BVB unter Trainer Edin Terzic: Zurück zum Heavy Metal

Vier von fünf Spielen hat Borussia Dortmund unter Edin Terzic bislang gewonnen. Der Interimstrainer beschwört beim Wiederaufbau des BVB ein Mantra aus den Basiselementen des Fußballs.

Seit einem Monat ist Edin Terzic nun Interimstrainer von Borussia Dortmund. Fünf Pflichtspiele hat er geleitet, vier davon wurden gewonnen. Wirklich ansehnlichen Fußball hat der BVB dabei nur in 45 dieser 450 Minuten gespielt - zuletzt beim eminent wichtigen Sieg gegen RB Leipzig. Das ist jedoch erst einmal egal, einzig die gute Quote zählt im Moment.

Dass bei der Borussia in den letzten Monaten der Amtszeit von Lucien Favre einiges im Argen gelegen hat, sieht man jedoch weiterhin nicht nur an der spielerischen Armut auf dem Feld. Man hört es auch: Seit vier Wochen beinhalten so gut wie alle Aussagen Terzics dieselben Aspekte.

Der 38-Jährige betont durchgängig Basiselemente wie Intensität, Kampf, Leidenschaft, Emotion, Wille, Gier, Physis, die seine Mannschaft wahlweise gemeinsam, kollektiv oder zusammen an den Tag legen soll - noch mehr an ein neues Wir-Gefühl zu appellieren, geht kaum. Terzic begleitet dazu die Partien von der Seitenlinie sehr lautstark, auch von den Spielern gehen mittlerweile wieder höhere Dezibelwerte aus als noch in der Endphase der Lethargie unter Favre.

Dortmund soll unter Terzic fürs Erste also zurück zum Heavy-Metal-Fußball, wie es einmal ein ehemaliger Coach der Borussia nannte: Der Kampf gegen den Ball und die Lust aufs Verteidigen haben Vorrang vor spielerischen Akzenten. Erst nach Einhaltung dieser Reihenfolge könne laut Terzic wieder jene "Magie" entstehen, die man von der filigranen wie hochwertig besetzten BVB-Offensive auch erwarten kann und die beispielsweise beim Führungstor in Leipzig aufblitzte.

