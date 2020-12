RB Leipzig gegen 1. FC Köln heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der Tabellendritte RB Leipzig empfängt heute zuhause den 1. FC Köln. Wie Ihr die Partie des 13. Spieltags heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Hol Dir jetzt den kostenlosen DAZN-Probemonat und schaue damit bereits 40 Minuten nach Spielende die Highlights der Bundesliga!

RB Leipzig vs. 1. FC Köln: Alle wichtigen Infos zum Spiel

Das Spiel zwischen RB Leipzig und dem 1. FC Köln findet am heutigen Samstag, den 19. Dezember, statt. Gespielt wird in der Leipziger Red Bull Arena. Der Unparteiische pfeift die Partie pünktlich um 15.30 Uhr an.

RB Leipzig vs. 1. FC Köln: Heute live im TV und Livestream

Die Übertragung der Begegnung Leipzig gegen Köln übernimmt der Pay-TV-Sender Sky. Rund eine Viertelstunde vor Spielbeginn starten auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 3 HD die Vorberichte. Kai Dittmann ist dabei als Kommentator tätig. Parallel dazu läuft auf Sky Sport Bundesliga 1 HD die Konferenz mit allen Samstagsspielen, die um 15.30 Uhr losgehen.

Auf Sky gibt es Leipzig gegen Köln sowohl im TV als auch im Livestream zu sehen. Zugang zum Livestream bekommt man entweder mit einem SkyGo-Abonnement oder SkyTicket (für Nicht-Kunden). Bei beiden Varianten fallen jedoch Kosten an.

© imago images / Nordphoto

Die besten Szenen sind dann 40 Minuten nach Abpfiff auf DAZN abrufbereit. Der Streamingdienst ist für seine große Anzahl an Sportarten bekannt und bietet nicht nur Highlights, sondern auch Live-Übertragungen in voller Länge an.

Im Fußballbereich werden Spiele der stärksten europäischen Ligen (Serie A, Bundesliga, Ligue 1, Primera Division) live und in voller Länge gezeigt. Zusätzlich können sämtliche Duelle der Königsklasse und sogar alle der Europa League gesehen werden.

"Das Netflix des Sports" bietet zudem auch die Sportarten Tennis, Darts, Wrestling, MMA, Boxen, US-Sport (NFL, MLB, NHL), Wintersport, Radsport, Motorsport und Rugby an.

Nach einem DAZN-Gratismonat kostet das Abonnement pro Monat 11,99 Euro und im Jahr 119,99 Euro.

RB Leipzig vs. 1. FC Köln im Liveticker

Fans der beiden Klubs können auch im SPOX-Liveticker das Spielgeschehen verfolgen. Jede relevante Spielaktion wird dabei ausführlich beschrieben.

Hier geht's zum SPOX-Liveticker: RB Leipzig - 1. FC Köln.

RB Leipzig vs. 1. FC Köln: Die voraussichtlichen Aufstellungen

RB Leipzig:

Gulacsi - Mukiele, Konaté, Upamecano, Angelino - Kampl - A. Haidara, Sabitzer - Dani Olmo, Forsberg - Poulsen

1. FC Köln:

T. Horn - Cestic, Bornauw, J. Horn - M. Wolf, Jakobs - Özcan, Skhiri - Rexhbecaj, Thielmann - Duda

Bundesliga: Die Tabelle am 13. Spieltag

RB Leipzig befindet sich auf Platz drei in der Tabelle. Nach 12 Spieltagen sind sie mit 27 Punkten gleichauf mit Rekordmeister Bayern München. Beim 1. FC Köln sieht die Sache jedoch ein wenig anders aus. Der Effzeh ist im unteren Bereich der Tabelle (Rang 15) positioniert.