Bundesliga: VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach tragen die Top-Partie des 16. Bundesliga-Spieltags aus. TV-Übertragung, Livestream, Liveticker: Hier bekommt Ihr die wichtigsten Informationen, um die Begegnung nicht zu verpassen.

Die Highlights von VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach 40 Minuten nach Abpfiff sehen: Jetzt DAZN-Probemonat abschließen!

VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach: Datum, Zeit, Ort

Der VfB Stuttgart empfängt Borussia Mönchengladbach am heutigen Samstag, den 16. Januar, um 18.30 Uhr in der Mercedes-Benz Arena, das bedingt durch die Corona-Pandemie aber leer bleiben muss.

Es handelt sich bei dem Aufeinandertreffen mit Blick auf die Anstoßzeit also um das Top-Spiel dieses Bundesliga-Wochenendes.

Begegnung: VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach

VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Datum: 16. Januar 2021

16. Januar 2021 Ort: Mercedes-Benz Arena, Stuttgart

Mercedes-Benz Arena, Stuttgart Anstoß: 18.30 Uhr

18.30 Uhr TV-Übertragung: Sky

VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach heute live im TV und Livestream

Live verfolgen könnt Ihr die 90 Minuten zwischen dem Zehnten und dem Siebten der Tabelle bei Sky. Der Pay-TV-Sender geht um 17.30 Uhr, direkt nach den Spielen am Nachmittag, auf Sendung und bietet Euch mit Sky Go und Sky Ticket auch Möglichkeiten an, per Livestream mit von der Partie zu sein.

Darüber hinaus könnt Ihr Euch genauso für ein Wochenend-Ticket entscheiden, das 15 Euro kostet. Vom gestrigen Freitag, 15. Januar, um 17.40 Uhr bis Montag, 18. Januar, um 23 Uhr seht Ihr bei Sky so mehrere Bundesliga-Spiele.

Aber vielleicht reicht dem einen oder anderen von Euch ja auch eine Zusammenfassung. DAZN hat 40 Minuten nach dem Abpfiff jeder Bundesliga-Partie die Highlights parat - also auch von VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach.

Der Streamingdienst ist sowohl im Monatsabo (11,99 Euro, erster Monat für Neukunden probeweise gratis) als auch im Jahresabo (119,99 Euro, knapp 24 Euro gespart) verfügbar.

VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach im Liveticker

Auch das sagt Euch nicht zu? Kein Problem: SPOX begleitet das Duell zwischen den Schwaben und den Rheinländern in Form eines ausführlichen Livetickers.

Stuttgart - Gladbach: Die voraussichtlichen Aufstellungen

VfB-Coach Matarazzo hat die Qual der Wahl und könnte alternativ auf Didavi oder Stenzel setzen. Embolo könnte auf Gladbacher Seite ausfallen, dafür kehrt Plea zurück.

Stuttgart : Kobel - Mavropanos, Anton, Kempf - W. Endo, Sosa - Wamangituka, Mangala - Castro, Klimowicz - Gonzalez

: Kobel - Mavropanos, Anton, Kempf - W. Endo, Sosa - Wamangituka, Mangala - Castro, Klimowicz - Gonzalez Gladbach: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Kramer, Neuhaus - Herrmann, Stindl, Hofmann - Plea

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 16. Spieltag