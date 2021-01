RB Leipzig, News und Gerüchte: Peter Gulasci könnte RB dank Geheimklausel im Sommer verlassen

Peter Gulasci könnte RB Leipzig dank einer Geheimklausel im Sommer verlassen. Die Sachsen sind wohl an Juventus-Verteidiger Radu Dragusin interessiert und Julian Nagelsmann reagiert auf das Interesse des FC Bayern an Dayot Upamecano. Die News und Gerüchte zu RBL.

Hier gibt es weitere News und Gerüchte zu RB Leipzig.

RB Leipzig: Gulasci könnte RB im Sommer verlassen

Leipzig-Keeper Peter Gulasci könnte RB im Sommer dank einer Geheimklausel verlassen. Das hat sein Berater Hasan Cetinkaya, der unter anderem auch Emil Forsberg und Frenkie de Jong vertritt, gegenüber der Bild bestätigt. "Ich kann bestätigen, dass es eine Klausel im Vertrag von Peter gibt und die in diesem Sommer aktiviert werden kann", sagte er.

Über die Höhe der Klausel wollte er keine Angabe machen: "Kein Kommentar. Nur so viel: Sie ist selbst für Corona-Zeiten sehr niedrig."

Dem Bericht nach würden die Sachsen Gulacsi die Klausel gerne abkaufen, allerdings muss der Klub in Zeiten von Corona auf die Ausgaben achten. "Ich kann Leipzig verstehen. Aber es liegt jetzt allein an Oliver Mintzlaff, wie es mit Peter in Leipzig weitergeht", fügte Cetinkaya an.

Mit acht weißen Westen und nur 14 Gegentoren in der gesamten Saison ist Gulasci derzeit der statistisch beste Keeper der Liga. Sein Vertrag in Leipzig ist bis 2023 datiert.

Die beste österreichische FIFA-Startelf aller Zeiten © getty 1/30 Österreicher haben in der deutschen Bundesliga eine große Tradition und das gilt auch beim Videospiel FIFA. Die besten Österreicher seit FIFA 05 haben eines gemeinsam: Sie spielten irgendwann in Deutschland - mit einer Ausnahme. © getty 2/30 TOR - Helge Payer (Rapid Wien) – Gesamtstärke: 83 (FIFA 05) © getty 3/30 Knapp 300 Mal stand die Vereinslegende für Rapid Wien auf dem Platz und holte mit den Hauptstädter auch zweimal die Meisterschaft. Hütete 20 Mal für die österreichische Nationalmannschaft das Tor, heute ist er TV-Experte. © getty 4/30 ABWEHR: Stefan Lainer (Borussia Mönchengladbach) - Gesamtstärke: 80 (FIFA 21) © getty 5/30 Seit 2019 in Gladbach, begann er seine Karriere bei den Red Bull Juniors 2010. Über Liefering und Ried ging es 2015 nach Salzburg, wo er seinen Durchbruch schaffte. © getty 6/30 Martin Stranzl (Spartak Moskau) - Gesamtstärke: 82 (FIFA 06) © getty 7/30 Aus der Güssing-Jugend stammend ging er früh nach Deutschland zu 1860 München, sein Durchbruch gelang ihm aber einige Jahre später beim VfB. Über Spartak Moskau ging er schließlich nach Gladbach, wo er als Kapitän 2016 seine Karriere beendete. © getty 8/30 Martin Hinteregger (Eintracht Frankfurt) – Gesamtstärke: 81 (FIFA 20) © getty 9/30 Auch der Innenverteidiger schloss sich früh der Salzburg-Jugend an, 2016 legte der FC Augsburg dann rund 10 Mio. auf den Tisch. Erst mit seinem Wechsel nach Frankfurt 2019 reifte er aber zum unangefochtenen Stammspieler und Fanliebling. © getty 10/30 MITTELFELD: Konrad Laimer (RB Leipzig) - Gesamtstärke: 82 (FIFA 21) © getty 11/30 Laimer begann seine Profikarriere in Diensten von Red Bull. Zunächst an Lieferung ausgeliehen ging es 2014 nach Salzburg und 2017 nach Leipzig. Dort verlängerte er kürzlich erst seinen Vertrag bis 2023. © getty 12/30 David Alaba (FC Bayern) - Gesamtstärke: 86 (FIFA 17) © getty 13/30 Alaba spielte beim FC Bayern lange Jahre als Linksverteidiger und wurde erst von Hansi Flick 2020 zum Innenverteidiger umfunktioniert. Für die österreichische Nationalmannschaft jedoch ist er im Mittelfeld gesetzt. Gewann mit Bayern zweimal das Triple. © getty 14/30 Marcel Sabitzer (RB Leipzig) - Gesamtstärke: 84 (FIFA 21) © getty 15/30 Anders als seine Landsleute in Leipzig kommt er nicht aus der RB-Jugend. Er begann seine Profikarriere bei Wacker Mödling und kam von Rapid Wien nach Leipzig - sein erstes Leipzig-Jahr verbrachte er dann aber doch als Leihgabe in Salzburg. © getty 16/30 Andreas Herzog (Los Angeles Galaxy) - Gesamtstärke: 79 (FIFA 05) © getty 17/30 Herzog ließ seine Karriere 2004 in der MLS ausklingen. In 27 Spielen schoss er 4 Tore. Zuvor hatte er seine größte Zeit unter Otto Rehhagel bei Werder Bremen und gewann dort die Meisterschaft und zweimal den DFB-Pokal. Mit Bayern gewann er den UEFA-Cup. © getty 18/30 Zlatko Junuzovic (Werder Bremen) - Gesamtstärke: 79 (FIFA 18) © getty 19/30 Junuzovic ging den entgegengesetzten Weg vieler seiner Landsleute. Seine größte Zeit hatte er bei Werder, nachdem er 2012 von Austria Wien nach Deutschland gewechselt war. 2018 ging es dann zurück nach Österreich zu Salzburg. © getty 20/30 STURM: Marko Arnautovic (Shanghai SIPG) - Gesamtstärke: 83 (FIFA 20) © getty 21/30 "Astronautovic" mischte ebenfalls einst die Bundesliga bei Werder auf. Anschließend ging es zu Stoke City, West Ham und schließlich Shanghai, wo er seit 2019 bisher 17 Tore in 35 Spielen machte. © getty 22/30 Guido Burgstaller (FC Schalke 04) - Gesamtstärke: 79 (FIFA 18) © getty 23/30 Burgstaller kam nach drei Jahren bei Rapid über den Umweg Cardiff City nach Nürnberg, wo er sich einen Namen in Deutschland machte. Anschließend ging es 2017 zu Schalke, 2020 dann kam der Wechsel nach St. Pauli. © SPOX 24/30 © GEPA 25/30 HONORABLE MENTIONS: Martin Harnik (VfB Stuttgart) - Gesamtstärke: 78 (FIFA 13) © getty 26/30 Nach Stationen bei Düsseldorf, Bremen, Stuttgart, Hannover und dem HSV kehrte er im Sommer dem Profifußball den Rücken zu und wechselte in die Hamburger Oberliga. Knipste in 68 Länderspielen 15 Mal. © imago images / Poolfoto 27/30 Florian Grillitsch (TSG 1899 Hoffenheim) - Gesamtstärke: 79 (FIFA 20) © getty 28/30 Wechselte in jungen Jahren in die Jugend der Bremer, ehe er den Verein 2017 ablösefrei in Richtung Hoffenheim verließ. Seit vergangener Saison absoluter Leistungsträger bei den Kraichgauern. © imago images / Laci Perenyi 29/30 Valentino Lazaro (Borussia Mönchengladbach) - Gesamtstärke: 79 (FIFA 21) © imago images / Majerus 30/30 Ausgebildet in der Salzburg-Akademie, schnappte sich die Hertha den Offensivmann 2018 für 10 Mio., um ihn ein Jahr später für mehr als das Doppelte an Inter zu verkaufen. Konnte sich dort nicht durchsetzen, derzeit an Gladbach verliehen.

