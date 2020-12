Joshua Kimmichs Comeback beim FC Bayern: Mit dem "Berserker" zurück in den Boss-Modus

Eigentlich hatte Bayern Münchens Trainer Hansi Flick Joshua Kimmich vor allem aus Motivationsgründen mit zum Spitzenspiel bei Bayer Leverkusen genommen. Doch die uninspirierte Leistung der Mannschaft - und Kimmichs Halbzeit-Ansage - überzeugten den Coach von einer Einwechslung.

Diesen letzten Beweis für seine Unverzichtbarkeit hätte es eigentlich gar nicht gebraucht. Auch ohne diesen konsequenten Ballgewinn nach Jonathan Tahs "kindischem" (Leverkusens Torwart Lukas Hradecky) Stockfehler unmittelbar vor Robert Lewandowskis hollywoodreifen (frei nach Thomas Müller) 2:1 für den FC Bayern München in der dritten Minute der Nachspielzeit gegen Bayer Leverkusen war die Indizienkette erdrückend.

Klar, die Bayern leben von Robert Lewandowski, ihrem Weltfußballer. Sie gewinnen ihre Spiele dank Manuel Neuer, dem Welttorhüter, dank Thomas Müller, ihrem Weltmarschierer.

Doch nur mit Joshua Kimmich auf dem Platz ist der FC Bayern München der FC Bayern München. "Josh hat Ruhe ins Spiel gebracht, organisiert, angetrieben", lobte Sportvorstand Hasan Salihamidzic am Samstag. "Jetzt sind wir wieder da, wo wir immer sein wollten: an der Spitze".

"Wie ein Berserker", habe Kimmich nach seiner Meniskus-Operation "vor fünf Wochen" gearbeitet, um wieder auf dem Platz zu stehen, attestierte Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge im Sport1-Doppelpass am Sonntag dem Mittelfeldspieler, "er hat uns gefehlt. Er ist der zentrale Mann im Mittelfeld."