BVB: Alle Co-Trainer in der Vereinsgeschichte von Borussia Dortmund © getty 1/29 Edin Terzic wird das Traineramt beim BVB nach der Entlassung von Lucien Favre mindestens bis zum Saisonende übernehmen. Um seine erste Station als Chefcoach zu meistern, hat er sich zwei Co-Trainer an die Seite geholt … 2/29 Sebastian Geppert und Otto Addo unterstützen den ehemaligen Nebenmann von Favre. SPOX nimmt die personellen Veränderungen beim BVB zum Anlass, auf die bisherigen Co-Trainer beim achtmaligen Deutschen Meister zurückzublicken. © getty 3/29 Reinhard Saftig (1984 bis 1986) - Co-Trainer von Timo Konietzka, Erich Ribbeck und Pal Csernai: Er kam aus München, wo er u. a. Udo Lattek assistierte, und war von der Rückrunde 1985/86 bis 1988 Cheftrainer des BVB. © getty 4/29 Saftig rettete den BVB vor dem Abstieg und führte sein Team in der Folgesaison nach Europa. Vor Saisonbeginn 1998/89 verließ er den Verein wegen Streitigkeiten um den Kapitän. Später noch bei Leverkusen und Sportgeschäftsführer bei Bielefeld. © getty 5/29 Lothar Huber (1986 bis 1992 und 2004 bis 2005) - Co-Trainer von Saftig, Horst Köppel, Ottmar Hitzfeld, Bert van Marwijk: War sonst nur bei unterklassigen Klubs Cheftrainer und für ein Jahr in Japan im Team von Pierre Littbarski. © getty 6/29 Michael Henke (1989 bis 1998) - Co-Trainer von Köppel, Hitzfeld und Nevio Scala: Sein langjähriger Weggefährte Hitzfeld nahm ihn ein Jahr nach dessen Entlassung beim BVB mit zum FC Bayern, wo er zahlreiche Erfolge feierte. © getty 7/29 Nach Hitzfelds Ende bei Bayern 2004 war Henke Cheftrainer von Kaiserslautern und Saarbrücken, ehe ihn Hitzfeld 2007 für ein weiteres Jahr bei Bayern ins Team beorderte. Ab 2009 folgten u.a. noch Stationen als Co-Trainer bei Köln und Ingolstadt. © getty 8/29 Toni Schumacher (1996 bis 1998) - Co-Trainer von Hitzfeld und Scala: In erster Linie war der Europameister von 1980 als Torwarttrainer gefragt, doch erste Coaching-Erfahrung durfte er bereits in Dortmund sammeln. © getty 9/29 Nach Scalas Amtszeit wurde Schumacher Cheftrainer von Fortuna Köln und 2001 unter Berti Vogts Teil eines umfangreichen Co-Trainer-Stabs (Littbarski, Hermann, Rolff) in Leverkusen. 2003 zog er sich vorrangig aus dem Geschäft zurück. © getty 10/29 Uwe Neuhaus (1998 bis 2004) - Co-Trainer von Michael Skibbe, Bernd Krauss, Udo Lattek, Matthias Sammer. Insgesamt sechs Jahre assistierte er in Dortmund und wurde 2002 Deutscher Meister. Anschließend strebte er nach mehr … © getty 11/29 … und übernahm nach einem Jahr bei den BVB-Amateuren und Rot Weiss Essen für sieben Jahre den Cheftrainer-Posten von Union Berlin. Nach drei Jahren in Dresden übernahm er 2018 die Arminia und führte Bielefeld schließlich in die Bundesliga. © getty 12/29 Matthias Sammer (2000) - Co-Trainer von Lattek: Nur wenige Monate agierte er in der zweiten Reihe, ehe er das Amt von Lattek übernahm. Nach vier Jahren und einer Meisterschaft endete seine BVB-Laufbahn vorerst. © getty 13/29 Es folgte ein Jahr als Trainer von Stuttgart, ehe er seine erfolgreiche Manager-Karriere startete. Nach sechs Jahren beim DFB ging er 2012 nach München und holte in seiner zweiten Saison das Triple. Seit 2018 ist er externer Berater beim BVB. © getty 14/29 Dick Voorn (2004 bis 2006) - Co-Trainer von Bert van Marwijk: Nach 26 Jahren bei Fortuna Sittard ging “Cookie” mit seinem guten Freund van Marwijk nach Dortmund und folgte ihm später auch nach Feyenoord sowie zur Oranje. © getty 15/29 Bernd Storck (2006 bis 2007) - Co-Trainer von Jürgen Röber: Nach dem schnellen Ende in Dortmund trennte er sich von Röber und arbeitete ab 2008 als Cheftrainer. Mitunter betreute er die Nationalmannschaften von Kasachstan und Ungarn. © getty 16/29 Ronny Teuber (2007 bis 2008) - Co-Trainer von Thomas Doll: Der Ex-Torhüter folgte Doll vom HSV zur Borussia und arbeitete nach dessen Entlassung nur noch als Torwarttrainer weiter. Seit 2019 bei Eintracht Braunschweig. © getty 17/29 Ralf Zumdick (2007 bis 2008) - Co-Trainer von Doll: Ebenfalls ein treuer Gefährte von Doll, der ihm auch nach Ankara, Budapest und später Hannover (2019) folgte. Aktuell ist der Ex-Bochum-Profi vereinslos. © getty 18/29 Zeljko Buvac (2008 bis 2015) - Co-Trainer von Jürgen Klopp: Gemeinsam mit dem geliebten BVB-Trainer holte Buvac zahlreiche Titel - so auch in Liverpool, bis es zum Bruch mit Klopp kam. Seit 2020 ist er Sportdirektor bei Dynamo Moskau. © getty 19/29 Peter Krawietz (2008 bis 2015) - Co-Trainer von Klopp: Arbeitete bereits in Mainz und Dortmund gemeinsam mit Buvac als Videoanalyst unter Klopp und will auch in Zukunft (Vertrag bis 2024) in Liverpool Erfolge feiern. © getty 20/29 Arno Michels (2015 bis 2017) - Co-Trainer von Thomas Tuchel: Er assistierte Tuchel bereits fünf Jahre lang in Mainz und wagte auch den Schritt zu Paris Saint-Germain. Da Tuchels Zukunft bei PSG unklar ist, ist es auch seine. © Jörg Schüler/Getty Images 21/29 Hendrie Krüzen (2017) - Co-Trainer von Peter Bosz: Er ist der langjährige Weggefährte von Bosz (Arnheim, Almelo, Tel Aviv, Ajax)! Seit 2019 assistiert er dem Niederländer bei Bayer Leverkusen. © getty 22/29 Albert Capellas Herms (2017) - Co-Trainer von Bosz: Nur sechs Monate hielt die Zusammenarbeit mit dem Mann, der bereits bei Maccabi Tel Aviv mit Bosz arbeitete. Zuvor war er 10 Jahre in der legendären La Masia angestellt. Heute Dänemarks U21-Coach. © getty 23/29 Jörg Heinrich (2017 bis 2018) - Co-Trainer von Peter Stöger: Der Ex-BVB-Profi unterstützte Stöger in der Dortmunder Krisen-Saison für ein halbes Jahr. Anschließend widmete er sich wieder seinen Sportartikelfilialen in Spandau und Rathenow. © getty 24/29 Manfred Schmid (2017 bis 2018) - Co-Trainer von Stöger: Arbeitete zahlreiche Jahre unter Stöger und kehrte 2019 nach Köln zurück. Nachdem er für kurze Zeit Interimstrainer war, ist er seit Januar 2020 Betreuer der Leihspieler beim Effzeh. © getty 25/29 Alexander Bade (2018) - Co-Trainer von Stöger: Der ehemalige Torhüter und BVB-Profi fungierte als Sportkoordinator bei den Schwarzgelben. Inzwischen ist er Torwarttrainer bei Austria Wien. © getty 26/29 Manfred Stefes (2018 bis 2020) - Co-Trainer von Lucien Favre: Er war von 2009 bis 2017 Co-Trainer in Gladbach, ehe er für ein Jahr im Nachwuchszentrum der Fohlen arbeitete und später mit Favre nach Dortmund ging. Nun vereinslos. © getty 27/29 Edin Terzic (2018 bis 2020) - Co-Trainer von Favre: Der neue Interimstrainer arbeitete von 2010 bis 2015 im Dortmunder Nachwuchsbereich, ehe er Assistent von Slaven Bilic und schließlich Favre wurde. Nun schlägt aber seine Stunde als Chef! © getty 28/29 Sebastian Geppert (seit 2020): Terzic und Geppert kennen sich bereits seit mehreren Jahren. Zuvor trainierte “Geppi” die U17 des BVB und arbeitete als Scout sowie Analyst für die Profis. Zudem genießt er einen ausgezeichneten Ruf. © getty 29/29 Otto Addo (seit 2020): Der Ex-BVB-Profi bringt bereits Erfahrung auf der Trainerbank mit (u. a. HSV und Gladbach). 2019 holte ihn Schwarzgelb als Talentetrainer für die Hochbegabten im Kader. Zudem macht er Videoanalysen.

