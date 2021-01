FC Bayern München gegen Mainz 05 heute im Liveticker

Der FC Bayern München empfängt am 14. Spieltag den 1. FSV Mainz 05. Hier bei SPOX könnt Ihr das erste Duell der Bayern im neuen Jahr im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert

FC Bayern - Mainz 05 heute im Liveticker: Vor Beginn

Vor Beginn:

Die Münchner müssen heute aufgrund einer Oberschenkelzerrung ohne Flügelstürmer Kingsley Coman auskommen. "Wir müssen ihn morgen ersetzen. Ich rechne damit, dass er für das Spiel gegen Gladbach eine Alternative ist. Er ist am Laufen und auf einem guten Weg", sagte Trainer Hansi Flick in der Pressekonferenz am Samstag. Zudem fehlt auch Marc Roca wegen muskulären Problemen.

Vor Beginn:

Auf dem Papier sieht es nach einem klaren Bayern-Sieg aus. Die Mainzer stehen mit nur sechs Punkten aktuell auf Rang 17. Der Rekordmeister kann mit einem Sieg oder Unentschieden wieder an RB Leipzig vorbeiziehen.

Vor Beginn:

Willkommen zur Begegnung Bayern München gegen Mainz 05. Der Anstoß erfolgt um 18 Uhr. Gespielt wird in der Allianz-Arena in München.

FC Bayern - Mainz 05: Die voraussichtlichen Aufstellungen

FC Bayern: Neuer - Pavard, J. Boateng, Alaba, Davies - Goretzka, Kimmich - Gnabry, T. Müller, L. Sané - Lewandowski

Mainz 05: Zentner - St. Juste, Kilian, Hack - Fernandes, Barreiro, Latza, Brosinski - Burkardt, Onisiwo - Mateta

FC Bayern - Mainz 05 heute live im TV und Livestream

Für die Übertragung im TV und Livestream ist heute der Pay-TV Sender Sky zuständig. Die Übertragung läuft ab 17.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 HD. Als Kommentator im Einsatz ist Wolff Fuss.

Zudem könnt Ihr das Duell auch im Sky-Livestream verfolgen. Zwei Optionen werden dafür angeboten: Zum einen das kostenpflichtige SkyGo-Abonnement, zum anderen das ebenfalls mit Kosten verbundene SkyTicket.

