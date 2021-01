Am 18. Spieltag der Bundesliga treffen am heutigen Sonntag Tabellenführer FC Bayern München und Schlusslicht FC Schalke 04 aufeinander. Alle wichtigen Aktionen könnt Ihr hier bei SPOX im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Bundesliga: FC Schalke 04 - FC Bayern München heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn:

Geleitet wird die Begegnung heute von Schiedsrichter Sascha Stegemann, unterstützt wird er von seinen Assistenten Frederick Assmuth und Philipp Hüwe sowie dem vierten offiziellen Harm Osmers und Video-Assistent Robert Hartmann.

Vor Beginn:

Die Ergebnisse am gestrigen Samstag haben den Knappen nicht unbedingt in die Karten gespielt: So feierte Mainz 05 einen überraschenden 3:2-Sieg über RB Leipzig und ist mit zehn Punkten jetzt auf drei Zähler davongezogen. Der 1. FC Köln (15 Punkte), der den Relegationsplatz innehat, trifft am Sonntagabend (18 Uhr) auf die TSG Hoffenheim.

Vor Beginn:

Die Kräfteverhältnisse beim Duell des Tabellenletzten Schalke gegen den Tabellenführer Bayern vor der Partie sind klar. Die Knappen dürften heute wohl vor allem darauf bedacht sein, eine weitere Packung wie beim 0:8 im Hinspiel zu verhindern.

Vor Beginn:

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Rückspiels zwischen dem FC Schalke 04 und dem FC Bayern München. Gespielt wird heute in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen, Anstoß ist um 15.30 Uhr.

Bundesliga: FC Schalke gegen FC Bayern - Voraussichtliche Aufstellungen

FC Schalke: Fährmann - Becker, Kabak, Nastasic, Kolasinac - Mascarell, S. Serdar - Raman, Uth, Harit - Hoppe

Fährmann - Becker, Kabak, Nastasic, Kolasinac - Mascarell, S. Serdar - Raman, Uth, Harit - Hoppe FC Bayern: Neuer - Pavard, J. Boateng, Alaba, Hernandez - Kimmich, Goretzka - Gnabry, T. Müller, Coman - Lewandowski

FC Schalke gegen FC Bayern im TV und Livestream sehen

Das Rückspiel zwischen Schalke und Bayern könnt Ihr heute nur bei Sky live und in voller Länge sehen. Der Pay-TV-Sender hat sich in dieser Saison die Übertragungsrechte für die Samstagsspiele sowie die Sonntagspartien um 15.30 Uhr und 18 Uhr gesichert. Die Vorberichterstattung mit Jessica Libbertz beginnt um 14.30 Uhr, anschließend sitzt Wolff Fuss am Kommentatoren-Mikro.

Neben der TV-Übertragung bietet Sky auch einen Livestream via Sky Go an.

Alle Highlights der Partie findet Ihr bereits 40 Minuten nach Abpfiff bei DAZN. Der Streamingdienst zeigt zudem alle Freitags- und Montagsspiele sowie ausgewählte Sonntagsspiele live und in voller Länge. DAZN kostet monatlich 11,99 Euro und jährlich 119,99 Euro und kann hier kostenlos getestet werden.

Bundesliga: Die Tabelle vor den Sonntagsspielen