Bayer Leverkusen - FC Bayern München: Noten und Einzelkritiken © BERND THISSEN/POOL/AFP via Getty Images 1/28 Der FC Bayern gewinnt in letzter Sekunde mit 2:1 (1:1) bei Bayer Leverkusen und macht sich damit am 13. Spieltag der Bundesliga zum Spitzenreiter. SPOX hat die Noten aller Spieler. © imago images / Inderlied/Kirchner 2/28 Lukas Hradecky: Sah beim Ausgleich extrem schlecht aus, als er sich mit Tah nicht einig wurde und unter der Flanke durchsegelte. Machte den Fehler teils wieder gut, als er gegen Gnabry parierte (67.) und vor Lewandowski rettete (70.). Note: 4. © getty 3/28 Aleksandar Dragovic: Machte den ungewohnten Job als rechter Verteidiger ganz gut, spielte über 90 Minuten aufmerksam und rückte auch oft gut nach innen ein. Nach vorne setzte der Österreicher keine Akzente. Note: 3,5. © getty 4/28 Jonathan Tah: Ein ganz bitterer Abend! Gemeinsam mit Hradecky entscheidend am 1:1 beteiligt, weil er die Flanke unterlief. Seine unsaubere Ballannahme ermöglichte den Bayern in letzter Minute noch den Siegtreffer. Note: 5. © getty 5/28 Edmond Tapsoba: Gute Spieleröffnungen, antizipierte häufig die letzten Pässe richtig und rettete mehrfach in höchster Not. Einziger Wermutstropfen: Sein fahrlässiger Pass leitete letztlich den Ausgleich der Bayern ein. Note: 3. © getty 6/28 Daley Sinkgraven: Kaufte sowohl Coman als auch später Sane meist den Schneid ab, hatte auch in der gegnerischen Hälfte starke Ballgewinne. Im Passspiel solide, nach vorne hätte aber etwas mehr kommen können. Note: 3,5. © imago images 7/28 Julian Baumgartlinger: Behielt auch in Drucksituationen immer die Ruhe, löste jene oft klug mit einem Kontakt auf. Bot den Bayern im Zentrum stark Paroli, war über die kompletten 90 Minuten Bayers Ruhepol. Note: 3. © getty 8/28 Florian Wirtz: Besonders in der ersten Halbzeit gut - sehr reif, gut im Spiel zwischen den Linien, ruhig am Ball und mental extrem schnell. Rieb sich auch im Umschaltspiel nach hinten auf. Eigene Aktionen wurden im zweiten Durchgang seltener. Note: 3. © getty 9/28 Nadiem Amiri: Seine perfekte Flanke bereitete Bayers Führung durch Schick vor. Ansonsten brachte er vor allem in der ersten Hälfte oft seine gute Dynamik ins Spiel, hielt in den Zweikämpfen sehr gut dagegen. Note: 3. © getty 10/28 Leon Bailey: Stellte sich zwar vorbildlich in den Dienst der Mannschaft, agierte genau wie Diaby aber unglücklich. Blieb in den direkten Duellen fast immer hängen, verlor fast alle seine Zweikämpfe und gab keinen Torschuss ab. Note: 4,5. © getty 11/28 Moussa Diaby: Sein Schuss nach gut 20 Minuten blieb Diabys beste Aktion. Lief sich sonst meist fest, seine Flanken fanden keinen Abnehmer. Mit unnötig riskantem Zuspiel auf Tah, das nach dessen Fehler schließlich im 1:2 mündete. Note: 5. © getty 12/28 Patrik Schick: Traf per Volley-Traumtor zur Führung. Kurz nach seinem Treffer noch einmal mit einem guten Versuch (19.). Im zweiten Durchgang dann nur noch selten zu sehen, arbeitete aber extrem gut für die Mannschaft. Note: 2,5. © getty 13/28 Kerem Demirbay: Kam für die Schlussviertelstunde ins Spiel und hatte keine nennenswerte Aktion mehr. Keine Bewertung. © getty 14/28 Lucas Alario: Kam für die letzten Minuten für Schick ins Spiel, verpasste kurz vor Schluss eine Flanke nur knapp. Keine Bewertung. © Lars Baron/Getty Images 15/28 Manuel Neuer: Der Welttorhüter war bei Schicks Traumtor machtlos, bekam sonst nur wenig Gelegenheit, sich auszuzeichnen. Einmal mit einem schlampigen Fehlpass im Spielaufbau (51.). Note: 3,5. © Lars Baron/Getty Images 16/28 Niklas Süle: Wurde erneut als Rechtsverteidiger aufgeboten. Sein Ballgewinn leitete das 1:1 ein. Defensiv stabil, mit einigen guten Tackles und Balleroberungen. Note: 3. © Alexander Hassenstein/Getty Images 17/28 Jerome Boateng: Solide Leistung und in den direkten Duellen ohne größere Schwierigkeiten. Ging immer wieder resolut dazwischen. Note: 3. © BERND THISSEN/POOL/AFP via Getty Images 18/28 Lucas Hernandez: Auf der Innenverteidigerposition mit den meisten Ballaktionen und Pässen beim FC Bayern. Gewann die Mehrzahl seiner Zweikämpfe, hatte diesbezüglich die beste Quote beim FCB. Note: 3. © Lars Baron/Getty Images 19/28 Alphonso Davies: Zur Pause zweikampfstärkster Bayern-Spieler, aber mit schwacher Passquote. In den Zweikämpfen stabil und aufmerksam, nach vorne weniger unterwegs. Dennoch ordentliche Leistung. Note: 3. © Alexander Hassenstein/Getty Images 20/28 Corentin Tolisso: Führte in seinem 50. Bundesligaspiel bis zur Pause die meisten Zweikämpfe und war dort auch präsent, im Zentrum mit Alaba aber immer wieder auf verlorenem Posten und nur mit wenig Zugriff. Das war kein Bewerbungsschreiben. Note: 4,5. © Alexander Hassenstein/Getty Images 21/28 David Alaba: Überraschend als Sechser neben Tolisso aufgeboten, das Duo spielte bis zur Pause jedoch weniger Pässe als Neuer und harmonierte nicht. Semmelte über eine aussichtsreiche Davies-Hereingabe (21.). Note: 4,5 © BERND THISSEN/POOL/AFP via Getty Image 22/28 Thomas Müller: Viel unterwegs, oft auch am Flügel und mit zahleichen Hereingaben - eine davon führte zum 1:1. Es war Müllers 7. Assist in dieser Saison - ligaweiter Bestwert mit Coman. Organisierte das Spiel wie gewohnt lautstark. Note: 2,5. © BERND THISSEN/POOL/AFP via Getty Images 23/28 Serge Gnabry: Versuchte viel, blieb aber oft glücklos. Gute Flanke auf Lewandowskis Kopf (45.). Steigerte sich nach der Pause, wo er zunächst einen Konter leichtfertig liegen ließ. Traf beinahe zum 2:1 (66.). Note: 3. © Lars Baron/Getty Images 24/28 Kingsley Coman: In der Offensive kaum auffällig, aber mit fünf Ballverlusten. Nach 13 Ballaktionen in Minute 32 angeschlagen (Oberschenkel) ausgewechselt. Note: 4. © BERND THISSEN/POOL/AFP via Getty Images 25/28 Robert Lewandowski: Der neue Weltfußballer avancierte mit seinen beiden Treffern zum Matchwinner. Verzeichnete auch die meisten Torschüsse des Spiels. Saisontor Nummer 17 nach 13 Spieltagen überbot nur Gerd Müller. Note: 2. © Lars Baron/Getty Images 26/28 Leroy Sane: Kam für Coman und verschlampte kurz darauf eine aussichtsreiche Überzahlsituation. Anschließend kaum wirklich effektiv, auch seine Körpersprache ließ zu wünschen übrig. Musste 36 Minuten später wieder runter. Note: 5. © Alexander Hassenstein/Getty Images 27/28 Jamal Musiala: Nach 68 Minuten für Sane eingewechselt. Kam nur auf 16 Ballaktionen, traf elf Minuten nach seiner Hereinnahme aber den rechten Pfosten. Note: 3. © Lars Baron/Getty Images 28/28 Joshua Kimmich: Stand nur 42 Tage nach seiner Knie-Verletzung wieder im Kader und feierte gleich das Comeback. Mit dem wichtigen Ballgewinn und der Vorlage vor und zum 2:1. Gab dem schwächelnden Bayern-Mittelfeld wieder mehr Struktur. Note: 3.

