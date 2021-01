BVB, News und Gerüchte: Marco Reus entschuldigt sich für verschossenen Elfmeter gegen Mainz

Marco Reus hat sich nach seinem verschossenen Elfmeter gegen Mainz 05 bei der Mannschaft entschuldigt. Außerdem: Sebastian Kehl tritt auf die Erwartungsbremse und der BVB hat ein Talent von Ajax Amsterdam verpflichtet. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den BVB.

BVB, News: Marco Reus entschuldigt sich bei der Mannschaft

Marco Reus hat sich für seinen verschossenen Elfmeter beim 1:1 der Borussia am Samstag gegen Mainz 05 entschuldigt. "Ich hätte das Spiel entscheiden können", klagte der Kapitän bei Sky. "Das tut mir sehr, sehr leid."

Zunächst hatte der Nationalspieler eine "Riesenchance" in der ersten Halbzeit vergeben. In der 75. Minute schoss er dann seinen Elfmeter neben das Tor. "Die Enttäuschung ist groß. Wir wollen weiter nach oben. Aber wir haben es verpasst, einen weiteren Schritt nach vorne zu gehen", erklärte er.

Durch den Patzer gegen Mainz ist die Aufholjagd des BVB in der Tabelle erst einmal gestoppt - und das trotz zahlreicher Chancen. "Nicht in Hülle und Fülle, aber wir hatten Möglichkeiten", meinte Reus, gab aber auch zu: "Wir haben nicht so strukturiert nach vorne gespielt, nicht so gut die Positionen gehalten - wir haben ein bisschen wild gespielt."

Für die Schwarz-Gelben stehen mit den kommenden Partien gegen Leverkusen und Gladbach Duelle gegen direkte Konkurrenten auf dem Plan.

BVB, News: Sebastian Kehl zurückhaltend zu Ambitionen

Sebastian Kehl, Lizenzspielerchef des BVB, hat sich zurückhaltend zu möglichen Titelambitionen in dieser Saison geäußert. "Wir wissen auch, bevor wir über die ganz großen Dinge reden, dass wir Stück für Stück Leistung zeigen müssen", sagte er am Sky-Mikrofon vor dem Heimspiel gegen Mainz 05.

"Wir sollten die Dinge erst nach und nach angehen und nicht von Dingen reden, die im Mai oder wann auch immer passieren", ergänzte Kehl und bezog dies anschließend auch auf den DFB-Pokal, in dem Cupverteidiger FC Bayern München das Achtelfinale verpasst hat.

Mit dem Szenario eines Pokal-Erfolges habe man sich jetzt nicht beschäftigt, sagte Kehl und verwies auf die Spiele in der Bundesliga und der Champions League. "Sicher ist es auch unser Ziel, nach Berlin zu fahren", betonte Kehl aber mit Blick auf das DFB-Pokalfinale in der Hauptstadt.

BVB: Ronaldo schwärmt von Ex-Dortmunder Achraf Hakimi

Der ehemalige brasilianische Star-Stürmer Ronaldo hat sich lobend über den Ex-Dortmunder Achraf Hakimi geäußert. "Er ist ein außergewöhnlicher Spieler, Real Madrid hat einen großen Fehler gemacht, ihn gehen zu lassen", erklärte er gegenüber der Gazzetta dello Sport.

"Manchmal denke ich: 'Ronnie, stell dir mal vor, du und Hakimi. Wir beide hätten den Fußball mit unserer Geschwindigkeit aufgemischt'", gab Ronaldo einen Einblick in seine Gedanken.

Hakimi befindet sich mit seinem neuen Klub Inter Mailand auf der zweiten Tabellenrang. Laut Ronaldo gehört der Klub zwar nicht zu den Favoriten auf den Titel, die Chancen stünden jedoch gut.

BVB, Gerücht: Julian Rijkhoff kommt von Ajax Amsterdam

Borussia Dortmund sichert sich angeblich die Dienste des niederländischen Talents Julian Rijkhoff von Ajax Amsterdam. Wie De Telegraaf berichtet, soll der 15-Jährige nach seinem 16. Geburtstag am 25. Januar einen Dreijahresvertrag beim BVB unterschreiben.

Rijkhoff läuft seit dieser Saison für die U17 des niederländischen Erstligisten auf und verzeichnete bisher neun Tore in vier Einsätzen. Für die U15 der Elftal netzte der junge Angreifer seit seinem Debüt im vergangenen Jahr fünfmal.

Ajax befand sich dem Bericht zufolge mit Rijkhoff bereits in Gesprächen über einen ersten Profivertrag, der Mittelstürmer war mit dem Angebot jedoch nicht zufrieden. Bei einem Wechsel nach Dortmund würde der Klub lediglich eine Ausbildungsentschädigung erhalten.

