Nach der Niederlage des FC Bayern in Gladbach kann heute RB Leipzig die Tabellenführung übernehmen. Für die Roten Bullen geht es gegen den BVB. Dieses Spitzenspiel könnt Ihr hier bei SPOX im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

RB Leipzig - BVB: Das Bundesliga-Spitzenspiel heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn

Angesichts der Tabellensituation sieht BVB-Sportdirektor Michael Zorc die Schwarz-Gelben "in der Rolle des Jägers". Gleichzeitig betonte der Sportdirektor aber, "dass wir den Abstand verringern wollen". Wenn ein Sieg gelingen sollte, "bist du wieder richtig dran", sagte Kapitän Marco Reus.

Vor Beginn

RBL-Trainer Nagelsmann geht sehr ehrgeizig in das Topspiel. "Den Sieg planen wir schon ein, weil wir mutig genug sind, sehr gut drauf sind und eine sehr gute Statistik haben in der Liga", sagte der Coach am Donnerstag. Obwohl Dortmund nur zwei der vergangenen sechs Ligaspiele gewonnen hat, sieht Nagelsmann den Vizemeister als ernsthaften Rivalen an. Der BVB habe eine "unglaublich talentierte Mannschaft, die - wenn sie gegen uns gewinnt - nur drei Punkte weg ist, gefühlt aber eine viel schlechtere Saison spielt - zumindest was man so hört", so der Trainer. Er selbst sehe den BVB "immer noch mit als Hauptkonkurrenten um die Champions-League-Plätze".

Vor Beginn

Herzlich willkommen zum Spitzenspiel der Bundesliga. Los geht es heute um 18.30 Uhr.

© getty

RB Leipzig vs. BVB heute im TV und Livestream

Der Bundesliga-Samstag wird vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Die Übertragung zum Topspiel startet um 17.30 Uhr.

Als Sky-Kunde könnt Ihr das Livestream-Portal SkyGo nutzen. Ohne Sky-Abo gibt es die Möglichkeit, sich bei SkyTicket einen Pass zu kaufen.

RB Leipzig vs. BVB: Die letzten Duelle im Überblick

Die letzten zwei Spiele bei RB Leipzig konnte Borussia Dortmund gewinnen.