BVB: Spiel gegen den Ball intensiver und konzentrierter

Selbst wenn der von den Verantwortlichen als richtungsweisend deklarierte Januar noch nicht vorbei ist und neben den beiden Pflichtaufgaben Mainz und Augsburg noch sehr bedeutende Top-Spiele in Leverkusen und Gladbach warten, hat dieser Fokus auf Grundtugenden des Fußballspiels bislang gefruchtet. Dortmunds Spiel gegen den Ball ist intensiver und konzentrierter geworden, die Bereitschaft aller, bei dieser Art Wiederaufbau mitzuhelfen, ist offensichtlich.

Und sie verhalf auch dazu, Sorgenkinder wie die monatelang formschwach aufgetretenen Jadon Sancho und Marco Reus zu rehabilitieren: Sancho war an sieben, Reus an vier der zehn BVB-Tore unter Terzic direkt beteiligt. Terzic dazu, im typischen Duktus: "Sie machen es gut, so wie die anderen Teile der Gruppe auch. Die beiden haben sich zuletzt belohnt, mit Toren und Assists und alle werden sie weiterhin unterstützen, dass es genau so weitergeht."

Eine tiefgreifende Änderung muss Terzic nun aber vornehmen. Das Saisonaus von Axel Witsel (Achillessehnenriss) bedingt neue Personalplanungen im defensiven Mittelfeld, einer neuralgischen Stelle für den neuen Erwachsenen-Fußball der Borussia. Den Ausfall des Belgiers, der zuletzt nicht mehr der dominante Spieler seiner Anfangszeit beim BVB war, aber als Führungspersönlichkeit regelmäßig spielte, wollen die Westfalen intern kompensieren.

BVB-Sechser: Delaney könnte Fixpunkt werden

Das scheint durchaus machbar, Kandidaten und mögliche Pärchen gibt es genug. Spannend wird sein, wie gegnerabhängig Terzics Wahl jeweils ausfällt. Viel rotiert hatte er zuletzt nicht. Thomas Delaney war im wieder etablierten 4-2-3-1-System in den vergangenen drei Partien gesetzt, brachte viel Einsatz und Wucht ein und lieferte gute Leistungen ab.