BVB: Noten und Einzelritiken der Spieler von Borussia Dortmund gegen Mainz 05 © getty 1/14 Borussia Dortmund ist gegen den FSV Mainz 05 nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Marco Reus verschoss einen Elfmeter, Erling Haaland tauchte nach einem vermeintlichen Tor ab - und ein Neuzugang machte sein bestes Spiel für den BVB. Die Noten. © getty 2/14 ROMAN BÜRKI: Hatte Glück, dass Burkardt nach neun Minuten nur das Außennetz anvisierte. Auf dem Posten bei Quaisons gefährlichem Distanzkracher. Bei Öztunalis Sonntagsschuss zum 0:1 eher ohne Chance. Note: 3,5. © getty 3/14 THOMAS MEUNIER: Das bislang beste Spiel des oft kritisierten Belgiers. Hatte offensive einige gute Szenen, stand beim vermeintlichen 1:0 durch Haaland knapp im Abseits. Belohnte sich mit dem Tor zum 1:1 und holte sogar einen Elfer raus. Note: 2,5. © getty 4/14 MATS HUMMELS: Zunächst ein souveräner Auftritt des Abwehrchefs. Stand defensiv sicher und beteiligte sich massiv am Spielaufbau. Beim Führungstreffer der Gäste aber viel zu zögerlich und bei den vielen Angriffen danach auch nicht immer im Bilde. Note: 4. © getty 5/14 DAN-AXEL ZAGADOU: Zweiter Startelfeinsatz für den Franzosen. Fügte sich gut ins Team ein und hatte Mainz-Stürmer Burkardt im Griff. Musste kurz vor der Pause verletzt runter. Dem Dortmunder Spiel tat das nicht gut. Note: 3. © getty 6/14 RAPHAEL GUERREIRO: Hatte einige Probleme im Duell mit Öztunali. Großtat in der 78. Minute, als er auf der Linie das 1:2 verhinderte. Wie so oft in letzter Zeit mit den meisten Spielanteilen bei Schwarz-Gelb. Meiste Ballkontakte, meiste Pässe. Note: 3. © getty 7/14 EMRE CAN: Nicht so stark wie in Leipzig, aber auch gegen die 05er wieder mit viel Einsatz und viel Dynamik. Sein Weltklasse-Pass auf Reus hätte ein Tor verdient gehabt. Ließ im zweiten Durchgang deutlich nach, als mehr Gegenwehr gefragt war. Note: 4. © getty 8/14 JUDE BELLINGHAM (bis 60.): Trieb das Spiel des BVB energisch an, ging in die meisten Zweikämpfe (19) und hatte selbst gute Torchancen. Scheiterte am Pfosten (30.) und setzte einen Kopfball knapp daneben (41.). Ohne ihn verlor der BVB Struktur. Note: 2,5. © getty 9/14 JADON SANCHO: In der ersten Hälfte knüpfte er an die letzten Auftritte an und entwickelte Dampf. Aber wieder zu unpräzise beim Timing, sonst hätte er sein Scorer-Konto ausgebaut. Nach der Pause aber kaum noch zu sehen. Satte 31 Ballverluste. Note: 4. © getty 10/14 MARCO REUS: War zunächst sehr aktiv und hatte viele Ideen. Im Abschluss aber ungewohnt nachlässig: vergab in der 26. frei vor Keeper Zentner das 1:0 und auch den Elfer (75.) setzte er daneben. Sein Fehlpass leitete den Konter zum 0:1 ein. Note: 4,5. © getty 11/14 JULIAN BRANDT: Offensiv starke Ansätzen, hatte einen Treffer auf dem Fuß, doch seinen feinen Schlenzer konnte Mainz-Keeper Zentner gerade noch zur Ecke lenken. Defensiv mit einem schlimmen Schnitzer, den Quaison aber nicht nutzte. Note: 4. © getty 12/14 ERLING HAALAND: Nach seinem frühen Abseitstor (2.) nur noch mit Tarnkappe unterwegs, komplett unsichtbar, aber leider nicht nur für die Mainzer Abwehr. Ein gebrauchter Tag für den Norweger. Note: 4,5. © getty 13/14 MANUEL AKANJI (ab 45.): Sollte gegen Mainz eigentlich eine verdiente Verschnaufpause bekommen, musste nach Zagadous Ausfall aber doch wieder ran. Hatte einige Mühe, den Konterfußball der immer stärker werdenden Mainzer zu unterbinden. Note: 3,5. © getty 14/14 YOUSSOUFA MOUKOKO (ab 60.): Kam direkt nach dem Rückstand ins Spiel, um noch mehr Druck zu machen. Führte sich mit der vorbildlich erkämpften Vorlage zum 1:1 perfekt ein. Note 2,5.

BVB, Gerücht: Marvin Hitz zögert mit Vertragsverlängerung

Ersatztorwart Marvin Hitz (33) zögert offenbar, seinen im Sommer auslaufenden Vertrag zu verlängern. Wie die Ruhr Nachrichten berichten, habe BVB-Sportdirektor Michael Zorc ihm signalisiert, dass der Verein die Zusammenarbeit gerne fortsetzen würde.

Der Torwart zögert laut des Berichts mit der Unterschrift, da ihm sportliche Perspektive fehlt. Denn klar ist: Stammtorwart wäre weiterhin Roman Bürki. Hitz müsste sich mit einem Platz auf der Bank arrangieren - dann mutmaßlich für den Rest seiner Karriere.

Daher könnte er seine Möglichkeiten ausloten, ob er an anderer Stelle vielleicht noch einmal die Chance auf einen Stammplatz bekommt. Für den BVB würde dies bedeuten, dass man sich im Sommer einen neuen Torwart suchen müsste. Laut dem Bericht soll eine Entscheidung zeitnah erfolgen.

Hitz schloss sich 2018 dem BVB an, nachdem er seinen Vertrag beim FC Augsburg nicht verlängert hatte. Für die Schwarz-Gelben stand er bisher in 19 Spielen zwischen den Pfosten.

