Bundesliga: RB Leipzig - BVB heute live im TV, Livestream und Liveticker

RB Leipzig und Borussia Dortmund nehmen es im Top-Spiel des Bundesliga-Wochenendes miteinander auf. SPOX erklärt Euch, wo Ihr das Kräftemessen live im TV und Livestream sehen und im Liveticker verfolgen könnt.

Mit nur zwei Siegen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen ist Borussia Dortmund in der Tabelle der Bundesliga zurückgefallen und acht Punkte hinter Spitzenreiter FC Bayern München mittlerweile nur Vierter.

RB Leipzig - BVB: Zeit, Datum, Ort

Dem BVB bietet sich nun allerdings die Möglichkeit, ein Statement zu setzen. Die Westfalen gastieren am 15. Spieltag zur Top-Partie bei RB Leipzig, das in der Liga jedoch seit Ende Oktober ungeschlagen ist und zwei Zähler hinter den Bayern auf dem zweiten Platz liegt. Anstoß in der Red Bull Arena ist am heutigen Samstag, den 9. Januar um 18.30 Uhr.

Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Datum: 9. Januar 2021

9. Januar 2021 Uhrzeit: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Red Bull Arena, Leipzig

Red Bull Arena, Leipzig TV-Übertragung: Sky

RB Leipzig - BVB live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte für Samstagabendspiele der Bundesliga liegen exklusiv bei Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt also auch RB Leipzig gegen BVB. Die Übertragung beginnt auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD um 17.30 Uhr.

Als Sky-Kunde könnt Ihr auch via Sky Go oder Sky Ticket mit dabei sein. Der Pay-TV-Sender bietet Euch zudem ein Bundesliga-Ticket für 15 Euro an, das von Freitag, 8. Januar um 17.40 Uhr bis Montag, 11. Januar um 23 Uhr gültig ist. Heißt: Ihr könnt am Wochenende noch viel mehr Bundesliga-Spiele schauen als nur Leipzig-BVB.

40 Minuten nach Abpfiff stehen für Euch bei DAZN die Highlights bereit. DAZN kostet 11,99 Euro im Monat - für Neukunden ist der erste Monat kostenfrei - oder 119,99 Euro im Jahr.

RB Leipzig - BVB im SPOX-Liveticker

Wenn Ihr weder bei DAZN noch bei Sky Kunde werden möchtet, könnt Ihr das Duell zwischen den Leipzigern und den Dortmundern bei SPOX im Liveticker verfolgen, um nichts zu verpassen. Hier geht es zum Liveticker.

RB Leipzig gegen BVB: Die voraussichtlichen Aufstellungen

So könnten die Teams auflaufen:

Leipzig: Gulacsi - Orban, Upamecano, Halstenberg - Adams, Sabitzer, Kampl, Angelino - Haidara, Olmo - Forsberg. - Trainer: Nagelsmann

Gulacsi - Orban, Upamecano, Halstenberg - Adams, Sabitzer, Kampl, Angelino - Haidara, Olmo - Forsberg. - Trainer: Nagelsmann Dortmund: Bürki - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Witsel, Delaney - Sancho, Reus, Reyna - Haaland. - Trainer: Terzic

Bundesliga: Die Tabelle am 15. Spieltag