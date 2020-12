Endet heute die Sieglos-Serie des FC Schalke? Die Königsblauen empfangen zum Abschluss des 10. Spieltags in der Bundesliga Bayer Leverkusen. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Schalke 04 - Bayer Leverkusen heute im Liveticker - Vor Beginn

Seit 25 Spielen sind die Königsblauen saisonübergreifend ohne Sieg. Damit gerät nun sogar die "Bestmarke" von Tasmania Berlin Gefahr. Der Hauptstadtklub hatte in der Saison 1965/66 31 Partien in Folge nicht gewonnen.

Der Anstoß ist für 18 Uhr festgesetzt. Gespielt wird in der Veltins-Arena auf Schalke.

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie Schalke 04 gegen Bayer Leverkusen.

Schalke 04 - Bayer Leverkusen heute live im TV und Livestream

Das Spiel wird nicht im Free-TV übertragen. Lediglich Sky hat die Rechte an der Begegnung zwischen Schalke und Leverkusen. Der Pay-TV-Sender stellt seinen Kunden neben der herkömmlichen TV-Übertragung außerdem einen Livestream via Sky Go zur Verfügung.

Beim Streamingdienst DAZN, der ebenfalls Liverechte an der Bundesliga hält, gibt es die Highlights der Partie bereits 40 Minuten nach Abpfiff zu sehen. DAZN zeigt alle Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga, sowie aber der kommenden Saison die Sonntagsspiele. Ein Abonnement kostet 11,99 Euro im Monat oder 119,99 im Jahr.

Schalke 04 - Bayer Leverkusen: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Schalke 04: Rönnow - Ludewig, Stambouli, Nastasic, Thiaw - Schöpf, Mascarell - Skrzybski, Uth, Serdar - Raman

Bundesliga: Tabelle