BVB-Stürmer Erling Haaland nimmt Mitspieler in die Pflicht: "Ab der ersten Sekunde Gas geben"

Die Hoffnungen bei Borussia Dortmund ruhen auf Erling Haaland. Der Torjäger wurde zuletzt schmerzlich vermisst, ist jetzt aber wieder fit.

Die Weihnachtsbotschaft von Erling Haaland war unmissverständlich. "Wir müssen neue Höhen setzen. Setzen wir einen hohen Standard. Es geht einfach darum, ab der ersten Sekunde Gas zu geben", forderte der Torjäger von Borussia Dortmund in der norwegischen Tageszeitung Verdens Gang und nahm seine Mitspieler vor dem Trainingsstart am Mittwoch in die Pflicht.

Dabei ruhen die größten Hoffnungen beim Vizemeister nach der kurzen Pause auf "Heiland" Haaland selbst. Das Sturmjuwel hat seinen Muskelfaserriss auskuriert und soll am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Wolfsburg wieder auf Torejagd gehen. "Alles läuft gut", versicherte der 20-Jährige nach seiner Reha in Katar.

Die Aussage sorgte auch bei Trainer Edin Terzic für Erleichterung. Haaland wurde zuletzt schmerzlich vermisst. Ohne ihn war der BVB-Sturm nur ein laues Lüftchen. In vier Ligaspielen ohne den Stoßstürmer reichte es nur zu vier Punkten und fünf Toren. "Auf Haaland ist das ganze Spiel taktisch ausgelegt", stellte auch Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge vom Rivalen Bayern München fest.

