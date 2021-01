Darum zeigt Sky Borussia Mönchengladbach – BVB (Borussia Dortmund) heute nicht live im TV oder bei SkyGo

Zum Rückrundenauftakt der Bundesliga kommt es zu einem echten Topspiel: Der BVB tritt bei Borussia Mönchengladbach an. Um oben dran zu bleiben, müssen beide Teams mehrfach punkten. SPOX sagt Euch, wo das Bundesliga-Spiel gezeigt bzw. übertragen wird.

Der BVB hat unter der Woche eine empfindliche Niederlage gegen Bayer Leverkusen hinnehmen müssen. Im Duell der Verfolger unterlag die Terzic-Elf mit 2:1 und musste die Werkself in der Tabelle ziehen lassen. Dortmund droht bei erneutem Punktverlust den Anschluss zu verlieren.

Gegner Borussia Mönchengladbach, das aus den letzten vier Spielen zehn Punkte holte und unter anderem die Bayern schlug (3:2), kann heute mit einem Sieg gar an den Schwarz-Gelben vorbeiziehen. Die Vorzeichen im Borussen-Duell deuten auf einen heißen Ritt hin.

Wann findet Borussia Mönchengladbach - BVB heute statt? Anstoß und Datum zur Rückrunde der Bundesliga

Normalerweise fällt der Startschuss der Rückrunde in der Bundesliga mit dem Ende der Winterpause zusammen. Doch was ist während der Corona-Pandemie schon normal? Aufgrund des veränderten Rahmenterminkalenders steigt die Bundesliga erst an diesem Freitag in die Rückrunde ein. Das Aufeinandertreffen der beiden Borussias stellt am heutigen Freitag, dem 22. Januar, den Auftakt dar.

Wettbewerb: Bundesliga, Rückrunde, 18. Spieltag

Bundesliga, Rückrunde, 18. Spieltag Partie: Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund

Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund Termin: Freitag, 22. Januar

Freitag, 22. Januar Anstoß: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Borussia-Park (Mönchengladbach)

Borussia-Park (Mönchengladbach) TV-Übertragung: ZDF

Livestream: DAZN

Darum zeigt Sky Borussia Mönchengladbach - BVB (Borussia Dortmund) heute nicht live im TV, Livestream und Liveticker

Für gewöhnlich hat Sky in Sachen Bundesliga den Hut auf und überträgt den Großteil der Begegnungen live im TV und Livestream. Nicht so jedoch diesen Freitag. Der Grund: Sky ist bei den Freitagsspielen der Bundesliga nie live mit von der Partie. Der Pay-TV-Sender besitzt schlicht nicht die Rechte für diese Anstoßzeit.

Alle Anstoßzeiten der Bundesliga, für welche Sky in dieser Saison die Rechte hält, finden sich in der Übersicht in folgender Tabelle:

Samstag Sonntag 15.30 Uhr 15.30 Uhr 18.30 Uhr 18 Uhr

Wer zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach vs. BVB heute live im TV?

Da es sich bei diesem Duell um das Eröffnungsspiel der Rückrunde handelt, wird es traditionell live im Free-TV ausgestrahlt. Am heutigen Freitagabend zeichnet sich das ZDF verantwortlich. Der öffentlich-rechtliche Sender steigt um 20.15 Uhr mit einer viertelstündigen Vorberichterstattung ein, ehe um 20.30 Uhr der Ball rollt. Das Personal setzt sich zusammen aus:

Reporter: Oliver Schmidt

Oliver Schmidt Moderation: Katrin Müller-Höhenstein

Katrin Müller-Höhenstein Experte: Per Mertesacker

Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund heute live im Livestream sehen: Die Übertragung der Bundesliga

Zusätzlich zum linearen Fernsehen bietet das ZDF die Option, die Inhalte per Livestream abzurufen. So gibt es auch zum Rückrundenauftakt einen Livestream zur Partie. Und zwar hier.

Ebenfalls mit einem Livestream vertreten ist DAZN. Und das jeden Freitagabend. Der Streamingdienst geht ebenfalls um 20.15 Uhr live und begleitet Euch mit folgendem Personal durch den Abend:

Moderator: Daniel Herzog

Daniel Herzog Kommentar: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Sebastian Kneißl

Gladbach gegen Dortmund heute live und kostenlos im Livestream sehen: Mit dem DAZN-Probemonat

Neben dem Freitagabend hat sich der Streamingdienst noch weitere Übertragungsrechte an der Bundesliga gesichert und ist über die gesamte Spielzeit bei 40 Bundesliga-Spielen mit einem Livestream vertreten. Zu folgenden Anstoßzeiten:

Freitag Samstag Sonntag Montag 20.30 Uhr 20.30 Uhr (verschobenes Freitagsspiel) 13.30 Uhr 20.30 Uhr

Mönchengladbach gegen den BVB heute live, Bundesliga im Livestream und mehr: Das ist DAZN

Der Multisport-Streamingdienst DAZN hat sich mit seiner Programmvielfalt und dem günstigen Preis als Big Player auf dem Markt etabliert. Über 8.000 Sport-Live-Events werden jährlich übertragen. Darunter fallen die Bundesliga, Champions und Europa League sowie weiterer internationaler Spitzenfußball. Aber auch Sportarten wie Basketball, Football, MMA, Tennis, Darts und vieles mehr.

Das Angebot kann von einer Vielzahl internetfähiger Geräte mithilfe der DAZN-App abgerufen werden und kostet im Anschluss an den kostenfreien Probemonat 11,99 Euro monatlich. Eine Abo-Variante für 119,99 Euro pro Jahr kann ebenfalls abgeschlossen werden.

Gladbach vs. BVB heute live im Liveticker

Wer das Spiel dennoch nicht am Bildschirm verfolgen kann, kann das Spiel im SPOX-Liveticker verfolgen.

Hier geht's zum Liveticker zum Spiel Borussia Mönchengladbach gegen den BVB.