Am 19. Spieltag der Bundesliga treffen am heutigen Samstag Tabellenführer FC Bayern München und die TSG Hoffenheim aufeinander. Mit dem Liveticker verpasst Ihr keine wichtige Szene.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Bundesliga: FC Bayern München - TSG Hoffenheim heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn:

Dem FC Bayern fehlen die an Corona erkrankten Leon Goretzka und Javi Martinez sowie die angeschlagenen Corentin Tolisso, Tanguy Nianzou und Alexander Nübel.

Vor Beginn:

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Bundesligaspiels zwischen dem FC Bayern München und der TSG Hoffenheim. Gespielt wird heute in der Allianz Arena in München. Anstoß ist um 15.30 Uhr.

Bundesliga: FC Bayern gegen TSG Hoffenheim - Voraussichtliche Aufstellungen

FC Bayern: Neuer - Pavard, J. Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Roca - Gnabry, T. Müller, Coman - Lewandowski

Neuer - Pavard, J. Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Roca - Gnabry, T. Müller, Coman - Lewandowski Hoffenheim: Baumann - K. Adams, Nordtveit, Posch - Kaderabek, Samassekou, John - Rudy, Baumgartner - Bebou, Kramaric

FC Bayern gegen Hoffenheim im TV und Livestream sehen

Das Bundesligaspiel zwischen dem FC Bayern und der TSG Hoffenheim ist live nur bei Sky zu sehen. Der Pay-TV-Sender hält die Übertragungsrechte für die Samstagsspiele sowie die Sonntagspartien um 15.30 Uhr und 18 Uhr. Die Vorberichterstattung beginnt um 14.30 Uhr. Abgesehen von der TV-Übertragung bietet Sky auch einen Livestream via Sky Go an.

Die Highlights der Partie gibt es bereits 40 Minuten nach Abpfiff bei DAZN. Der Streamingdienst zeigt außerdem die alle Freitags- und Montagsspiele sowie ausgewählte Sonntagsspiele live. DAZN kostet 11,99 Euro pro Monat oder 119,99 Euro pro Jahr und kann hier kostenlos getestet werden.