BVB: Das Saison-Zwischenzeugnis der Spieler von Borussia Dortmund © imago images / Uwe Kraft 1/26 Nach 22 Pflichtspielen geht Borussia Dortmund angesichts der mageren Bilanz in der Bundesliga unzufrieden in die kurze Winterpause. 25 Spieler setzte der BVB seit Saisonbeginn ein. SPOX vergibt ein Zwischenzeugnis für alle Akteure. © imago images / Kirchner-Media 2/26 ROMAN BÜRKI: Favre setzte ihn zwischenzeitlich zwei Partien lang auf die Bank, bis auf den Fehler beim 0:1 in Augsburg aber mit tadellosen Leistungen. Besonders stark gegen Gladbach, Bayern und im Heimspiel gegen Lazio. Note: 2,5. © imago images / Insidefoto 3/26 MARWIN HITZ: Vertrat Bürki in sieben Pflichtspielen, in denen er sieben Tore kassierte und vier Mal zu Null spielte. Dabei jeweils mit guten Leistungen. Bleibt wie zuletzt auch eine ordentliche Nummer zwei. Note: 3. © imago images / Krieger 4/26 THOMAS MEUNIER: Der Neuzugang kam in 17 Pflichtspielen zum Einsatz, die beiden CL-Spiele gegen seinen Ex-Klub Brügge waren seine besten. Ansonsten mit vielen individuellen Fehlern und schwachen Flanken. Muss sich arg steigern. Note: 5. © getty/Martin Rose 5/26 FELIX PASSLACK: Hatte eigentlich keine Zukunft mehr beim BVB. Kam nun aber auf 20 Kaderplätze, 10 Einsätze und sein erstes Bundesligator. Machte seine Sache meist ordentlich und spulte ein hohes Pensum ab. Dennoch mit individuellen Schwächen. Note: 3,5. © imago images / Perenyi 6/26 MATEU MOREY: Verpasste den Saisonstart wie im Vorjahr aufgrund einer Verletzung. Kam noch auf fünf Startelfeinsätze, darunter erstmals in der CL, in neun Partien. Gegen Stuttgart indisponiert, ansonsten wie zuvor schon mit soliden Leistungen. Note: 3,5. © imago images / Team 2 7/26 LUKASZ PISZCZEK: Stand regelmäßig im Kader, kam aber nur auf verhältnismäßig geringe Einsatzzeiten (9) und 4 Startelfnominierungen. Gegen Lazio dabei beide Male mit schwachen Leistungen. Viel bessere Aussichten wird es wohl nicht geben. Note: 4. © getty 8/26 MATS HUMMELS: Stand in jedem seiner Spiele in der Startelf und avancierte zum wichtigsten BVB-Spieler. Nur bei Lazio und gegen den VfB schwach, ansonsten mit reihenweise starken Leistungen. Tolle Antizipation, robustes Zweikampfverhalten. Note: 2. © imago images / Uwe Kraft 9/26 MANUEL AKANJI: Immer, wenn er fit war, stand der Schweizer auch in der Startelf - außer beim Pokalspiel in Braunschweig. Überzeugte dabei mit konstant ordentlichen Leistungen, seine frühere Aussetzerquote hat er deutlich minimiert. Note: 3. © getty 10/26 DAN-AXEL ZAGADOU: Fiel wie in der Schlussphase der Vorsaison mit einer Knieverletzung lange aus und kam deshalb nur auf fünf Einsätze. Stand nur gegen Frankfurt und Braunschweig in der Startelf, dabei aber allenfalls solide. Note: 4. © getty 11/26 RAPHAEL GUERREIRO: 3 Tore und 6 Assists in 16 Partien gelangen dem besten Fußballer im BVB-Kader, der als Verbindungsspieler Richtung Offensive enorm wertvoll ist. Lieferte zahlreiche starke Partien ab. Technisch teils absolut überragend. Note: 2. © imago images / Horstmüller 12/26 NICO SCHULZ: Weiterhin das Dortmunder Sorgenkind, das mit zwei Verletzungen lange ausfiel, nur zweimal in der Startelf stand und auf 8 Partien kam. Gegen Frankfurt und in St. Petersburg solide, aber mit wenig Rhythmus und Selbstvertrauen. Note: 4,5. © imago images / Team 2 13/26 EMRE CAN: Wird als lautstarker Anführer gelobt und zeigte dies bisweilen auch, ansonsten pendelten seine Leistungen zwischen Licht und Schatten. Kam in der CL nur 107 Minuten zum Einsatz, fehlte zwischendurch wegen einer Corona-Infektion. Note: 4. © getty 14/26 AXEL WITSEL: Kam in 20 Pflichtspielen zum Einsatz, doch gerade zuletzt verblasste der ursprüngliche Witsel immer mehr. Stark in der CL als Innenverteidiger gegen Brügge, sonst aber zu sehr auf Risiko bedacht. Ging zu oft mit unter. Note: 4,5. © getty/INA FASSBENDER 15/26 THOMAS DELANEY: Verletzungsbedingt sind es für ihn 14 Pflichtspiele bislang geworden. Enttäuschte nur bei Lazio, ansonsten mit guten bis soliden Leistungen im defensiven Mittelfeld. Brachte seine Stärken Aggressivität und Balleroberung gut ein. Note: 3. © imago images / RHR-Foto 16/26 MAHMOUD DAHOUD: 20 Mal im Kader, aber nur 8 Mal auf dem Feld - seine Bilanz liest sich eigentlich wie immer. Stark in Brügge, schwach in Frankfurt. Zu fehleranfällig, aber dafür kreativ und technisch stark. Hätte mehr Chancen verdient. Note: 3,5. © imago images / Revierfoto 17/26 JUDE BELLINGHAM: Spielte eine tolle Vorbereitung, zeigte keine Anlaufschwierigkeiten und brachte seine Physis gut ein. Dazu immer wieder mit guten Offensivakzenten. 20 Einsätze sind mehr als ordentlich. Enttäuschte dabei selten. Note: 2,5. © imago images / Revierfoto 18/26 JULIAN BRANDT: Zusammen mit Reyna am häufigsten dabei (22 Mal), aber nur mit zehn Startelfeinsätzen. Ihm fehlen Form, Rhythmus und auch die richtige Position. Gegen den Ball weiter anfällig, nach vorne gelang ihm kaum etwas (1 Tor, 1 Vorlage). Note: 5. © getty 19/26 JADON SANCHO: Ist trotz 16 Startelfeinsätzen weiterhin meilenweit von seiner Galaform des Vorjahres entfernt. Kommt kaum ins Tempo und bleibt daher in den Dribblings hängen. Vor dem Tor zu verkrampft, es fehlt ihm merklich an Selbstvertrauen. Note: 4,5. © getty 20/26 MARCO REUS: Meldete sich nach sechs Monaten Pause rechtzeitig zum Saisonstart fit und begann gut, ließ aber merklich nach und zuletzt auch seine Führungsqualitäten als Kapitän vermissen. Taucht zu oft ab, teils auch mit Tempodefiziten. Note: 4,5. © imago images 21/26 ANSGAR KNAUFF: Da hier alle eingesetzten Spieler betrachtet werden, darf auch Knauff nicht fehlen, der viermal im Kader stand und in St. Petersburg für 7 Minuten sein Profidebüt feierte. Der BVB band den schnellen Außenspieler bis 2023. Keine Bewertung. © imago images / Laci Perenyi 22/26 GIOVANNI REYNA: Mit 10 Scorerpunkten in 22 Partien ist der 18-Jährige bester BVB-Mittelfeldakteur. Stark gegen Gladbach, Freiburg und Frankfurt. Besonders im Zentrum auffällig, dazu immer willig und mit toller Technik. Schon jetzt sehr wichtig. Note: 2. © getty 23/26 ERLING HAALAND: 17 Tore und 3 Vorlagen in 14 Pflichtspielen sind erneut brachial. Traf in jedem CL-Spiel, sein Viererpack gegen Hertha war historisch. Hievt das gesamte Team auf eine andere Ebene - was man sah, als er zuletzt verletzt fehlte. Note: 1. © imago images 24/26 THORGAN HAZARD: Bereits im Vorjahr mit einer super Quote, 6 Scorerpunkte in 12 Pflichtspielen sind auch jetzt wieder ein starker Wert. Fehlte verletzungsbedingt gleich doppelt und rannte daher seinem Rhythmus hinterher. Bald wieder eine Option. Note: 3. © getty 25/26 YOUSSOUFA MOUKOKO: Brach als 16-Jähriger die Altersrekorde in BL und CL, nach seinem Tor bei Union auch jüngster BL-Torschütze. Zeigte gute Ansätze und verhalf dem BVB-Spiel zu mehr Tiefe. Muss dazulernen, ist aber aus dem Stand eine Hilfe. Note: 2,5. © imago images / Revierfoto 26/26 REINIER: 13 Kaderplätze, 8 Pflichtspiele, nur 136 Spielminuten - die Leihe des zwischenzeitlich mit Corona infizierten Brasilianers verläuft bislang enttäuschend. Ihm fehlen Bindung, taktische Reife und Wettkampfhärte. So derzeit keine Option. Note: 5.