Der Däne könnte mit seinem Spielerprofil ein neuer Fixpunkt werden. Nach statistischen Gesichtspunkten muss er es sogar: Spielte Delaney, holte Dortmund im Schnitt 2,63 Punkte pro Partie - ohne ihn waren es erstaunliche 1,63 Zähler weniger.

"Thomas ist ein absolut stabilisierender Faktor bei uns und er ist berechenbar: Du weißt, was du bei ihm bekommst. Er tut uns einfach unheimlich gut. In der öffentlichen Wertschätzung fliegt er vielleicht ab und an unter dem Radar, aber er ist ein sehr wichtiger Spieler für uns", lobte Sportdirektor Michael Zorc zuletzt.

Denkt Terzic auf der Sechs gegen tief stehende Gegner um?

Ähnliche Eigenschaften wie Delaney bringt Emre Can mit, der am Samstag für Witsel ins Spiel kam. Kurz danach erhöhten sich Aggressivität und Mentalität im Dortmunder Spiel merklich, Cans Einwechslung war so etwas wie der Startschuss für den starken Umschwung in Halbzeit zwei. Ein Pärchen Delaney/Can, die beide mit vier Gelben Karten in die Begegnung gegen Mainz (Sa., 15.30 Uhr im LIVETICKER) gehen, würde somit gewiss für Stabilität und auch Härte sorgen.

Um vertikal in die Tiefe zu passen oder den Ball in die Offensive zu treiben, gerade gegen tief stehende Gegner wie den FSV, müsste Terzic möglicherweise jedoch umdenken. Dies gehört nicht zu den Stärken von Delaney oder Can, auch wenn Letzterer immer wieder ganz ordentliche Vorstöße initiieren kann.

Ein offensivstärkerer Sechserpart, der mehr als Achter positioniert ist, wäre Jude Bellingham. Der 17-Jährige hat im neuen Jahr verletzungsbedingt noch keine Minute gespielt, gegen Mainz wird er zumindest in den Kader zurückkehren. Bellingham paart Zweikampfstärke mit Kreativität und bringt auch eine gewisse Torgefährlichkeit mit.

Witsel-Ausfall: "Ich sehe da uns in der Verantwortung"

Auch der zum Bankdrücker verkommene Julian Brandt, der unter Favre als Achter teils tolle Leistungen zeigte, ist eine Möglichkeit. Dasselbe gilt für Mahmoud Dahoud, für den es nach dem Witsel-Ausfall zumindest wieder für den Spieltagskader reichen sollte. Zuletzt ließ ihn Terzic zweimal in Folge gänzlich zu Hause.

Für Terzic wird die Auswahl im defensiven Mittelfeld zwar nicht unerheblich sein. Wichtiger ist ihm jedoch, dass alle Mannschaftsteile sein Mantra weiter verinnerlichen und es konstant verfolgen.

Ein letztes Beispiel gefällig? Wie er den Ausfall von Witsel aufzufangen gedenke, wurde Terzic auf der Pressekonferenz am Donnerstag gefragt. "Das ist eine ganz einfache Antwort: Ich sehe da uns in der Verantwortung - wir als ganze Mannschaft, als ganze Gruppe sind dafür verantwortlich, dass wir das so gut es geht kompensieren und dass jeder seine Rolle findet, wie er der Mannschaft helfen kann", sagte er.