Joshua Kimmich sollte gar nicht spielen

25 Minuten (inklusive drei Minuten Nachspielzeit) mit in der Summe nicht allzu spektakulären, in der Qualität aber hochwertigen 20 Ballkontakten, 14 Pässen (12 erfolgreich), drei Ballgewinnen und einer Torvorlage genügten, um den Bayern die in den letzten Wochen so schmerzlich vermisste Stabilität und Präsenz zurückzugeben.

Leverkusen hatte die Münchner vor Kimmichs Einwechslung nicht gerade an die Wand gespielt, Bayern hatte nicht unbedingt Underdog-Fußball gespielt. Doch Leverkusen hatte keinen Zweifel daran gelassen, wer als Tabellenführer und wer als Herausforderer in die Partie gegangen war. Bayern hatte weniger Spielanteile, die Passquote von 76,4 Prozent war auch am Ende noch die niedrigste in der Amtszeit von Hansi Flick. David Alaba und Corentin Tolisso, die im zentralen, defensiven Mittelfeld begonnen hatten, waren bemüht, sorgten aber weder für Druck, noch für Stabilität. Sie liefen viel mit dem Ball, ließen den Ball aber wenig laufen - und liefen so dem Spiel hinterher.

Also tat Flick das, was er eigentlich vermeiden wollte - er wechselte Kimmich ein. Wobei sich Kimmich ein bisschen auch selbst einwechselte. "Es war nicht geplant, dass er spielt", erklärte Flick hinterher. Erst spät habe sich entschieden, dass Kimmich die Reise nach Leverkusen überhaupt mitmachen würde. Allein seine Anwesenheit bei der Auswärtsreise habe seiner Mannschaft "viel gegeben", sagte Flick. Kimmichs Ehrgeiz ist legendär.