Erling Haaland ist für den BVB mehr als eine Tormaschine

Auf acht Punkte ist der Rückstand des BVB auf Spitzenreiter München inzwischen angewachsen. Mit Platz fünf hinken Kapitän Marco Reus und Co. ihren eigenen Ansprüchen hinterher. Da kommt das Comeback von Tormaschine Haaland zur rechten Zeit. In 14 Pflichtspielen in dieser Saison hat der Norweger bereits 17 Treffer erzielt. Zudem reißt er mit seiner Mentalität und seinem Siegeswillen die Mitspieler mit, seine Läufe in die Tiefe stellen den Gegner immer wieder vor Probleme.

"Er tut uns auch jenseits seiner Tore gut. Er hat den unbedingten Willen und ist erfolgsbesessen", sagte Sportdirektor Michael Zorc zuletzt.

Die Begegnung gegen Wolfsburg besitzt schon wegweisenden Charakter. Verliert der BVB, würde der Rückstand auf einen Champions-League-Platz bereits fünf Punkte betragen. Zudem warten im Januar noch die schweren Spiele gegen Leverkusen, Leipzig und Mönchengladbach. "Es geht nur darum, gut anzufangen und gut zu enden", sagte Haaland daher mit Blick auf das Spiel gegen die Niedersachsen. Auch das ist eine klare Botschaft.