Nicht Haaland, nicht Lewandowski: Das sind die 18 wichtigsten Spieler der Bundesligisten nach Punkteschnitt © getty 1/22 Welche Bundesligaspieler haben den größten Einfluss auf den Punkteschnitt ihres Vereins? Beim BVB ist das überraschend nicht Haaland - und auch Lewandowski ist statistisch nicht der "wahre" Bayern-Unterschiedsspieler. Das Ranking. © getty 2/22 Warum Haaland und Lewandowski nicht dabei sind? Ganz einfach: Bei den Bayern fehlte Lewandowski nur 1-mal (6. Spieltag gegen Köln), ein Vergleich des Punkteschnitts mit und ohne ihn kommt daher fast aufs Gleiche raus. © getty 3/22 Bei Haaland ist das etwas anders, weil er wegen eines Muskelfaserrisses vier Spiele fehlte, von denen der BVB nur eines gewann. Mit Haaland holt der BVB 2,10 Punkte im Schnitt, ohne ihn nur 1,4. Das ist aber nicht der BVB-Bestwert im Punkteschnitt. © getty 4/22 Generell ist das Ranking nicht ganz fair, weil die Stammspieler eigentlich keine Chance haben, sich vom Punkteschnitt ihrer Mannschaft abzuheben. Berücksichtigt wurden dennoch nur Spieler, die mindestens 5-mal zum Einsatz kamen. © getty 5/22 MAINZ 05 - DONG-WON JI (6 Spiele, 56 Einsatzminuten) und LUCA KILIAN (6 Spiele, 379 Einsatzminuten): 0,67 Punkte/Spiel (ohne: 0,22) - Diskrepanz: 0,45 © getty 6/22 SCHALKE 04 - MATIJA NASTASIC (10 Spiele, 791 Einsatzminuten): 0,70 Punkte/Spiel (ohne: 0,00) - Diskrepanz: 0,70 © getty 7/22 1. FC KÖLN - BENNO SCHMITZ (5 Spiele, 105 Einsatzminuten): 1,20 Punkte/Spiel (ohne: 0,50) - Diskrepanz: 0,70 © getty 8/22 ARMINIA BIELEFELD - FABIAN KUNZE (10 Spiele, 374 Einsatzminuten): 1,30 Punkte/Spiel (ohne: 0,00) - Diskrepanz: 1,30 © getty 9/22 TSG 1899 HOFFENHEIM - DENNIS GEIGER (9 Spiele, 663 Einsatzminuten): 1,33 Punkte/Spiel (ohne: 0,50) - Diskrepanz: 0,83 © getty 10/22 WERDER BREMEN - MILOS VELJKOVIC (8 Spiele, 584 Einsatzminuten): 1,63 Punkte/Spiel (ohne: 0,29) - Diskrepanz: 1,34 © getty 11/22 HERTHA BSC - MATTHEW LECKIE (8 Spiele, 122 Einsatzminuten): 1,50 Punkte/Spiel (ohne: 0,57) - Diskrepanz: 0,93 © getty 12/22 FC AUGSBURG - REECE OXFORD (8 Spiele, 316 Einsatzminuten): 1,75 Punkte/Spiel (ohne: 0,71) - Diskrepanz: 1,04 © getty 13/22 VfB STUTTGART - PASCAL STENZEL (12 Spiele, 846 Einsatzminuten): 1,67 Punkte/Spiel (ohne: 0,33) - Diskrepanz: 1,34 © getty 14/22 EINTRACHT FRANKFURT - ALMANY TOURE (8 Spiele, 429 Einsatzminuten): 1,88 Punkte/Spiel (ohne: 1,14) - Diskrepanz: 0,74 © getty 15/22 SC FREIBURG - KEVEN SCHLOTTERBECK (8 Spiele, 664 Einsatzminuten): 2,13 Punkte/Spiel (ohne: 0,86) - Diskrepanz: 1,27 © getty 16/22 BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - JONAS HOFMANN (9 Spiele, 747 Einsatzminuten): 1,89 Punkte/Spiel (ohne: 1,17) - Diskrepanz: 0,72 © getty 17/22 VfL WOLFSBURG - MAXIMILIAN PHILIPP (9 Spiele, 482 Einsatzminuten): 2,00 Punkte/Spiel (ohne: 1,25) - Diskrepanz: 0,75 © getty 18/22 UNION BERLIN - JOEL POHJANPALO (6 Spiele, 255 Einsatzminuten): 2,20 Punkte/Spiel (ohne: 1,63) - Diskrepanz: 0,57 © getty 19/22 BORUSSIA DORTMUND - THOMAS DELANEY (8 Spiele, 504 Einsatzminuten): 2,63 Punkte/Spiel (ohne: 1,00) - Diskrepanz: 1,63 © getty 20/22 BAYER LEVERKUSEN - MITCHELL WEISER (5 Spiele, 224 Einsatzminuten): 2,40 Punkte/Spiel (ohne: 1,70) - Diskrepanz: 0,70 © getty 21/22 RB LEIPZIG - NORDI MUKIELE (11 Spiele, 717 Einsatzminuten): 2,45 Punkte/Spiel (ohne: 1,00) - Diskrepanz: 1,45 © getty 22/22 FC BAYERN MÜNCHEN - LUCAS HERNANDEZ (9 Spiele, 679 Einsatzminuten): 2,78 Punkte/Spiel (ohne: 1,33) - Diskrepanz: 1,45

BVB: Die Bundesliga-Tabellensituation an der Spitze