:1 darf niemals fallen. Da haben wir ein bisschen gezittert und es war ein bisschen Glück dabei."

Edin Terzic (Trainer Borussia Dortmund) über ...

... das Spiel: "Wir sind ganz ordentlich ins Spiel gekommen, bis zur 25 Minute hatten wir viele Torchancen. Ab dem Gegentor war ein Bruch im Spiel. Mit der Körpersprache waren wir gar nicht einverstanden. Wir hatten das Gefühl, der Kopf geht runter. Wir akzeptieren, was passiert. Das wollten wir ändern und das ist uns bis zum 2:1 gelungen. Das Gegentor war sehr doof und einfach. Qualität ist immer das Ergebnis von Talent und Mentalität. Heute haben wir uns zu sehr auf das Talent verlassen."

... den Titelkampf: "Mit Ergebnissen kann man die Tabelle beeinflussen, mit reden nicht. Platz vier ist unser Minimalziel."

Peter Bosz (Trainer Bayer Leverkusen): "Ich muss der Mannschaft ein großes Kompliment machen. Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt. Wir hätten das 2:0 machen müssen, so wird es gefährlich. Es war dann in der zweiten Halbzeit ein offener Schlagabtausch. Aber wir haben es am Ende gut gemacht."

Bayer Leverkusen gegen BVB: Die Noten und Einzelkritiken zum Spiel

Lukas Hradecky: Lange überhaupt nicht gefordert, ehe er den Ausgleich kassierte. An einem guten Tag hält er ihn. Note: 3,5.

Lars Bender: Setzte vor allem in der Anfangsphase offensive Akzente, ehe er sich mit fortlaufender Spieldauer immer mehr auf sein Kerngeschäft Abwehrarbeit fokussierte. Note: 3.

Jonathan Tah: Bei eigenem Ballbesitz immer wieder mit Problemen beim Aufbauspiel. Defensiv stabil und mit einer starken Zweikampfquote. Note: 2,5.

Edmond Tapsoba: Im Zweikampfverhalten etwas weniger präsent als sein Nebenmann, dafür genauer im Passspiel. Starke Blocks bei Haalands Schuss in der 64. und Brandts vier Minuten später. Note: 2.

Wendell: Brachte vor allem in der Anfangsphase eine körperliche Note in Leverkusens Spiel, bei der einen oder anderen Aktion übertrieb er es aber. In der 60. für Sinkgraven ausgewechselt. Note: 3.

Charles Aranguiz: Stand erstmals seit dem 4. Spieltag in Leverkusens Startelf, die fehlende Spielpraxis war ihm entsprechend anzumerken. Bemüht, aber gleichzeitig der unauffälligste Leverkusener Mittelfeldspieler. Note: 3,5.

Florian Wirtz: Nach zwei Spielen Abwesenheit kehrte der 17-Jährige in die Startelf zurück und strahlte im Mittelfeld direkt große Präsenz aus. Unglücklich vor Dortmunds 1:1, zielsicher beim Treffer zum 2:1. Note: 2.

Nadiem Amiri: Spielte einige gute Pässe, die Raumgewinn brachten. Scheiterte in der 52. mit einem Fernschuss und in der 90.+4 mit einem Freistoß an Bürki. Note: 3.

Moussa Diaby: Sorgte über seine rechte Seite permanent für Gefahr. Erzielte das 1:0 nach starker Annahme, prüfte Bürki später erneut (28.) und bereite Wirtz' 2:1 vor. Unglücklich lediglich vor Dortmunds Ausgleich. Note: 1,5.

Lucas Alario: Spielte bei seinem ersten Startelfeinsatz seit dem 8. Spieltag eine wichtige Rolle im Leverkusener Pressing. Mit einem guten Kopfball scheiterte er in der 45. an Bürki. In der 69. für Schick ausgewechselt. Note: 3.

Leon Bailey: Ähnlich stark wie sein Pendant auf rechts Diaby. Mit einem genialen Pass über den halben Platz bereitete er dessen Treffer zum 1:0 vor. Glänzte ansonsten mit dynamischen Dribblings und Zug zum Tor. Note: 1,5.

Daley Sinkgraven: Kam in der 60. für den angeschlagenen Wendell und machte kaum auf sich aufmerksam. Note: 3,5.

Kerem Demirbay: Kam in der 68., trat aber nur einmal in Erscheinung, als er in der Nachspielzeit einen Freistoß aus aussichtreicher Position ausführen durfte, diesen aber weit neben den Kasten setzte. Note: 3,5.

Patrick Schick: Wirkte in der Schlussphase anstelle von Alario mit. Vor dem 2:1 machte er den Ball gut fest. Keine Bewertung.

Roman Bürki: War Bürki am Ball, stellte B04 die Räume gut zu und zwang zu weiten Abschlägen. Einr führte in letzter Konsequenz zum 0:1. Danach mit zahlreichen guten Paraden (11!!), etwa in der 45. gegen Alario. Beim 1:2 chancenlos. Note: 2,5.