Doch gegen Leverkusen brauchten seine Mitspieler offensichtlich die volle Ladung Kimmich. Und so bekamen sie sie. "Er hat mir dann in der Halbzeit ganz deutlich gesagt, dass er sich bereit fühlt. Mit ihm, David und auch Jamal (Musiala, für den nach nur 36 Minuten auf dem Platz Leroy Sane weichen musste, die Red.) hatten wir mehr Ballkontrolle im Mittelfeld", lobte der Trainer und ergänzte unnötigerweise: "Joshua hat heute wieder gezeigt, dass er sehr wichtig ist".

Auch mit Kimmich schnürte Bayern die Leverkusener nicht ein, doch der Rekordmeister hatte höhere Spielanteile, presste konsequenter und ließ die Leverkusener kaum mehr ins letzte Spieldrittel. Spätestens in der Schlussviertelstunde schienen sich die Leverkusener mit dem Unentschieden zufriedengegeben zu haben - und triggerten so den bayerischen Jagdinstinkt.

Kimmich: Ohne ihn geriet Bayern immer in Rückstand

41 Tage hatten die Spielkader des FC Bayern nach Kimmichs Verletzung während des 3:2 bei Borussia Dortmund ohne den Mittelfeldchef auskommen müssen. Trainer Hansi Flick experimentierte mit Systemen und Spielern - doch einen Ersatz für Kimmichs Position fand er nicht.

In Leverkusen durfte etwa David Alaba mal wieder beweisen, dass er seinem Selbstbild zum Trotz in der Abwehr deutlich wertvoller ist als im zentralen Mittelfeld. Und die anderen Mittelfeldspieler im Kader? Tolisso fehlt die Präsenz, Javi Martinez die Dynamik (und er ist auch wieder verletzt), Marc Roca das Vertrauen des Trainers, Jamal Musiala der Körper. Zudem ist er mit seinem riskanten Spiel in einer offensiveren Rolle wertvoller.

Und so verliefen in den kimmichlosen Wochen die Spiele der Münchner in der Bundesliga im Grunde immer nach dem gleichen Muster: Bayern tat sich schwer, der Spielaufbau war schwerfällig, das Pressing statisch, das Mittelfeld undominant und verlor zu viele Bälle.

Wenige Minuten nach Kimmichs Verletzung war Bayern in Dortmund in Rückstand geraten. Das wurde zur schlechten Gewohnheit. In den letzten sieben Bundesligaspielen lag Bayern mit 0:1 zurück, siebenmal retteten vorwiegend Kingsley Coman oder natürlich Robert Lewandowski am Ende zumindest noch einen Punkt.

Auch mit Kimmich spielte der FC Bayern in dieser Saison nicht immer gut, die Mannschaft ging auch schon vor Kimmichs Meniskus-OP auf dem Zahnfleisch und taumelte mehr, als dass sie durch ihre Spiele marschierte. Doch da geht es den anderen großen Mannschaften in Deutschland und Europa nicht anders. Nur verliert der Rest der Welt häufiger als Bayern, das in seinem hollywoodreifen 2020 (frei nach Thomas Müller) nur in einem von 49 Spielen unterlag. Solange Kimmich gespielt hat, gab es einen anderen großen Unterschied zwischen Bayern und dem Rest der Welt: Solange Kimmich gespielt hat, war die Spielidee von Trainer Hansi Flick zumindest noch zu erkennen. Ohne Kimmich sammelte Bayern nur noch irgendwie Punkte.

Zwölf Zähler (inklusive die drei in Dortmund am 7.11.) holte der Rekordmeister in der Bundesliga in sechs Spielen ohne Kimmich. Bayern holte Punkte, weil es die mit Abstand besten Spieler hat - das reicht in Bundesliga, die sich besser nicht allzu viel darauf einbilden sollte, dass sie alle vier Vertreter ins Champions-League-Achtelfinale (und zwei ins Sechzehntelfinale der Europa League) bringen konnte.

Mit Kimmich schaltete Bayern aber wieder in den Boss-Modus und eroberte die Tabellenführung zurück.

Joshua Kimmich und Corentin Tolisso in Leverkusen