RB Leipzig wohl an Juve-Verteidiger Radu Dragusin interessiert

RB Leipzig ist wohl an einer Verpflichtung des 18-jährigen Radu Dragusin von Juventus Turin interessiert. Das berichten mehrere italienische Medien übereinstimmend.

Der Vertrag des Innenverteidigers läuft im Sommer aus. Während Juventus wohl gerne mit ihm verlängern würde, sollen zahlreichen Klubs aus Europa Interesse haben.

Der Rumäne wechselte im Sommer 2018 aus einer Heimat nach Turin und wurde zu Beginn der Saison von Andrea Pirlo zu den Profis hochgezogen. Dreimal durfte er in dieser Spielzeit an der Seite von Cristiano Ronaldo und Co. bereits ran.

© getty

RB: Nagelsmann reagiert auf FCB-Interesse an Upamecano

Julian Nagelsmann hat auf das bestätigte Interesse des FC Bayern an Verteidiger Dayot Upamecano reagiert.

"Wenn sie mich oder den Klub unruhig machen wollten, dann ist es nicht geglückt", sagte Nagelsmann auf der Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel gegen die Mainzers (Samstag 15.30 Uhr im LIVEITCKER) mit einem Lächeln auf den Lippen: "Aber ich glaube nicht, dass das die Hauptintention war. Ich glaube eher, dass sie den Fuß in die Tür bekommen wollen, dass andere Vereine unruhig werden."

Hier geht es zur ausführlichen News.

RB Leipzig vs. Mainz 05: Voraussichtliche Aufstellungen

RB Leipzig : Gulacsi - Orban, Upamecano, Halstenberg - Mukiele, Sabitzer, T. Adams, Angelino - A. Haidara, Dani Olmo - Forsberg

: Gulacsi - Orban, Upamecano, Halstenberg - Mukiele, Sabitzer, T. Adams, Angelino - A. Haidara, Dani Olmo - Forsberg Mainz: Zentner - Niakhate, Bell, Hack - Öztunali, Mwene - Barreiro - Latza, Kohr - Burkardt, Quaison

RB Leipzig: Die nächsten Spiele