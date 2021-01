SC Freiburg gegen VfB Stuttgart heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Samstag kommt es zum Baden-Würrtemberg-Duell zwischen dem SC Freiburg und dem VfB Stuttgart. Bei SPOX erfahrt Ihr, wo und wann Ihr die Partie am 18. Spieltag der Bundesliga live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Der SC Freiburg und der VfB Stuttgart gehören zu den Überraschungsteams der Saison. Im Hinspiel gewannen die Breisgauer bei den Schwaben knapp mit 3:2.

Nachdem das Team von Christian Streich schnell mit 2:0 in Führung gegangen war und Vincenzo Grifo kurz nach dem Wiederanpfiff (48. Minute) das 3:0 erzielte, kam der Aufsteiger durch Tore von Sasa Kalajdzic (71.) und Silas Wamangituka (81.) noch heran und schnupperte am Ausgleich. Können sich der VfB heute revanchieren?

SC Freiburg vs. VfB Stuttgart heute live: Ort und Anpfiff

Die Begegnung zwischen dem SCF und dem VfB Stuttgart steigt am heutigen Samstag (23. Januar) um 15.30 Uhr. Gespielt wird im Schwarzwald-Stadion in Freiburg, welches 24.000 Zuschauern einen Platz bietet. Aufgrund der Corona-Pandemie werden aber keine Fans zugelassen.

Noch im Verlauf der aktuellen Spielzeit könnten die Breisgauer ins vor dem Abschluss stehenden Sportclub-Stadion umziehen, an dem seit November 2018 gebaut wird.

SC Freiburg - VfB Stuttgart heute live im TV und Livestream

Wer auf eine Live-Berichterstattung der Partie zwischen dem SC Freiburg und dem VfB Stuttgart im frei empfangbaren Fernsehen gehofft hat, wird leider enttäuscht.

Der Pay-TV-Sender Sky besitzt die Übertragungsrechte an allen Samstagsspielen um 15.30 und 18.30 Uhr. Somit zeigt der Bezahlsender auch das Baden-Württemberg-Duell live in voller Länge. Zudem könnt Ihr Ausschnitte des Spiels in der großen Konferenz sehen.

Darüber hinaus bietet Sky seinen Kunden einen Livestream via SkyGo an. Wer kein Kunde des Anbieters ist, kann sich mit dem SkyTicket ein Sportpaket sichern.

Solltet Ihr kein Kunde von Sky sein, bietet DAZN eine Alternative. Neben 40 Live-Spielen aus dem deutschen Oberhaus hat der Streamingdienst bereits 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights der 1. und 2. Bundesliga im Programm.

SC Freiburg gegen VfB Stuttgart heute im Liveticker

Alternativ zur Live-Berichterstattung in Bildern, könnt Ihr das Spiel zwischen dem SC Freiburg und dem VfB Stuttgart auch in Textform verfolgen. Mit dem ausführlichen Liveticker von SPOX bleibt Ihr immer auf dem Laufenden - hier entlang.

