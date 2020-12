Bundesliga: Schiedsrichter Patrick Ittrich von Fans des FC Schalke 04 bedroht

Schiedsrichter Patrick Ittrich ist in Folge einiger umstrittener Entscheidungen beim 2:2-Unentschieden des FC Schalke 04 gegen Mainz 05 Anfang November (die Highlights im Video!) von Fans der Königsblauen auf Instagram bedroht worden.

Wie Ittrich gegenüber der Sport Bild bestätigte, erhielt er "300 bis 400" Wut- und Hassnachrichten über die Social-Media-Plattform, die meist von anonymen Benutzern verfasst wurden. Er sei als "Hurensohn" oder "Idiot" beleidigt worden, sagte Ittrich.

In besagtem Spiel vor rund vier Wochen gab es gleich vier strittige Szenen im Strafraum, die Ittrich in Abstimmung mit dem Video-Assistent Tobias Reichel in Köln allesamt nicht zugunsten der Knappen entschied.

Nach der Begnung hatte sich besonders bei den Schalker Verantwortlichen Jochen Schneider und Trainer Manuel Baum der Frust über die Schiedsrichterentscheidungen entladen. "Es reicht irgendwann mal. Es reicht jetzt", tobte Schneider im Gespräch mit Sky: "Das ist eine krasse Fehlentscheidung. Ich weiß nicht, was da in Köln in dem Moment los ist." Baum bezeichnete Ittrichs Bewertungen der strittigen Szenen als "ungeheuerlich".

Im Anschluss begannen die Hassnachrichten an seinen privaten Instagram-Account, von denen Ittrich zu Beginn noch einige veröffentlichte. Daraufhin deaktivierte er seinen Account aber für zwei Wochen.

Diese Bundesliga-Klubs kassierten nach zehn Spieltagen die meisten Gegentore © getty 1/20 Nach dem 0:3 gegen Bayer Leverkusen hat der FC Schalke 04 nach zehn Spieltagen bereits 31 Gegentore kassiert. Lediglich zwei Klubs mussten in der Bundesliga-Historie zu selbigem Zeitpunkt noch mehr Gegentreffer schlucken. SPOX hat das Ranking. © getty 2/20 Platz 14 - SC Freiburg (Saison 96/97): 28 Gegentore, Tabellenplatz 15, neun Punkte © imago images / Rust 3/20 Platz 14 - MSV Duisburg (Saison 75/76): 28 Gegentore, Tabellenplatz 17, neun Punkte © getty 4/20 Platz 14 - Fortuna Düsseldorf (Saison 85/86): 28 Gegentore, Tabellenplatz 18, neun Punkte © imago images / HJS 5/20 Platz 14 - BW Berlin (Saison 86/87): 28 Gegentore, Tabellenplatz 18, sechs Punkte © imago images / Werner Otto 6/20 Platz 14 - TeBe Berlin (Saison 74/75): 28 Gegentore, Tabellenplatz 16, sechs Punkte © imago images / Horstmüller 7/20 Platz 14 - Hertha BSC (Saison 63/64): 28 Gegentore, Tabellenplatz 15, sechs Punkte © imago images / Rust 8/20 Platz 10 - Kickers Offenbach (Saison 75/76): 29 Gegentore, Tabellenplatz 15, elf Punkte © imago images / Horstmüller 9/20 Platz 10 - FC Schalke 04 (Saison 80/81): 29 Gegentore, Tabellenplatz 16, acht Punkte © imago images / Kicker/Eissner 10/20 Platz 10 - Fortuna Düsseldorf (Saison 86/87): 29 Gegentore, Tabellenplatz 17, sieben Punkte © imago images / Kicker/Liedel 11/20 Platz 10 - Fortuna Düsseldorf (Saison 82/83): 29 Gegentore, Tabellenplatz 17, sechs Punkte © imago images / Kicker/Liedel 12/20 Platz 6 - Hamburger SV (Saison 87/88): 30 Gegentore, Tabellenplatz acht, 13 Punkte © imago images / Rust 13/20 Platz 6 - Hannover 96 (Saison 85/86): 30 Gegentore, Tabellenplatz 16, neun Punkte © getty 14/20 Platz 6 - Borussia Mönchengladbach (Saison 10/11): 30 Gegentore, Tabellenplatz 18, sechs Punkte © imago images / WEREK 15/20 Platz 6 - RW Essen (Saison 76/77): 30 Gegentore, Tabellenplatz 18, fünf Punkte © imago images / Kicker/Eissner 16/20 Platz 3 - Eintracht Braunschweig (Saison 84/85): 31 Gegentore, Tabellenplatz 18, neun Punkte © imago images / Werner Otto 17/20 Platz 3 - Tasmania Berlin (Saison 65/66): 31 Gegentore, Tabellenplatz 18, vier Punkte © getty 18/20 Platz 3 - FC Schalke 04 (Saison 20/21): 31 Gegentore, Tabellenplatz 18, drei Punkte © imago images / WEREK 19/20 Platz 2 - TeBe Berlin (Saison 76/77): 33 Gegentore, Tabellenplatz elf, 12 Punkte © imago images / Ferdi Hartung 20/20 Platz 1 - 1. FC Saarbrücken (Saison 63/64): 35 Gegentore, Tabellenplatz 16, ein Punkt

Ittrich hält Drohungen für "völlig unakzeptabel"

"Ich gehöre zu den wenigen Schiedsrichtern im Profifußball, die die Öffentlichkeit über die sozialen Medien an ihrem Leben teilhaben lassen. Natürlich erwische auch ich wie mancher Spieler mal einen schlechteren Tag, mache einen Fehler. Doch solche Beleidigungen und Bedrohungen sind völlig unakzeptabel, dabei spreche ich für alle Schiedsrichter in jeder Sportart, bis hinunter in den Amateurbereich", erklärte Ittrich in der Sport Bild.

"Ich lasse das aber nicht an mich ran", ergänzte der gebürtige Hamburger, der "eine psychologische Barriere aufgebaut" habe. "Das geht gegen mich in meiner Funktion als Schiedsrichter, nicht als Mensch. Außerdem habe ich auch Zuspruch in über 100 Mails bekommen, dass ich mich nicht unterkriegen lassen soll", fügte er an.

Seit 2016 pfeift Ittrich Partien in der höchsten deutschen Spielklasse, insgesamt kommt er bereits auf 43 Spiele. Zusätzlich war er auch in 73 Spielen der zweiten Liga im Einsatz.