Thomas Meunier: Nach seinem womöglich besten Spiel für den BVB gegen Mainz machte er direkt mit einem Ballgewinn auf sich aufmerksam, ehe er weitestgehend abtauchte. Verlor zu viele Bälle, so auch vor dem 1:2. Note: 4,5.

Manuel Akanji: Begann statt des verletzten Zagadou und präsentierte sich sicherer als sein Nebenmann Hummels. Verzeichnete die beste Passquote aller Dortmunder Startelf-Spieler. Note: 3.

Mats Hummels: Wirkte bei Diabys Treffer zum 1:0 etwas desorientiert, ließ sich in der 35. von ihm erneut düpieren – und wirkte bei Wirtz' 2:1 komplett desorientiert. Füllte seiner Rolle als Abwehrchef mangelhaft aus. Note: 5.

Raphael Guerreiro: Hatte riesige Probleme mit seinem Gegenspieler Diaby, dem er vor dessen 1:0 nicht hinterherkam. Leistete sich gegen Ende der ersten Halbzeit einen brutalen Fehlpass. Positiv: Passte den Ball vor dessen 1:1 auf Brandt. Note: 4.

Jude Bellingham: Spielte in der Anfangsphase einen tollen Außenristpass auf Haaland – und tauchte dann unter. Als Mittelfeldspieler mit einer bedenklich geringen Anzahl an Ballkontakten. Verlor den überwiegenden Anteil seiner Zweikämpfe. Note: 4,5.

Thomas Delaney: Begann statt des gesperrten Emre Can an der Seite von Bellingham im Mittelfeld. Hatte mit den schnellen Leverkusenern seine Probleme. Note: 4.

Jadon Sancho: Stets bemüht, aber meist glücklos – und manchmal kopflos. Wenn ihm nichts mehr einfiel, dribbelte er frontal auf die gegnerische Abwehrkette zu und verlor den Ball. In der 73. ausgewechselt. Note: 4.

Marco Reus: Wirkte nach seinem verschossenen Elfmeter gegen Mainz zu Beginn besonders motiviert. Spielte in der Anfangsphase dynamisch und warf sich in die Zweikämpfe, ehe er zunehmend abbaute und ausgewechselt wurde. Note: 4.

Julian Brandt: "Weiter Jule! Komm Jule!", rief Terzic im Minutentakt auf den Platz, keinen Spieler coachte er so intensiv wie Brandt. Lange unauffällig, ehe er in das 1:1 machte und eine Minute später beinahe das 2:1. Note: 3.

Erling Haaland: Schloss in der 2. erstmals ab, doch sein Schuss wurde geblockt. Anschließend oft mit dem Rücken zum Tor angespielt, weswegen er keine Gefahr ausstrahlte. Auch an Dortmunds Semi-Sturmlauf in der Schlussphase kaum beteiligt. Note: 4,5.

Giovanni Reyna: Kam in der 73. für Sancho, war in der Folge aber an keinem Torschuss direkt beteiligt. Keine Bewertung.

Youssoufa Moukoko: Ab der 83. Minute durfte der 16-Jährige anstelle von Bellingham mitmischen, Einfluss auf den Spielausgang nahm er mit seinen fünf Ballkontaktionen nicht mehr. Keine Bewertung.

Steffen Tigges: Stand lediglich die letzten Sekunden auf dem Platz. Keine Bewertung.

Hertha BSC - TSG Hoffenheim 0:2

Niklas Stark (Hertha BSC): "Die Fakten stehen da, natürlich müssen wir was ändern. Wir müssen dringend anfangen, was Zählbares mitzunehmen. Alle zusammen müssen daran arbeiten, dass es besser wird."

FSV Mainz 05 - VfL Wolfsburg 0:2

Bo Svensson (Trainer FSV Mainz 05): "Es war lange ein Spiel ohne richtige Torchancen. Auf dem Platz war es schwer, flüssigen Fußball zu spielen. Deshalb war es klar, dass die Mannschaft mit dem ersten Tor als Sieger vom Platz gehen würde. Leider haben wir die entscheidenden Fehler gemacht und Wolfsburg eingeladen. Trotzdem müssen wir nach vorne schauen und die Dinge mitnehmen, die wir gut gemacht haben."

Oliver Glasner (Trainer VfL Wolfsburg): "Ich bin heute sehr froh, dass wir gewinnen konnten. Es war ein richtiges Kampfspiel, es war sicherlich von beiden Mannschaften kein fußballerischer Leckerbissen. Wir haben aber zum richtigen Zeitpunkt die Tore erzielt. Wichtig war, dass wir defensiv sicher standen, wir haben nichts zugelassen. Mainz hat gezeigt, dass sie ein sehr unangenehmer Gegner sind."

Marcel Schäfer (Sportdirektor VfL Wolfsburg): "Wir haben uns anfangs schwer getan und schlampig gespielt, aber wir sind insgesamt als verdienter Sieger vom Platz gegangen."