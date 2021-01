FC Schalke 04, News und Gerüchte: Sead Kolasinac sagte Premier-League- und Serie-A-Klubs für S04-Wechsel ab

Sead Kolasinac hat vor seinem Leihwechsel zum FC Schalke 04 wohl Angebote von mehreren Klubs aus der Premier League und Serie A abgelehnt. Nachwuchstrainer Norbert Elgert bremst die Erwartungen an Matthew Hoppe. Hier gibt es News und Gerüchte zu S04.

Schalke 04: Kolasinac sagte wohl PL- und Serie-A-Klubs ab

Sead Kolasinac hat vor seinem Leihwechsel zum FC Schalke 04 wohl Angebote von mehreren Klubs aus der Premier League und Serie A abgelehnt. Wie die SportBild berichtet, bemühten sich unter anderem West Ham United, die AS Rom und der SSC Neapel, mit der es sogar Verhandlungen gegeben haben soll, um den 27-jährigen Verteidiger.

Kolasinac nahm aber finanzielle Einbußen in Kauf, um sich seinem Ex-Klub Schalke anzuschließen und beim Überlebenskampf in der Bundesliga mitzuhelfen. Bei seinem ersten Auftritt beendete Schalke eine 30 Spiele andauernde Sieglos-Serie in der Bundesliga und gewann mit 4:0 gegen die TSG Hoffenheim.

Schalke-Nachwuchstrainer Elfert bremst Erwartungen an Hoppe

Nachwuchstrainer Norbert Elgert hat die Erwartungen an Matthew Hoppe, der gegen Hoffenheim mit einem Dreierpack zum entscheidenden Mann avancierte, gebremst. "Matthew hat definitiv Potenzial. Wir alle dürfen jetzt aber nicht zu viel von ihm erwarten. Er ist erst seit anderthalb Jahren im Hochleistungs-Training", sagte Elfert der SportBild.

Hoppe war im Sommer 2019 von der Barca Academy in Arizona zur Schalker U19 von Trainer Elgert gewechselt. "Wir waren damals auf Stürmersuche. Matthew hat uns in einem fünftägigen Probetraining überzeugt", sagt Elgert. "Er war und ist körperlich sehr belastbar."

