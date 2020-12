BVB offenbar mit Interesse an Flügelspieler Adrian Edqvist - Einladung zum Probetraining?

Borussia Dortmund ist offenbar am schwedischen Flügelspieler-Talent Adrian Edqvist interessiert. Das berichtet das schwedische Lokalblatt Kvällsposten.

Der 21 Jahre alte Edqvist, der vor allem im linken Mittelfeld eingesetzt wird, soll vom BVB zu einem Probetraining in der zweiten Mannschaft eingeladen worden sein.

Derzeit spielt Edqvist beim schwedischen Erstligisten Kalmar FF, der die Saison am vergangenen Wochenende auf Relegationsplatz 14 abschloss. In Schweden wird die Saison im Kalenderjahr gespielt (normalerweise von April bis November). Sein Vertrag läuft in wenigen Wochen aus.

Edqvist galt als vielversprechendes Talent in Schweden, verpasste bislang aber den großen Durchbruch. In der abgelaufenen Saison kam er in der zweiten Jahreshälfte auf sechs Einsätze (kein Scorerpunkt), zuvor war er für ein Jahr an die Go Ahead Eagles in der zweiten niederländischen Liga ausgeliehen. Für die schwedische U19 absolvierte er sieben Spiele (drei Tore).